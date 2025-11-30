３０日放送のＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）では、２６日午後に発生した香港の高層住宅群火災で当局が少なくとも１２８人の死亡が確認されたと発表したことを報じた。

香港では過去７０年以上で最も死者が多いケースとなった今回の火災について、コメンテーターで出演の歌手・加藤登紀子は「本当にまず心から亡くなった方、不明の方に哀悼の気持ちを送りたいです」とした上で「一番印象に残るのは竹の足場。日本ではほとんど見ないですけど、アジア地域では結構よくある光景なんですね」と指摘。

「でも、今回、こんなに高層なのに竹の足場なんだって、ちょっとびっくりしましたけど…。これが今後、大きな課題になっていくでしょうね」と続けると「今、どこでも高層ビルというのがある程度の築年齢に達していて改修工事をしなきゃいけないことも増えてますからね」と発言。

「今回、警報が鳴らなかったのも大きな問題ですけど、逃げるって言っても大変ですよね。下から炎が上がっている時に高層階の人が逃げるのは大変でしょうね」と話していた。