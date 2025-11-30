°ÂÍö¤±¤¤¡õÀ¥Æà¤¸¤å¤ó¡¢ÂÔË¾¤Î½é¶¦±é¡¡ÊõÄÍ¤Ç1´ü°ã¤¤¤Î2¿Í¤¬ÌÀ¤«¤¹¤ª¸ß¤¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊõÄÍ²»³Ú³Ø¹»¤ÇËÜ²Ê¡¦Í½²Ê¤Î´Ø·¸¤À¤±¤¢¤ê¡¢ÃçÎÉ¤·¥È¡¼¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤°ÂÍö¤±¤¤¡õÀ¥Æà¤¸¤å¤ó
¢¡ºÆ±é¤ò½Å¤Í¤ëÌ¾ºî¤ÇÂÐ¾ÈÅª¤ÊÊì¿ÆÌò¤È¤·¤ÆÂÐÖµ
¡¡³¬µé¼Ò²ñ¤òÇØ·Ê¤Ë¿Æ¤È»Ò¡¢·»Äï¤Îå«¡¢¿Í´Ö¤Î±¿Ì¿¤È¤¤¤¦¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿ÉáÊ×Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò¤â¤ÄËÜºî¤Ï¡¢1983Ç¯¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Î½é±é°ÊÍè¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤Ç¾å±é¤¬½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾ºî¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡£À¸³è¤Îº¤µç¤«¤é¡¢ÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤ËÎ¤»Ò¤Ë½Ð¤µ¤ì°é¤Ã¤¿¼Ô¤È¡¢Êì¿Æ¤Î¸µ¤Ë»Ä¤µ¤ìÉÏ¤·¤¤´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿¼Ô¡£¿ô´ñ¤Ê±¿Ì¿¤ò¤¿¤É¤ëÁÐ»Ò¤ÎÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤¿¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¾®ÎÓÎ¼ÂÀ¡¢ÅÏîµÁó¡¢»³ÅÄ·òÅÐ¡¢ÅçÂÀÀ±¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë³¦´üÂÔ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤ëËÜºî¤Ç¡¢°ÂÍö¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ëÁÐ»Ò¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¤È¥¨¥Ç¥£¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¡¢¥ß¥»¥¹¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ë¥¨¥Ç¥£¤ò°ú¤ÅÏ¤¹¥ß¥»¥¹¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¥È¥ó¤ò¡¢À¥Æà¤Ï»ÒÊõ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¥¨¥Ç¥£¤ò°ú¤¼è¤ê°é¤Æ¤ë¥ß¥»¥¹¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡½¡½½Ð±é¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
°ÂÍö¡§°ÊÁ°¾å±é¤µ¤ì¤¿»þ¤ËºîÉÊ¤òÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¤Ï¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼Ò²ñÇÉ¤ÊºîÉÊ¡¢Âç¿Í¤ÊºîÉÊ¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤âºÆ±é¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Î¿´¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æµ²±¤Ë»Ä¤ê¡¢°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤«¤ªÏÃ¤¬Íè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤ÈÐ¼¤«¤ÊÍ½´¶¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤ªÊÖ»ö¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
À¥Æà¡§»ä¤ÏºîÉÊ¤òÇÒ¸«¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¤¹¤´¤¯Ç®¤ò»ý¤Ã¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤ÎºîÉÊ¤Ç¶¦±é¤·¤¿Êý¤Ç¤â¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®¤ä»×¤¤¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢ÌÌÇò¤¤¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í´ÖÌÏÍÍ¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¡£¡ÖÆ·»Ò¤µ¤ó¡Ê°ÂÍö¤Î°¦¾Î¡Ë¤È¶¦±é¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½±é¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¥ß¥»¥¹¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¥È¥ó¡¢¥ß¥»¥¹¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ï¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
°ÂÍö¡§¤½¤â¤½¤â¤ÎÈ¯Ã¼¤À¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤½¤¦ÁªÂò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤·¡¢¤¢¤ë³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤ë¤ÈÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ËÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤µ¤¤ÎÆÇ¤Ê½÷À¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤â¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÈà½÷¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÌò¤ò°¦¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¥Æà¡§¥ß¥»¥¹¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ïº£¤Þ¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¶â¤ä¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á²ó¤ê¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÌ´¤äË¾¤ß¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¿¡£»ä¼«¿È¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ï¤ª¶â¤Ç²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢´èÄ¥¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£¡ÖÅØÎÏ¤ò¤¹¤ì¤ÐÊó¤ï¤ì¤ë¡×¤Èº¬ÀÏÀ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¹¤´¤¯¶¦´¶¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤½¤Î¼êÃÊ¤¬¤è¤í¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¿´ÍýÅª¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¡¢Âç¤¤ÊÂ©»Ò¤ò»ý¤ÄÊì¿ÆÌò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ÂÍö¡§Êì¿ÆÌò¤Ï·ë¹½Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦²¿¤ÎÄñ¹³¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
