信用残ランキング【売り残増加】 Ｊディスプレ、サーラ、すかいらーく
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※11月21日信用売り残の11月14日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1606銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ 7,331 22,147 0.86
２．<2734> サーラ 1,289 1,885 0.04
３．<3197> すかいらーく 838 2,337 0.18
４．<7282> 豊田合 821 853 0.51
５．<9432> ＮＴＴ 745 5,430 24.65
６．<8179> ロイヤルＨＤ 692 1,746 0.06
７．<6702> 富士通 574 878 2.36
８．<3103> ユニチカ 523 2,811 0.96
９．<8267> イオン 470 4,394 0.34
10．<4633> サカタＩＮＸ 395 423 0.41
11．<2269> 明治ＨＤ 358 440 1.04
12．<5929> 三和ＨＤ 357 392 0.25
13．<3315> 日本コークス 345 1,260 2.08
14．<8630> ＳＯＭＰＯ 338 405 0.63
15．<5957> 日東精 312 383 0.30
16．<9434> ＳＢ 286 1,503 23.00
17．<8136> サンリオ 278 498 24.63
18．<8923> トーセイ 250 515 0.28
19．<4480> メドレー 206 554 1.18
20．<9502> 中部電 206 372 1.87
21．<7211> 三菱自 205 1,131 7.72
22．<8095> アステナＨＤ 198 1,978 0.28
23．<6622> ダイヘン 196 209 0.91
24．<4768> 大塚商会 189 312 0.44
25．<8058> 三菱商 165 1,042 3.59
26．<3201> ニッケ 157 298 0.12
27．<2809> キユーピー 143 286 0.13
28．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 143 1,439 0.84
29．<7925> 前沢化成 137 634 0.07
30．<8515> アイフル 133 804 9.13
31．<6996> ニチコン 130 154 1.10
32．<8524> 北洋銀 130 399 6.63
33．<8316> 三井住友ＦＧ 128 1,059 10.73
34．<9147> ＮＸＨＤ 122 172 0.72
35．<4005> 住友化 120 914 8.71
36．<7532> パンパシＨＤ 120 349 19.68
37．<9843> ニトリＨＤ 115 389 10.74
38．<8714> 池田泉州ＨＤ 110 642 2.56
39．<4680> ラウンドワン 108 238 16.00
40．<8359> 八十二 108 196 2.31
41．<2579> コカＢＪＨ 107 177 1.79
42．<6191> エアトリ 105 194 5.14
43．<1893> 五洋建 100 249 8.48
44．<4063> 信越化 98 226 18.02
45．<9532> 大ガス 96 217 0.47
46．<2914> ＪＴ 96 706 3.03
47．<7994> オカムラ 92 102 0.57
48．<1878> 大東建 91 157 1.82
49．<2492> インフォＭＴ 90 373 8.68
50．<8366> 滋賀銀 87 112 1.22
株探ニュース