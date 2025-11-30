老後の生活が心配な人は何をすればいいか。ファイナンシャルプランナーの首藤由之さんは「年金額を増やすには、まず支給開始年齢を65歳より遅らせる『繰り下げ』が有効だが、それ以外にも方法は複数ある」という――。

■あなたは1階建て？ それとも2階建て？

日本の高齢者向けの年金は2種類あります。

「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」です。

「老齢基礎年金」は日本に住む人すべてに加入義務がある国民年金から支給されます。

もう一方の「老齢厚生年金」は会社員や公務員ら給料をもらって生活している人々が加入する厚生年金から支給されます。

会社員は厚生年金に入りながら国民年金にも加入する、いわゆる「二重加入」と位置付けられていて、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を受給できます。よく「年金は2階建て」といわれるのは、この構造を示したものです（図表1参照）。

「老齢基礎年金」も「老齢厚生年金」も、原則として支給が始まるのは「65歳から」です。かつて「55歳定年」だった時は60歳支給開始だったのですが、1980年代半ばに「65歳開始」に改められました。

それでは、実際に受給できる年金額はどのくらいなのでしょうか。

■40年間「完納」すると年間83万円支給

「老齢基礎年金」が支給される国民年金はそもそも自営業者やフリーランスが主に加入する制度です。加入者は毎月、定額の保険料を支払い、保険料を支払った月数に応じて年金額が決まります。

「老齢基礎年金」は年金額の上限が決まっています。20歳から60歳まで40年間加入して保険料を滞納することなくすべて納めると、「年間83万1700円」（2025年度、新規裁定の場合）がもらえます。

もらえる年金額の計算も簡単です。

「老齢基礎年金」の金額＝83万1700円×加入月数／480月（＝40年間）

もっと簡単に、40年間の加入で約83万円なのですから、83万円÷40年≒約2万円で、「1年間加入するごとに年金額が約2万円増える」と覚えておいてもいいでしょう。

■「普通の会社員」は月23万円もらえる

一方、「老齢厚生年金」は、加入者の給料の金額に基づいて32等級の保険料が決められています。こちらは毎月、加入者の給料から保険料が天引きされます（給料明細書をご覧ください。ただし、保険料は会社と折半です）。

支払った保険料に応じて年金額が決まるのは国民年金と同じですが、考え方は次の計算式のようになります。

「老齢厚生年金」の金額＝加入期間の平均収入×加入期間

この金額に一定の乗数をかけるなど正式な計算式は複雑なので省きますが、つまりはこういうことです。

給料の金額が多ければ多いほど、また、加入期間が長ければ長いほど、「老齢厚生年金」の年金額は多くなります。

「老齢厚生年金」の主要部分が「報酬比例部分」と呼ばれているのは、この理屈に基づいています（保険料にも上限があるため、そのレベルまでの話です）。

ここまで見てきたように、「老齢基礎年金」は加入期間がわかればだいたいの金額がわかりますが、「老齢厚生年金」は「加入期間の平均収入」がわからないと金額については見当がつきません。個々人の給料は千差万別ですから、なおさらです（図表2）。

ちなみに標準的な会社員がどれぐらいの年金額をもらえるか、国は「基準」を示してくれています。

「モデル年金」と呼ばれているものがそれで、標準的な夫婦の年金額は月額「約23万3000円」となっています（やや極端ですが、20歳から60歳まで40年間会社に勤めた会社員と、その配偶者、同じ40年間を専業主婦として過ごした夫婦を想定。会社員の平均収入は約44万円です）。

■誕生月は郵便ポストをチェック

今では、情報開示がどんどん進んでいて、さまざまなルートで自分がもらえる年金額を知ることができます。

まずは日本年金機構が毎年、誕生月に自宅に届けてくれる「ねんきん定期便」です。

直近1年間の加入状況や支払った保険料が掲載されているほか、年金額についても50歳以上は1円単位で年金見込額を計算してくれます。

定期便の計算時と同じ条件で60歳まで働いたと仮定しての計算で、処遇に変わりがなければ実際にもらえる年金額と近いものになります（リストラされたり、転職して給料が変動したりした場合は年金額も変わってくるので注意が必要です）。