À¥Æà¡§»ä¤â¤Ç¤¹¡£°ì»þ´ü¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¤â¤Ê¤¯Êì¿Æ¤Ç¤â¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°ÂÍö¡§¤É¤Ã¤Á¤Ä¤«¤º¤Ê¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Â©»ÒÌò¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¾®ÎÓÎ¼ÂÀ¤¯¤ó¤È¤Ï¡¢¡Ø¥¥ó¥°¡¦¥¢¡¼¥µ¡¼¡Ù¤Ç¶¦±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤¢¤Þ¤êÍí¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÁÇÄ¾¤ÇÎ©¤Á²ó¤ê¤â¾å¼ê¤¯¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤¬³Ú¤·¤ß¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¡À¥Æà¤¸¤å¤ó¤¬°ÂÍö¤±¤¤¤Ë²¸¤ò´¶¤¸¤ë²»³Ú³Ø¹»»þÂå¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½ÐÍè»ö
¡½¡½°Õ³°¤Ë¤âº£²ó¤¬½é¶¦±é¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊõÄÍ¤Ç¤Ï77´ü¤È78´ü¤È°ì´ü°ã¤¤¤Î´ÖÊÁ¤Ç¤¹¡£Âè°ì°õ¾Ý¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
À¥Æà¡§»ä¤Ï¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
°ÂÍö¡§»ä¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¤¦¤Á¤ÎÆ±´ü¤ËËã»Ò¡ÊÀ¥Æà¤Î°¦¾Î¡Ë¤ÈÆ±¤¸ÊõÄÍ¼õ¸³¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î»Ò¤¬¤¤¤Æ¡¢²»³Ú³Ø¹»¤ÎÆþ³Ø»î¸³¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¡ÖÀäÂÐ¤¢¤Î»Ò¼õ¤«¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯ÍÌ¾¤ÇÃíÌÜ³ô¤Ç¤·¤¿¡£
À¥Æà¡§»ä¤Ï¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¡¢ÊõÄÍ¼õ¸³¤Î¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤º¤Ã¤È¥Ð¥ì¥¨¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Ï¼õ¸³À¸¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤ÊÇ¯¾å¤Ê¤Î¤Ë¡¢»ä¤Î¤Û¤¦¤¬ÀèÇÚ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤À¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÍö¡§¥¶¥ï¥¶¥ï¥¶¥ï¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¥Æà¡§ËÜÅö¤ËÉáÄÌ¤Î»Ò¡¢½ÂÃ«·Ï½÷»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼õ¸³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Î»Ò¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éÀ¸°Õµ¤¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Í½²ÊÀ¸¤òËÜ²ÊÀ¸¤¬Í·¤Ó¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢ËÜ²ÊÀ¸10¿Í¤ÈÍ½²ÊÀ¸10¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ë°ÂÍö¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Öº£Æü¤ÏÌµÎé¹Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢Á´Á³¾Ð¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¡£
°ÂÍö¡§µ¬Â§¤¬¸·¤·¤¯¤Æ¡¢ÉáÃÊÍ½²ÊÀ¸¤Ï¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£
À¥Æà¡§Ëº¤ì¤â¤·¤Ê¤¤¿À¸Í¥Ý¡¼¥È¥Ô¥¢¥é¥ó¥É¤ØÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÉáÄÌ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢°ÂÍö¤µ¤ó¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¤¨¡¼¡ªËã»Ò¤Ã¤ÆÁ´Á³ÉáÄÌ¤Î¤¤¤¤»Ò¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Æ·»Ò¤µ¤ó¤Î¤½¤Î°ì¸À¤Ç¡¢ËÜ²ÊÀ¸¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ß¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬°ÂÍö¤±¤¤¤µ¤ó¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¡£
°ÂÍö¡§²¸¿Í¤¸¤ã¤ó¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡¢½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡ª
À¥Æà¡§¤½¤¦¤¤¤¦¤´²¸¤ÏËº¤ì¤º¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¢²¸¤òÇä¤Ã¤È¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°ÂÍö¡§¤³¤ì¤«¤é¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¸ÊÖ¤·¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
À¥Æà¡§ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸À¤ï¤º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡£Âç¼ºÇÔ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÆþÃÄ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢°ÂÍö¤µ¤ó¤ÏÀãÁÈ¢ÍÀ±ÁÈ¡£À¥Æà¤µ¤ó¤Ï²ÖÁÈ¢Í·îÁÈ¤ÈÈï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°ÂÍö¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ëã»Ò¤ÎÂå¤Î½éÉñÂæ¤¬ÀãÁÈ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½Æ±¤¸»þ´ü¤Ë¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤µ¤ì¤¿¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤³¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ÂÍö¡§Ëã»Ò¤Ï¤Í¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤È¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¤³¤Ê¤¹¤·¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¥¶¤êÊý¤â¼«Á³¤Ç¡¢¡È¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹´¶¡É¤¬¤Ê¤¤¡£¼«Á³¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¼µéÀ¸¤Ê¤¬¤é¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¡¢À¥Æà¤¸¤å¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¥Æà¡§¤è¤¯¸À¤¦¡Ä¡£¤³¤³ÂÀ»ú¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°ÂÍö¡§¤µ¤¡¡¢¼¡¤ÏËã»Ò¤¬ÂÀ»ú¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÈÖ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
À¥Æà¡§»ä¡¢Æ·»Ò¤µ¤ó¤Î°¸ý¤ò¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¿Í´ÖÀ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬ÉñÂæ¤Ë¤â½Ð¤ë¤«¤é¡¢¤â¤Á¤í¤óÃËÌò¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤±¤ÉÂàÃÄ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤âËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤È¤·¤ÆÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÊõÄÍÂàÃÄ¤«¤é16Ç¯¡¡´Ø·¸À¤ËÊÑ²½¤Ï¡©
