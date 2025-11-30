¡ÚÄ¹°æ½¨ÏÂ¡ßÀ¾Èø½¨µ®¡ßÎÓ¹î¼£¡Û¡Ö·Ý¿Í»ÔµÄ¡×¤¢¤ë¤¢¤ëºÂÃÌ²ñ¡ª
¡Êº¸¤«¤é¡Ëºë¶Ì¸©»°¶¿»ÔµÄ¡¦À¾Èø½¨µ®»á¡ÊX¡½GUN¡Ë¡¢ÀéÍÕ¸©ÆîË¼Áí»ÔµÄ¡¦ÎÓ¹î¼£»á¡Ê¥Ë¥å¡¼¥«¥ê¥«¡Ë¡¢ÅìµþÅÔÀ¾Åìµþ»ÔµÄ¡¦Ä¹°æ½¨ÏÂ»á
¹â»ÔÁáÉÄÆâ³Õ¤¬È¯Â¤·¤Æ¡¢º£¡¢À¯¼£¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×ÌäÂê¤Ç¡¢À¯¼£²È¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤âÊç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£
Èà¤é¤Ï¤Ê¤¼¡¢À¯¼£¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡©¡¡¤½¤³¤Ï¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¿¿·õ¤Ë¡¢¾¯¤·¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö»ÔµÄ¡¼¥º¡×¤Î·ëÀ®¤â!?¡Ú°Õ³°¤È¥Þ¥¸¥á¤À¤Ã¤¿»ÔµÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡Û
¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¹â¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤ÇÀ¯¼£²È¤ËÉÔ¿®´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£
¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤À½îÌ±´¶³Ð¤Î¤¢¤ë·Ý¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÈà¤é¤òÅöÁª¤µ¤»¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¬¶èµÄ¤ä»ÔµÄ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢Èà¤é¤Ï¤Ê¤¼À¯¼£²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤É¤ó¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
Ä¹°æ½¨ÏÂ»á¡Ê¤Ê¤¬¤¤¡¦¤Ò¤Ç¤«¤º¡¿ÅìµþÅÔÀ¾Åìµþ»ÔµÄ¡Ë¡¢ÎÓ¹î¼£»á¡Ê¤Ï¤ä¤·¡¦¤è¤·¤Ï¤ë¡¿ÀéÍÕ¸©ÆîË¼Áí»ÔµÄ¡¿¥Ë¥å¡¼¥«¥ê¥«¡Ë¡¢À¾Èø½¨µ®»á¡Ê¤Ë¤·¤ª¡¦¤Ò¤Ç¤¿¤«¡¿ºë¶Ì¸©»°¶¿»ÔµÄ¡¿X¡ÝGUN¡Ë¤Î3¿Í¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤à·Ý¿Í»ÔµÄá¤ÎËÜ²»¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¤Þ¤º¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢µ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤Ï¡Ö·Ý¿Í¡×¤Ê¤Î¤«¡¢¡Ö»ÔµÄ¡×¤Ê¤Î¤«¤É¤Á¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¾Èø¡¡ËÍ¤Ï»ÔµÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤À3¥õ·î¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È·Ý¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£8³ä°Ê¾å¡¢·Ý¿Í¤Ç¤¹¡£
ÎÓ¡¡ËÍ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¤Ç¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢100¡ó»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤Ç¤¹¡£µÄ°÷¤ò3Ç¯È¾¤Û¤É¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ÈÅÜ¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤³¤ÇÃ¯¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
¡½¡½¤¸¤ã¤¢¡¢º£²ó¤ÏÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎÓ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤¹¤è¡ª
À¾Èø¡¡¤½¤Ã¤«¡£2¡¢3Ç¯¸å¤ÏËÍ¤â¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â......¡£
Ä¹°æ¡¡»ä¤â3Ç¯¤¯¤é¤¤»ÔµÄ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ý¿ÍÅª¤Ê¤³¤È¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢»ÔµÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åö½é¤«¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Î°¸ý¤ò¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÁÏ²Á³Ø²ñ¤Î°¸ý¤Ï¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÆóÅáÎ®¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
À¾Èø¡¡ÆóÅáÎ®¤Î»È¤¤Êý¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£¤Ç¤â¡¢Ä¹°æ·¯¤Ï·Ý¿Í¤Î¤È¤¤«¤é°¸ý¤Ð¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¥Ú¥×¥·¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡Ö²¶¤Ï¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤·¤«°û¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È¤«¡£ºÇ°¤Ç¤¹¤è¡£
Ä¹°æ¡¡´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡ª
Ä¹°æ½¨ÏÂ»á
