　●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

　　※11月21日信用買い残の11月14日信用買い残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1606銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<9501> 東電ＨＤ 　　　　　7,944　　 94,049　　 14.18
２．<8729> ソニーＦＧ 　　　　4,790　　159,604　 7600.23
３．<7201> 日産自 　　　　　　2,301　　 29,770　　　5.61
４．<8306> 三菱ＵＦＪ 　　　　2,263　　 34,094　　 10.50
５．<7011> 三菱重 　　　　　　1,572　　 25,172　　 12.59
６．<8473> ＳＢＩ 　　　　　　1,316　　　5,447　　 41.40
７．<8766> 東京海上 　　　　　1,206　　　3,955　　 18.19
８．<4911> 資生堂 　　　　　　1,159　　　2,670　　　6.14
９．<3656> ＫＬａｂ 　　　　　1,068　　 16,882　　　2.73
10．<6753> シャープ 　　　　　　980　　　3,311　　　1.92
11．<6723> ルネサス 　　　　　　810　　　3,306　　　9.47
12．<7238> ブレーキ 　　　　　　769　　　2,782　　　9.76
13．<4384> ラクスル 　　　　　　578　　　1,627　　 32.23
14．<3436> ＳＵＭＣＯ 　　　　　566　　　5,578　　 15.36
15．<8411> みずほＦＧ 　　　　　538　　　6,547　　　5.75
16．<5801> 古河電 　　　　　　　503　　　2,999　　 12.47
17．<6501> 日立 　　　　　　　　502　　　6,285　　 13.08
18．<7211> 三菱自 　　　　　　　477　　　8,739　　　7.72
19．<8304> あおぞら銀 　　　　　463　　　2,383　　　1.92
20．<8267> イオン 　　　　　　　442　　　1,483　　　0.34
21．<6035> ＩＲジャパン 　　　　404　　　　722　　　6.93
22．<9616> 共立メンテ 　　　　　365　　　1,525　　 17.65
23．<7282> 豊田合 　　　　　　　359　　　　432　　　0.51
24．<4813> ＡＣＣＥＳＳ 　　　　340　　　2,140　　 10.31
25．<4180> Ａｐｐｉｅｒ 　　　　337　　　3,257　 1163.46
26．<4661> ＯＬＣ 　　　　　　　329　　　3,494　　　4.09
27．<3563> Ｆ＆ＬＣ 　　　　　　325　　　　843　　　5.48
28．<7180> 九州ＦＧ 　　　　　　321　　　2,899　　 24.46
29．<6965> ホトニクス 　　　　　284　　　2,829　　 15.44
30．<6794> フォスター 　　　　　278　　　2,357　　 37.59
31．<4506> 住友ファーマ 　　　　275　　　6,571　　　7.31
32．<6619> ＷＳＣＯＰＥ 　　　　265　　　3,362　　　4.09
33．<7203> トヨタ 　　　　　　　262　　 10,318　　　3.57
34．<3099> 三越伊勢丹 　　　　　260　　　1,067　　　5.13
35．<8308> りそなＨＤ 　　　　　248　　　2,763　　　4.94
36．<8418> 山口ＦＧ 　　　　　　219　　　1,082　　 15.45
37．<4680> ラウンドワン 　　　　210　　　3,816　　 16.00
38．<3665> エニグモ 　　　　　　207　　　2,189　　　8.69
39．<8600> トモニＨＤ 　　　　　196　　　2,240　　 24.35
40．<6178> 日本郵政 　　　　　　196　　　2,699　　 39.52
41．<7956> ピジョン 　　　　　　193　　　　792　　 15.43
42．<8601> 大和 　　　　　　　　190　　　1,502　　　3.78
43．<3632> グリーＨＤ 　　　　　187　　　2,435　　 15.93
44．<429A> テクセンド 　　　　　185　　　4,874　　　0.00
45．<6254> 野村マイクロ 　　　　183　　　1,070　　　2.24
46．<8031> 三井物 　　　　　　　181　　　1,733　　　4.57
47．<8001> 伊藤忠 　　　　　　　180　　　　951　　　3.61
48．<7199> プレミアＧ 　　　　　179　　　1,346　　 48.28
49．<9997> ベルーナ 　　　　　　177　　　　829　　 28.31
50．<8002> 丸紅 　　　　　　　　173　　　1,434　　　4.55

株探ニュース