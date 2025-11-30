永野、伝説的バンドの名曲歌詞に反発！「夢を諦めるなんて…」トガっていた過去を告白

お笑い芸人・永野が、ある伝説的なバンドの名曲の歌詞に対し、若い頃は「意味が分かんなくて…」と全く共感できなかったことを明かした。

11月26日（水）に配信されたテレ朝Podcast『永野とモグライダー芝のぐるり遠回り』。

番組の中で永野は、財津和夫が作詞したチューリップの楽曲（『青春の影』）の一節、「自分の大きな夢を追うことが 今までの僕の仕事だったけど」「君を幸せにするそれこそが これからの僕の生きるしるし」という歌詞に言及。

当時20代だった永野は、これを聞いて「ねえなんで？」「いつまでも僕の仕事（夢）だから」 と反発。「君を幸せにする」ために夢を諦めるという考えが理解できず、「（諦めるのが）早くない？って思って」と尖っていた過去を振り返った。

永野は「自分は例外の人間だ」と思って生きてきたが、その結果「バグが起き出してる」と分析。自身の生き方を「俺はそっち（＝他者の幸せ）を気づけなかった“子供”だった」と語った。

永野は最後に「チューリップの言うことを素直に聞けなかった」と苦笑して、当時の自分の感覚を改めて振り返っていた。