¡½¡½³§¤µ¤ó¤Ï¼«¸Ê¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤¤Ê¤É¡¢ÄêÈÖ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¤«¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ä¹°æ¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÁ°¤Ë·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡ØÄ¹°æ½¨ÏÂ¡Ù¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¹¤ë¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÇÈþ¿Í¶É¡Ê¤Ä¤Ä¤â¤¿¤»¡Ë¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¤«¡¢ÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²²Â¬¤Þ¤¬¤¤¤Î¤³¤È¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´Éô¡¢ËÜÅö¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¤¿¤¤¤Æ¤¤¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
À¾Èø¡¡¤Þ¤¢Å´ÈÄ¥Í¥¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤Ï¡Ö»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ö¥Ð¥Ã¥Ä¡¢¥°¥ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÏÓ¤ò¥¯¥í¥¹¤¹¤ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤«¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
ÎÓ¡¡ËÍ¤Ï¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é°µÅÝÅª¤ËÇä¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ë¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÏÃÏ¸µ¤Î¿ÇÎÅ½ê¤ÎÁíÌ³ÉôÄ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¡»¡»¿ÇÎÅ½ê¤ÎÁíÌ³ÉôÄ¹¤ÎÎÓ¤Ç¤¹¡£¤¢¤È»ÔµÄ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸å¤«¤é¤½¤Ã¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢»ÔµÄ¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËËÍ¤ÈÏÃ¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿Í¤¬³ä¤È¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÂ¾¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Ä¹°æ¡¡¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë¤Í¡£
ÎÓ¡¡¤Õ¤¿¤ê¤À¤±¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ì¤è¡ª¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç²ñ¤¦¤È¤±¤Ã¤³¤¦Ìµ»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä¹°æ¡¡¤½¤ÎÃÏ¶è¤òÃÏÈ×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹Ï·µÄ°÷¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥Ý¥Ã¤È½Ð¤Î»ä¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¿¤À¤í¡×¤È¤«·ù¤ß¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¡£
ÎÓ¡¡¤À¤«¤é¡¢»ÔµÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÏ·¿Í²ñ¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»Ê²ñ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÖÎÓ¤Ë»Ê²ñ¤ò¤ä¤é¤»¤¿¤é¡¢¤¢¤½¤³¤ÎÃÏ¶è¤ÎÉ¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«À¼¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
ÎÓ¹î¼£»á
¡½¡½¤È¤³¤í¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤Ç»ÔµÄ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
À¾Èø¡¡ËÍ¤ÏÅÔÆâ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç»Å»ö¤âÃù¶â¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æºë¶Ì¸©¤Î»°¶¿»Ô¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¶á½ê¤Ë¤¢¤ë¡ÖÊü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î³ØÆ¸¤ß¤¿¤¤¤Ê»ÜÀß¤Ç¥Ñ¡¼¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¡¢¿ÆÀÌ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï»°¶¿»Ô¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤È¤¤Ë¡Ö»ÔµÄ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡Ö»ÔµÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ë²¿¤«¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£
À¾Èø¡¡¤Ï¤¤¡£¤¤¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢»ÔµÄ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤«¤é¼ÂºÝ¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢Ä¹°æ·¯¤Î¤Û¤¦¤¬Àè¤ËÎ©¸õÊä¤·¤ÆÅöÁª¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¿Í¤Î°¸ý¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡Ö¤¢¤¢¡¢°ìÄê¤Î¥³¥¢¤Ê¿Í¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¼õ¤«¤ë¤ó¤À¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹°æ¡¡ÀïÎ¬Åª¤Ë¤Ï¤Í¡£
