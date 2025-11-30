多くの浮き沈みを味わった苦労人 ドラマチックな野球人生に幕

高校・大学野球の秋の日本一を決める明治神宮大会（神宮）は14日から6日間、熱戦が繰り広げられた。大学の部で8強入りした神奈川大（関東5連盟第2）の主将・吉岡道泰外野手（4年）にとっては現役最後の大会。高校では甲子園で決勝点に繋がる後逸、3年夏の地方大会決勝での劇的満塁弾、大学では応援団長など、多くの浮き沈みを味わった苦労人が最後に託されたのは主将だった。現役最後の日、野球人生に思いを馳せた。（取材・文＝THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂）

ドラマチックな野球人生に幕が下りた。

午後6時51分。日が落ちて寒々とした神宮の空に、試合終了のサイレンが鳴り響く。17日の八戸学院大との2回戦。神奈川大は2-6で敗れた。列の先頭に並んだ吉岡は深々と一礼。相手と笑顔で抱き合い、健闘を称え合う姿がナイター照明に照らされた。「伝統のある青いユニホームの10番を着て野球をやらせてもらって、幸せな4年間でした」。“神大の背番号10”は爽やかにグラウンドに別れを告げた。

専大松戸（千葉）3年春、初めての甲子園で苦い経験をした。中京大中京（愛知）との1回戦、0-0で迎えた7回だった。2死二塁、浅いライナーがレフトへ。左翼手・吉岡は前進して決死のダイブを試みるも触れず、白球が無人の外野を転々とする間にランニング2ラン本塁打に。これが決勝点となり、悔し涙に暮れた。

「センバツでミスをしてから強くなった」。それから4か月後、高校最後の夏。木更津総合との千葉大会決勝、6-6で迎えた延長13回に打席が回ってきた。無死満塁で振り抜いた打球は右翼スタンドへ――。今度はチームを甲子園に導く、劇的サヨナラ満塁弾。泣きながら生還する姿は、多くの高校野球ファンの胸を打った。

いくつかの涙の意味を知った3年間を経て、神奈川大学リーグの強豪・神奈川大に進学。しかし、高校3年時に肩を脱臼、肘も負傷するなど体はすでに満身創痍の状態だった。悩んだうえでの現役続行。「野球は大学で辞める」。覚悟を決めて進んだその道も、やっぱり簡単ではなかった。

“異例”の主将就任 岸川雄二監督が明かす理由とは

1年時はリーグ戦でベンチ入りも、2年の秋から応援団に。3年時は応援団長を務め、ずっとBチームだった。「本音を言うと、諦めそうにはなった」。教職課程を取っていたこともあり「どっちも中途半端にすることは嫌だった。教職にウエイトをかけてチームをサポートしよう、Bチームの試合では人一倍声を出して自分のスタイルを貫こうと思っていた」と当時を振り返る。

迎えた大学ラストシーズン。託されたのは主将だった。「どうにかして結果を出したい」。キャプテンだけに許された、背中の「10」が“元・応援団長”を強くした。

Bチームを経験した立場らしく、“全員戦力”をスローガンに掲げてチームを作った。前年秋優勝のチームを引き継ぎ、春秋連覇を達成。秋のリーグ戦、最終打席で本塁打を放ち、最優秀選手も獲得した。今大会は初戦の東亜大戦に代打でセーフティバントを決めて雄叫び。八戸学院大戦では代打で三振に倒れたものの、全国8強のチームの柱として最後までやり抜いた。

異例ともいえる、応援団長からの主将就任。岸川雄二監督はその理由を明かす。

「人柄じゃないですかね。3年生の時も応援団長を一生懸命にやっていた。（アンケートは）取っていないけど、満場一致だと思う。一番元気を出して、一番活発にやってくれた。他の人がキャプテンだったら違和感がある」

腐ってもおかしくない日々の中で、自分の役割を全うし続けた。

今後は指導者として野球に関わることも視野に入れる。「努力は実る。まだ指導者になるか分からないけど、野球に携わる機会があれば次世代の子たちに還元していきたい」

唯一無二の経験をしてきたからこそ言えることがある。「野球は楽しい」



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）