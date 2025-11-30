「カープ レジェンドゲーム２０２５・ＯＢ紅白戦、広島４−１カープ」（２９日、マツダスタジアム）

広島のＯＢ総勢４５人が大集結した「Ｃａｒｐ Ｌｅｇｅｎｄ Ｇａｍｅ ２０２５」が２９日、マツダスタジアムで行われた。マウンド上での姿は、とても８１歳に見えなかった。力強い腕の振りと軽快な身のこなしに、ファンの視線が吸い寄せられていく。チーム「Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ」の監督を務めたデイリースポーツ評論家・安仁屋宗八氏が一球入魂の投球で健在ぶりを披露。試合後は「疲れた」と切り出しつつ「１球投げただけで疲れたと言ってたら、ダメやね」と柔和な表情を見せた。

出番は紅白戦の三回。投球練習の段階から小気味のいいテンポで投げ込み、先頭の石原バッテリーコーチとの対戦に臨んだ。初球、投前の鋭い打球に素早くグラブを出して投ゴロに料理。年齢を感じさせない好フィールディングに「自分で自分のプレーに酔ったよ」と自画自賛だった。

「Ｃａｒｐ Ｌｅｇｅｎｄ Ｇａｍｅ」の開催が決定してから、安仁屋氏は「朝６時ぐらいから、ピッチングをしていた」と明かす。公園で壁当てをしながら入念に肩をつくり、“本番”で詰めかけたファンに勇姿を届けた。

試合前から「絶対負けない」と闘志を燃やし、宣言通りに白星。最終回のピンチでは、イニング途中から大野豊氏を投入して逃げ切った。最後はＯＢたちから３度、胴上げの祝福。「怖かった。アイツら、落とすんじゃないかと」と苦笑したが「みんながよう頑張ってくれた。やるからには負けちゃいけんからね」と満足げ。傘寿を超えたレジェンドが、広島での一大イベントを堪能した。