¡½¡½¤¸¤ã¤¢¡¢Ä¹°æ¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
À¾Èø¡¡¤¤¤ä¡¢±Æ¶Á¤Ï°ìÀÚ¼õ¤±¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤Ï¿Í¤Î°¸ý¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£¤À¤«¤é¡¢¼¡²óÍî¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Ã¯¤«¤Î°¸ý¤ò¤á¤Ã¤Á¤ã¸À¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÀïÎ¬¤Ë½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
À¾Èø½¨µ®»á
ÎÓ¡¡ËÍ¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÀéÍÕ¸©ÆîË¼Áí»Ô¤ÏÌó50¡ó¤¬65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¿ÇÎÅ½ê¤ÇÆ¯¤½Ð¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¤Î¤´¼«Âð¤Ë»Ç¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ¸³è¤ò¸«¤ë¤È¤¹¤´¤¤¥´¥ß²°Éß¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇÃ¯¤È¤âÏÃ¤µ¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ËÍ¤È¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤À¤ó¤À¤ó¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ö»Ô¤Ï²¿¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÉÔËþ¤ò¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤â¤¦»ÔµÄ¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Ê¤½¤¦¤Ê¿Í¤ò¿ô¤¨¤¿¤é6¿Í¤¯¤é¤¤¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¡¢¤½¤ÎÏÃ¤ò¤ªÇ¯´ó¤ê¤Ë¤·¤¿¤é¡Ö¤¼¤Ò»ÔµÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎ©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÎÓ¤µ¤ó¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Í§Ã£¤âÂ¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÎÓ¡¡¤¤¤ä¡¢Í§Ã£¤Ï¤ß¤ó¤ÊÅìµþ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Æ±µéÀ¸¤â10¿Í¤¯¤é¤¤¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤éÉ¼¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÔ»ÔÉô¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢ÆîË¼Áí»Ô¤ÏËÜÅö¤ËÃÏÊý¤Ê¤Î¤Ç¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Ë¡Ö¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê³èÆ°¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ì¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¤Ï1000¿Í¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤é°Õ³°¤È³§¤µ¤ó¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¼õ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áªµó¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡ÖÆþ¤ì¤¿¤è¡×¤ß¤¿¤¤¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡½¡½¤¸¤ã¤¢àÆîË¼Áí»Ô¤ÎÀÐ´Ý¿Æóá¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎÓ¡¡¤¤¤ä¡¢ËÍ¤Î¤Û¤¦¤¬Àè¤Ë¥Í¥Ã¥È¤ò¶î»È¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ä¹°æ¡¡»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Áªµó¤Î¤¢¤ëÈ¾Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤é¡Ö½¡¶µ2À¤ÌäÂê¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¤ËµìÅý°ì¶µ²ñ¤ÎÌäÂê¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤«¤Ä¤ÆÁÏ²Á³Ø²ñ¤Î2À¤¿®¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½¡¶µ2À¤ÌäÂê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ³Ø²ñ¤ÎÆâ¾ð¤ò¸ì¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â½¡¶µ2À¤ÌäÂê¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢º£¤Ç¤â»ÔÌ±¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ë½¡¶µÌäÂê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¡¢»ä¤Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤¬³È»¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Áªµó´ü´Ö¤ÎºÇ¸å¤Î3Æü¤¯¤é¤¤¤Ï6¡¢7¿Í¤¬¤º¤Ã¤È¤Ø¤Ð¤ê¤Ä¤¤¤ÆÃæ·Ñ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ô¤ÎÁªµó¤ÎÆ°²è¤Ê¤É¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¤Ê¿ô¤Î¿Í¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ú¡Ö¤â¤¦Æþ¤Ã¤¿¡©¡×¤¬°§»¢Âå¤ï¤ê¡Û
