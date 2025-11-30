「ファミリア」×「ビームス」コラボ！ “2026年の干支をモチーフにしたバッグ”がブランド限定カラーで登場へ
ベビー子ども服の「ファミリア」と「BEAMS JAPAN（ビームス ジャパン）」の限定コラボレーションアイテムが、12月10日（水）から、「ファミリア」オンラインショップ及び「ビームス」公式オンラインショップで発売される。
【写真】両ブランド限定カラーで展開！ 「BEAMS JAPAN」販売アイテムも
■オリジナルチェック柄を使用
今回で第6弾目となる「ファミリア」と「ビームス ジャパン」のコラボで登場するのは、2026年の干支“午”をモチーフにしたスペシャルなアイテム3型。
ラインナップには、日本伝統武術“やぶさめ”からインスピレーションを受けて、和装で馬に乗るクマちゃんや手綱を持つ女の子をデザインに取り入れた「デニムバッグ」、「ショルダーバッグ」、「ポーチ」がそれぞれブランド限定カラーで用意される。
またアイテムには、両ブランドの頭文字“B”と“f”が織り込まれたコラボレーション限定のオリジナルチェック柄を使用。加えて、「デニムバッグ」には“2026”の年号を記したデザインを施しており、年始のおでかけや、子どもの生まれ年の記念などにもおすすめだという。
さらに、色違いの「小皿セット」やコラボアイテムとリンクしたデザインの「ポチ袋」など、新年を彩るアイテムも展開。「ポチ袋」のみ、12月10日（水）より一部「ファミリアショップ」にて店頭販売予定だ。