同じく日本年金機構がホームページ内に開設している「ねんきんネット」でも同様の情報を入手できます。こちらでは、今後の働き方などについて詳しく条件を付け加えて年金額がどうなるかのシミュレーションができます。

■インフレに負けてしまう年金構造

さらに、スマホ用に厚生労働省が開発した「公的年金シミュレーター」もあります。

先の「ねんきん定期便」ともリンクされていて、ハガキで来る定期便に掲載されている二次元コードをスマホで読み込めば、自分の生年月日を入力するだけで年金額の試算ができます。

スマホの簡単な操作で各種条件を変えられるようになっており、年金見込額をグラフ化することも容易にできます。

このように、個人への年金情報の公開は、「紙（ハガキ）」から「データ（インターネット）」へ、「パソコン」から「スマホ」へと移っていっています。メディアの変遷に合わせて公開手段も発達してきていますから、今後も同様の展開が続くものと思われます。

年金情報はどんどん得やすくなってきていますが、日本の公的年金を見る場合、現在の仕組みでは「インフレに負ける」構造になっていることへの注意が必要です。

公的年金制度が優れている点として、かつては「経済成長に合わせて年金額を引き上げる」というものがありました。物価や賃金の上昇に見合う形で年金額が上昇する仕組みで、これもまた民間の「年金保険」ではありえないことでした。

経済が好調で日本が元気なころは、日本の公的年金は物価変動に完全に連動していました。つまり、年金額は「インフレに負けない」ように動かされていたのです。

■年金額の「目減り」を覚悟しないといけない

しかし、少子高齢化が進み、年金財政が悪化するにつれて、この構造を維持できなくなりました。そして、2004年の改正で導入されたのが、「インフレに勝てない」仕組みです。

その仕組みを「マクロ経済スライド」と言います。簡単に言うと、物価や賃金が上昇しても、その上昇分ほどには年金額の引き上げは行わないとするものです。

それでも、デフレの時は仕組みが適用されないルールになっていたので“実害”はありませんでしたが、このところの物価上昇でストレートに「インフレに負ける」状況が出現しています。つまり、毎年、年金額は「目減り」しています。

例えば、2025年度の改定では、物価変動率が2.7％であるのに対して、年金額の引き上げは1.9％にとどまっています。

しかも今後、少子高齢化が進むことから、物価変動率から差し引く「目減り率」（スライド調整率）はもっと上昇することが見込まれています。マクロ経済スライドは当分続きますから、さらなる「目減り」を覚悟しなければならないわけです。

■50代からでも年金を増やす2つの方法

どうでしょう、こうしたことが頭に入っていれば、少しでも年金を増やして「目減り」の影響を軽減することの大切さがわかりませんか。

だからこそ、本書の第1章では年金が増える“魔術”のような仕組み、「年金繰下げ」を紹介しています。

でも、大丈夫。過ぎ去った過去は変えることはできませんが、この先の将来はすべてが開けています。そう、年金は50代の今からでも増やすことができます。

老齢厚生年金の年金額の説明のところで、「給料の金額が多ければ多いほど、また、50代からでも年金は増やせる加入期間が長ければ長いほど、厚生年金の年金額は多くなる」と申し上げました。

まずはこれからの給料の金額を増やすこと、それが年金額を増やす第一の道です。

さらに、加入期間を増やすことも考えましょう。厚生年金は70歳まで加入できます。

「長く働く」ともからみますが、65歳で「勤め人人生」を終わらせるのではなく、その先も会社（それまでと同じ会社とは限りません）勤めを続け、厚生年金に加入し続けてもいいでしょう。

■国民年金が「満額」にならない人たち

「繰下げ」以外でも年金は増やすことができます。

ここでは「老齢基礎年金を満額」に近づけていく方法を考えましょう。

老齢基礎年金は20歳から60歳までの40年間、国民年金に加入することで「満額」（2025年度は83万1700円）を受け取れます。ただし、今の50代の人で40年間ずっと加入できている人は少数派です。