¡½¡½¤â¤È¤â¤È·Ý¿Í¤À¤È¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤¤¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£à·Ý¿Í»ÔµÄ¤¢¤ë¤¢¤ëá¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
À¾Èø¡¡»×¤ï¤º¾Ð¤¤¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Ã¯¤«¤¬¸À¤¤´Ö°ã¤¨¤ò¤·¤¿¤ê¡¢³ú¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤È¸ý¤ò¼ê¤Ç±£¤·¤Æ¡Ö¥×¥Ã¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Û¤«¤Î»ÔµÄ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢·Ý¿Í¤Î¥¯¥»¤¬È´¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤½Ð¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÎÓ¡¡»ÔµÄ¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤»¤¤¤¼¤¤¡Ö¤Þ¤¿¤Þ¤¿¡×¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¦¤Á¤Ï»ÔµÄ¤Î8³ä¤¬¼«Ì±ÅÞ·Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¸øÌÀÅÞ¤È¶¦»ºÅÞ¤Ê¤É¤ÇËÍ¤ÏÌµ½êÂ°¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ·Ï¤Î»ÔµÄ¤Ë²ñ¤¦¤È¤Û¤ÜËè²ó¡Ö¤¦¤Á¤ËÆþ¤ë¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä¹°æ¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤â¤¦ÅÞ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤ò¸À¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÎÓ¡¡¸©µÄ¤Î¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤â¡ÖÆþ¤Ã¤¿¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»ÔµÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
À¾Èø¡¡¤Þ¤À3¥õ·î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë¶²½Ì¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´Ö¡¢½é¤á¤ÆÃÏ°è¤Î¾®³Ø¹»¤Î±¿Æ°²ñ¤Ë¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤è¤êÇ¯¾å¤Î¹»Ä¹ÀèÀ¸¤«¤é¡ÖÀ¾ÈøÀèÀ¸¡¢ËÜÆü¤Ï¤ªË»¤·¤¤¤È¤³¤íÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ½Ð·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¾ÈøÀèÀ¸¡×¤È¤«¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¤Þ¤À´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤¢¡¢´·¤ì¤¿¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡£
ÎÓ¡¡ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤¤¦¤È¡ÖÅêÉ¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡×¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Áªµó¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤Î¿Í¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼«Ê¬¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤ËÆþ¤ì¤È¤¤¤¿¤«¤é¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ÔÌ±¤ÎÊý¤À¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¤à¤²¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
Ä¹°æ¡¡»ä¤ÏÏ¢ÍíÀè¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ÔÌ±ÁêÃÌ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£»ÔÌ±ÁêÃÌ¤Ê¤Î¤Ë8.5³ä¤Ï»Ô³°¤Î¿Í¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤âÂçºå¤È¤«Ä¹ºê¤È¤«ËÌ³¤Æ»¤È¤«¡£¶á¤¯¤Ç¤âÀ¾Åìµþ»Ô¤Î¶áÎÙ¤Î»°Âë»Ô¤È¤«¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤ë¡£¤Þ¤¢¡¢¤À¤¤¤¿¤¤ÉÂ¤ó¤Ç¤ë¿Í¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
À¾Èø¡¡¤Þ¤¿¡¢°¸ý¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤ÎºÇ½ªÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
À¾Èø¡¡ËÍ¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»Ò¶¡¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤í¤¤¤í¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï»°¶¿»Ô¤ò¹¤á¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°¶¿¤Ï¥É¥é¥Þ¤Î¥í¥±¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î´Ö¤Î°ìÈÌ¼ÁÌä¤Ç¡Ö¥í¥±ÃÏ¥Þ¥Ã¥×¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬»°¶¿¤ËÍè¤Æ¡¢°û¿©Å¹¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢ÀÇ¼ý¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¾å¤¬¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡ºÇ½ªÅª¤Ê¥´¡¼¥ë¤ÏÁíÍýÂç¿Ã¤È¤«¡©
