【丸亀製麺】チョコづくしの「丸亀うどーなつ」新発売、チョコを練り込んだ生地×チョコソース×チョコパウダー

丸亀製麺は12月2日、うどんから作るドーナツ「丸亀うどーなつ」の新味2種「濃厚ダブルチョコ ごほうびチョコ味」「濃厚ダブルチョコ しあわせミルク味」を発売する。各5個入り、税込370円。

全国の「丸亀製麺」(一部店舗を除く)で取り扱う。期間限定で、なくなり次第終了となる。

〈累計販売数2000万食突破の「丸亀うどーなつ」〉

「丸亀うどーなつ」は2024年6月に販売を開始し、累計販売数は2,000万食を突破した。うどんのモチモチとした食感が特徴で、食後の甘味としてはもちろん、持ち帰り後のおやつとしても人気を博している。

丸亀製麺「丸亀うどーなつ」イメージ

新登場の「濃厚ダブルチョコ ごほうびチョコ味」と「濃厚ダブルチョコ しあわせミルク味」は生地にチョコを練り込み、外側にはソースがかかっている。仕上げに、利用客自身で専用パウダーをかけて完成する。

丸亀製麺「丸亀うどーなつ」の食べ方

◆丸亀うどーなつ 濃厚ダブルチョコ ごほうびチョコ味

生地の中に生チョコとチョコの2種を練り込み、外側にはチョコソースをかけ、濃厚なダブルチョコ仕立てとした。さらに、仕上げにかける「特製チョコレート味パウダー」で、チョコづくしの濃厚な味わいを楽しめる。

「丸亀うどーなつ」濃厚ダブルチョコ ごほうびチョコ味、濃厚ダブルチョコ しあわせミルク味

◆丸亀うどーなつ 濃厚ダブルチョコ しあわせミルク味

もちもちの生地の中に、生チョコとチョコの2種を練り込み、外側にはホワイトチョコソースをかけた。仕上げの「特製ミルク味パウダー」をかけると、ミルキーでまろやかな味わいが口に広がるという。

丸亀うどーなつ 濃厚ダブルチョコ しあわせミルク味

なお、「丸亀うどーなつ」はこのほかに、「きなこ味」「きび糖味」を販売している。各5個入り、税込300円。

「丸亀うどーなつ きなこ味」「丸亀うどーなつ きび糖味」