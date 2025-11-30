メッツからFAとなっていたライアン・ヘルズリー投手（31）がオリオールズと契約合意したことが29日（日本時間30日）、明らかになった。スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のケイティー・ウー記者はじめ、複数の米メディアが伝えた。

同投手は2015年のMLBドラフト5巡目（全体161位）でカージナルスに入団し、19年にメジャーデビュー。22年にはオールスターゲームにも出場し、24年には65試合の登板で7勝4敗49セーブ、防御率2.04の成績を残し、最多セーブにも輝いた。今季途中にメッツへと移籍し、契約満了でFAとなっていた。今季成績は2球団合計で58試合の登板、3勝4敗21セーブ。通算では31勝18敗、105セーブ、防御率2.96を残している。

同記者によると契約内容は2年総額2800万ドル（約43億7000万円）で、1年後に選手のオプトアウト条項が含まれている。

菅野智之が在籍したオリオールズは今季、75勝82敗でア・リーグ東地区最下位に沈み、ポストシーズン進出も2年連続でストップ。チーム再建に向け、今月18日（同19日）にはロドリゲスとの交換トレードで今季、自己最多となる36本塁打を放ったウォードをエンゼルスから獲得した。投手陣では、通算67セーブの守護神・バティスタが今年8月に右肩腱板と右肩関節唇の修復手術を受け、2026年シーズンの大半を欠場する可能性があるため、ブルペン陣の補強が命題だった。