ÎÓ¡¡¤¤¤ä¡¢¡Ö»ÔÄ¹¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢¸©µÄ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤«¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤·¸ý¤Ë½Ð¤¹¤È¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï²¿¤«´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤ë¡×¤È»×¤ï¤ì¤ÆÅ¨¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Þ¤¹¤«¤é¡£ËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤·¡ª
¤¿¤À¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÈæÎã¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤Ã¤Æ¡¢Ì¾Êí¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
À¾Èø¡¡¤½¤ì¤ÏÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡£
ÎÓ¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡£¤¢¤È¤ÏÀ¾Èø¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢ÆîË¼Áí»Ô¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Ä¹°æ¡¡»ä¤Ï¡¢¤â¤·¹ñÀ¯¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ê¤é¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤ÈÆ±¤¸Áªµó¶è¡Ê¹Åç3¶è¡Ë¤«¤é½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÈæÎã¤Ë¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ëÇÚ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢Âç»Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
ÎÓ¡¡......¡£
À¾Èø¡¡¤â¤¦¡¢Á´Êý¸þ¤Ë°¸ý¤ò¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎºÂÃÌ²ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë3¿Í¤Ç¡Ö»ÔµÄ¡¼¥º¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥È¥ê¥ª¤òÁÈ¤à²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¡©
À¾Èø¡¡²¿ÅÙ¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï»ÔµÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤À3¥õ·î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥È¥ê¥ª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÀèÇÚ¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÓ¡¡ÉÙ»³¸©µÄ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÊì¿´¡Ê¤Ï¤Ï¤´¤³¤í¡Ë¡×¤ÎÅèÀîÉð½¨¡Ê¤·¤Þ¤«¤ï¡¦¤¿¤±¤Ò¤Ç¡Ë¤µ¤ó¤äÀéÍÕ¸©µÄ¤Î¥×¥ê¥Æ¥£Ä¹Åè¤µ¤ó¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ¡¢»ÔµÄ¤Ç¥È¥ê¥ª¤òÁÈ¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤âÇÈÉ÷¤¬Î©¤Á¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ä¹°æ¡¡¤É¤¦¤»¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤«¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤«¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡£¡Ö»ÔµÄ¡¼¥º·ëÀ®¡ª¡×¤È¤«¡£¡Ö3¿Í¤Ç¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤Ë½Ð¾ì¤«¡×¤È¤«¡£¤À¤Ã¤¿¤éÅ¬Åö¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡½¡½ËÜÅö¤Ç¤¹¤«!?
Ä¹°æ¡¡¤Þ¤¢¡¢¥È¥ê¥ª¤È¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤´³èÌö¤ò¿´¤«¤éµ§¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹°æ¡¡¤Ê¤ó¤«±³¤¯¤µ¤¤¤±¤É¤Í¡£
¡üÄ¹°æ½¨ÏÂ¡Ê¤Ê¤¬¤¤¡¦¤Ò¤Ç¤«¤º¡Ë
1970Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2022Ç¯12·î¤«¤éÅìµþÅÔÀ¾Åìµþ»ÔµÄ²ñµÄ°÷¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Î1992Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Î·è¤á¥¼¥ê¥Õ¤Ç¥Ö¡¼¥à¤òµ¯¤³¤·¤¿
¡üÎÓ¹î¼£¡Ê¤Ï¤ä¤·¡¦¤è¤·¤Ï¤ë¡Ë
1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£2022Ç¯4·î¤«¤éÀéÍÕ¸©ÆîË¼Áí»ÔµÄ²ñµÄ°÷¡£1997Ç¯¡¢¥Þ¥ó¥Ü¥¦¤ä¤·¤í¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥«¥ê¥«¡×¤ò·ëÀ®¡£¸å¤Ë°ìÅÙ²ò»¶¤·ºÆ·ëÀ®¡£¸½ºß¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥«¥ê¥«¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°
¡üÀ¾Èø½¨µ®¡Ê¤Ë¤·¤ª¡¦¤Ò¤Ç¤¿¤«¡Ë
1970Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2025Ç¯7·î¤«¤éºë¶Ì¸©»°¶¿»ÔµÄ²ñµÄ°÷¡£1990Ç¯¡¢¤µ¤¬¤Í¡¦¤Þ¤µ¤Ò¤í¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖX-GUN¡×¤ò·ëÀ®¡£¡Ø¥Ü¥¥ã¥Ö¥éÅ·¹ñ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¤Ë
¼èºà¡¦¹½À®¡¿Â¼¾åÎ´ÊÝ¡¡»£±Æ¡¿Â¼¾å¾±¸ã