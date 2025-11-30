「iPhone 17」シリーズの成功により、アップルがサムスンを抜いて世界一のスマートフォンメーカーになると、調査会社のCounterpoint Researchが報告しています。

↑しばらく人気は続きそう（画像提供／Bagus Hernawan／Unsplash）。

Counterpoint Researchの最新のレポートによれば、2025年におけるiPhoneの販売台数は前年比10%の成長を記録する見込みとのこと。一方、Galaxyの販売台数は前年比4.6％の増加となります。これによりアップルは市場シェアの19.4％を獲得し、世界トップのスマホメーカーになると予測されているのです。

この数値についてCounterpointのアナリストは、「iPhone 17シリーズへの非常に好意的な反応に加え、出荷見通しの上方修正は、コロナ禍の特需でスマホを購入した消費者が、現在アップグレードの時期に入っていることを示している」と述べています。

また、Counterpointは「折りたたみiPhone」や「iPhone 17e」の投入にも助けられ、アップルは少なくとも2029年まで首位の座にいるだろうと予測しています。

Source: 9to5Mac

