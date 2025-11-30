信用残ランキング【買い残増加】 東電ＨＤ、ソニーＦＧ、日産自
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※11月21日信用買い残の11月14日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1606銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9501> 東電ＨＤ 7,944 94,049 14.18
２．<8729> ソニーＦＧ 4,790 159,604 7600.23
３．<7201> 日産自 2,301 29,770 5.61
４．<8306> 三菱ＵＦＪ 2,263 34,094 10.50
５．<7011> 三菱重 1,572 25,172 12.59
６．<8473> ＳＢＩ 1,316 5,447 41.40
７．<8766> 東京海上 1,206 3,955 18.19
８．<4911> 資生堂 1,159 2,670 6.14
９．<3656> ＫＬａｂ 1,068 16,882 2.73
10．<6753> シャープ 980 3,311 1.92
11．<6723> ルネサス 810 3,306 9.47
12．<7238> ブレーキ 769 2,782 9.76
13．<4384> ラクスル 578 1,627 32.23
14．<3436> ＳＵＭＣＯ 566 5,578 15.36
15．<8411> みずほＦＧ 538 6,547 5.75
16．<5801> 古河電 503 2,999 12.47
17．<6501> 日立 502 6,285 13.08
18．<7211> 三菱自 477 8,739 7.72
19．<8304> あおぞら銀 463 2,383 1.92
20．<8267> イオン 442 1,483 0.34
21．<6035> ＩＲジャパン 404 722 6.93
22．<9616> 共立メンテ 365 1,525 17.65
23．<7282> 豊田合 359 432 0.51
24．<4813> ＡＣＣＥＳＳ 340 2,140 10.31
25．<4180> Ａｐｐｉｅｒ 337 3,257 1163.46
26．<4661> ＯＬＣ 329 3,494 4.09
27．<3563> Ｆ＆ＬＣ 325 843 5.48
28．<7180> 九州ＦＧ 321 2,899 24.46
29．<6965> ホトニクス 284 2,829 15.44
30．<6794> フォスター 278 2,357 37.59
31．<4506> 住友ファーマ 275 6,571 7.31
32．<6619> ＷＳＣＯＰＥ 265 3,362 4.09
33．<7203> トヨタ 262 10,318 3.57
34．<3099> 三越伊勢丹 260 1,067 5.13
35．<8308> りそなＨＤ 248 2,763 4.94
36．<8418> 山口ＦＧ 219 1,082 15.45
37．<4680> ラウンドワン 210 3,816 16.00
38．<3665> エニグモ 207 2,189 8.69
39．<8600> トモニＨＤ 196 2,240 24.35
40．<6178> 日本郵政 196 2,699 39.52
41．<7956> ピジョン 193 792 15.43
42．<8601> 大和 190 1,502 3.78
43．<3632> グリーＨＤ 187 2,435 15.93
44．<429A> テクセンド 185 4,874 0.00
45．<6254> 野村マイクロ 183 1,070 2.24
46．<8031> 三井物 181 1,733 4.57
47．<8001> 伊藤忠 180 951 3.61
48．<7199> プレミアＧ 179 1,346 48.28
49．<9997> ベルーナ 177 829 28.31
50．<8002> 丸紅 173 1,434 4.55
株探ニュース