¡½¡½¤ª¤Õ¤¿¤ê¤È¤â2010Ç¯¤ËÊõÄÍ¤òÂàÃÄ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢´Ø·¸À¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
°ÂÍö¡§ÂàÃÄ¤·¤Æ¤«¤é¶¦±é¤â¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÉñÂæ¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ëã»Ò¤È¤Ï¡¢Æ±¤¸»þ´ü¤ËÆóÈÖ¼ê¤Ç¡¢¼«Í³¤Ë¤Î¤Ó¤Î¤Ó²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ëº£¤³¤¦¤·¤ÆÂàÃÄ¤«¤é16Ç¯¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¶¦±é¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë»þ´Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
À¥Æà¡§ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°ÂÍö¡§ÊõÄÍ¤Î¿Í¤Ã¤ÆÂçÄñ¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤â¡¢²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´Ö¤ò¤Ê¤·¤Ë¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤¤¹¤°¤ËÌá¤ì¤ë¡£
Ëã»Ò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¬¤Ê¤¤¡¢Í¾Íµ¤¬¸«¤¨¤ë¿Í¡£¤³¤Ã¤Á¤¬µ¤Ä¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ³Ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸·ì±Õ·¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡£
À¥Æà¡§ÌÌÇò¤¯À¸¤¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¸«±É¤ÃÄ¥¤ê¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£É¬»à¤Ê¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
°ÂÍö¡§É¬»à¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£¤½¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤Í¡£
¡½¡½ºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸Æü¤ËÁÐ»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÊÒÊý¤ÏÍµÊ¡¤Ê²È¤Ë¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÉÏ¤·¤¤¶¶ø¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤È±¿Ì¿¤òÊ¬¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î»þ¤Ë±¿Ì¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ÂÍö¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊõÄÍ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤«¤â¡£
À¥Æà¡§»ä¤â¤Ç¤¹¡£
°ÂÍö¡§ÊõÄÍ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éº£¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¤¢¤ÎÁªÂò¤ò¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
À¥Æà¡§¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸ìÊÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¡¢¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤âÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡£
°ÂÍö¡§²Ú¤ä¤«¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Í¡£¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤ï¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡£
¡½¡½ÂàÃÄ¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡°ÂÍö¤µ¤ó¤ÏÍèÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ÂÍö¡§¤Þ¤À·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤ò¤¢¤Þ¤ê¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¿¼¹ï¤ÊÌò¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Û¤é¡¢»ä¤±¤Ã¤³¤¦¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤¸¤ã¤ó¡©
À¥Æà¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÕ¤Ë»ä¤Ï¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÍèÇ¯¤Ï¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñÇÉ¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÍö¡§Ëã»Ò¤Ï¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤¬¾å¼ê¤¤¤«¤é¡£
À¥Æà¡§À¸¤À¸¤¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¤Ï¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
°ÂÍö¡§¤ª´ê¤¤¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
À¥Æà¡§¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤Ë¤â»ä¤¿¤Á¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢ËÜºî¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
À¥Æà¡§Æ´¤ì¤Î°ÂÍö¤±¤¤¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¤Æ¤âÇ¯Ä¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÀèÇÚ¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÉñÂæ¤Ç¤ÏÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
°ÂÍö¡§Ëã»Ò¤È¼Çµï¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¡ÖËã»Ò¤Ï¤É¤ó¤Ê¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö¾Ð¤ï¤º¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤½¤ó¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é²¿ÅÙ¤âºÆ±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¤·¡¢³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤½¤·¤ÆÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±é½Ð¤ÎÆüß·Íº²ð¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤¹¤ë¤Î¤Ï3²óÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄ´Íý¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§ÅÄÃæ¥Ï¥ë¥Þ¡¡¼Ì¿¿¡§ÊÆ¶ÌÍøÊþ»Ò¡ÎG.P.FLAG inc¡Ï¡Ë
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯3·î9Æü¡Á4·î2ÆüÅìµþ¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¡¢2026Ç¯4·îÂçºå¡¦¥µ¥ó¥±¥¤¥Û¡¼¥ë¥Ö¥ê¡¼¥¼¤Ë¤Æ¾å±é¡£