なぜかというと、1991年3月までは大学生が強制加入の対象ではなかったからです。それより前に20歳になった人、つまり1971年4月1日以前生まれで大学に進学した人は、ほとんどの場合、学生時代に国民年金に加入していませんでした。これは2025年現在、50代後半以上の人たちにあたります。この年代の方は多くの人が満額に数年足りず、浪人や留年をしているとさらに長く、4〜5年足りない人もいらっしゃいます。

60歳以降、老齢厚生年金に加入していなければ、そういう人たちは国民年金に「任意加入」すればいいのです。保険料（2025年度は月額1万7510円で年額21万120円）を納める必要はありますが、着実に年金額は増えていきます。そして任意加入は65歳まで可能ですから、制度に加入していない期間が学生時代だけなら、たいていの場合は満額が達成できてしまいます。

■手っ取り早く厚生年金を増やすなら…

「保険料を払うのがもったいない」。そんな声も聞こえてきそうですが、現在の保険料水準なら約10年受給すれば元が取れます。

老齢基礎年金は1年加入すると年金額が2万円増えることを思い出してください。保険料が年額約21万円ですから約10年となります。

65歳で受給を始めると75歳で元が取れるわけですから、多くの場合で損をすることはなさそうです。

もう一つ老齢厚生年金にも年金額が増える仕組みがあり、それに乗っかると年金額が増やせます。

「乗っかる」といっても、難しいことではありません。単に60歳以降も会社で働いて厚生年金に加入すればいい、それだけです。

厚生年金に加入して働くと年金額が増えることはすでに触れましたが、もちろんそれとは違う別物の仕組みです。

50歳以上で毎年、誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」をお持ちの方は、自分の定期便を見てみてください。

厚生年金の主要部分「報酬比例部分」と書いてある下に、「経過的加算」という項目があるのがわかるでしょう（図表3）。

■60歳から「満額」にすることが可能

60歳を超えて会社で働いていると、毎年、該当部分の金額が増えていきます。「経過的加算」は年金制度の発達で起きた微妙な「差異」を調整する仕組みです。その理屈は少し複雑で難しいので、皆さんはそこまで知っておく必要はないでしょう。

ただ、「60歳を超えて国民年金の満額に達していない人」が60歳以降、厚生年金に加入して働くと、ただ加入しているだけで、この「経過的加算」が増えていきます。

小さな金額ではありません。1年働くだけで年金の年額が「約2万円」も増えます。

首藤由之『55歳から15年で2500万円をつくる これだけ差がつく！ 老後のお金』（ディスカヴァー携書）

これが、先ほど見た「満額」に足りない期間中ずっと続きます。3年足りなければ3年働けば「約6万円」、5年足りなければ5年働けば「約10万円」増えます。

60歳を過ぎて会社で働いて厚生年金に加入すれば、保険料を払うことで年金額が増えるのに加えて、加入しているだけで年間約2万円増える仕組みがあるのです。

1年働けば約2万円の“おまけ”がつく、とでも覚えておいてください。

いかがですか。50歳を過ぎたこれからでも、いろいろと年金額を増やす制度や仕組みがあることがおわかりいただけたことと思います。

首藤 由之（しゅとう・よしゆき）

特定社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー

1959年生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、朝日新聞社入社。2024年の定年まで、週刊誌『AERA』や『週刊朝日』などで主に経済分野を取材執筆、朝日新書編集長、書籍編集部長などを歴任後、編集委員を務めた。現在は、ファイナンシャルプランナーとしての活動をしつつ、リタイアメント・プランニングを中心に、年金など主に人生後半期のマネー関連の取材、記事執筆を行っている。著書に『「ねんきん定期便」活用法』『「貯まる人」「殖える人」が当たり前のようにやっている16のマネー習慣』（CEメディアハウス）。

（特定社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー 首藤 由之）