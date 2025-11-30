　●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

　　※11月21日信用売り残の11月14日信用売り残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1606銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ 　　　7,331　　 22,147　　　0.86
２．<2734> サーラ 　　　　　　1,289　　　1,885　　　0.04
３．<3197> すかいらーく 　　　　838　　　2,337　　　0.18
４．<7282> 豊田合 　　　　　　　821　　　　853　　　0.51
５．<9432> ＮＴＴ 　　　　　　　745　　　5,430　　 24.65
６．<8179> ロイヤルＨＤ 　　　　692　　　1,746　　　0.06
７．<6702> 富士通 　　　　　　　574　　　　878　　　2.36
８．<3103> ユニチカ 　　　　　　523　　　2,811　　　0.96
９．<8267> イオン 　　　　　　　470　　　4,394　　　0.34
10．<4633> サカタＩＮＸ 　　　　395　　　　423　　　0.41
11．<2269> 明治ＨＤ 　　　　　　358　　　　440　　　1.04
12．<5929> 三和ＨＤ 　　　　　　357　　　　392　　　0.25
13．<3315> 日本コークス 　　　　345　　　1,260　　　2.08
14．<8630> ＳＯＭＰＯ 　　　　　338　　　　405　　　0.63
15．<5957> 日東精 　　　　　　　312　　　　383　　　0.30
16．<9434> ＳＢ 　　　　　　　　286　　　1,503　　 23.00
17．<8136> サンリオ 　　　　　　278　　　　498　　 24.63
18．<8923> トーセイ 　　　　　　250　　　　515　　　0.28
19．<4480> メドレー 　　　　　　206　　　　554　　　1.18
20．<9502> 中部電 　　　　　　　206　　　　372　　　1.87
21．<7211> 三菱自 　　　　　　　205　　　1,131　　　7.72
22．<8095> アステナＨＤ 　　　　198　　　1,978　　　0.28
23．<6622> ダイヘン 　　　　　　196　　　　209　　　0.91
24．<4768> 大塚商会 　　　　　　189　　　　312　　　0.44
25．<8058> 三菱商 　　　　　　　165　　　1,042　　　3.59
26．<3201> ニッケ 　　　　　　　157　　　　298　　　0.12
27．<2809> キユーピー 　　　　　143　　　　286　　　0.13
28．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 　　　　143　　　1,439　　　0.84
29．<7925> 前沢化成 　　　　　　137　　　　634　　　0.07
30．<8515> アイフル 　　　　　　133　　　　804　　　9.13
31．<6996> ニチコン 　　　　　　130　　　　154　　　1.10
32．<8524> 北洋銀 　　　　　　　130　　　　399　　　6.63
33．<8316> 三井住友ＦＧ 　　　　128　　　1,059　　 10.73
34．<9147> ＮＸＨＤ 　　　　　　122　　　　172　　　0.72
35．<4005> 住友化 　　　　　　　120　　　　914　　　8.71
36．<7532> パンパシＨＤ 　　　　120　　　　349　　 19.68
37．<9843> ニトリＨＤ 　　　　　115　　　　389　　 10.74
38．<8714> 池田泉州ＨＤ 　　　　110　　　　642　　　2.56
39．<4680> ラウンドワン 　　　　108　　　　238　　 16.00
40．<8359> 八十二 　　　　　　　108　　　　196　　　2.31
41．<2579> コカＢＪＨ 　　　　　107　　　　177　　　1.79
42．<6191> エアトリ 　　　　　　105　　　　194　　　5.14
43．<1893> 五洋建 　　　　　　　100　　　　249　　　8.48
44．<4063> 信越化 　　　 　　　　98　　　　226　　 18.02
45．<9532> 大ガス 　　　 　　　　96　　　　217　　　0.47
46．<2914> ＪＴ 　　　　 　　　　96　　　　706　　　3.03
47．<7994> オカムラ 　　 　　　　92　　　　102　　　0.57
48．<1878> 大東建 　　　 　　　　91　　　　157　　　1.82
49．<2492> インフォＭＴ　　　　　90　　　　373　　　8.68
50．<8366> 滋賀銀 　　　 　　　　87　　　　112　　　1.22

株探ニュース