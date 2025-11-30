「くだらんニュースになる」元TOKIO・長瀬智也、渋過ぎる最新ショットと「意味深」「ボロボロ」投稿
元TOKIOの長瀬智也さんは11月28日、自身のInstagramを更新。最新ショットを公開しました。
【写真】長瀬智也、渋過ぎる最新ショットに反響
この投稿には、記事執筆時点の29日現在で17万3000を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:古原 美咲)
【写真】長瀬智也、渋過ぎる最新ショットに反響
意味深投稿＆自撮りショットを公開長瀬さんは「くだらんニュースになることも分かっている #日本 #意味深 #ボロボロ #rockymountain #19000円 #お買い得 #バイクもボロボロ #ちょうどいい #古着」とつづり、自撮りショットを公開しました。ひげを生やしサングラスをかけた長瀬さんは、渋さあふれる雰囲気で圧巻のビジュアルを見せています。意味深な投稿文には、一体どんな意図が込められているのか気になるところですね。
この投稿には、記事執筆時点の29日現在で17万3000を超える「いいね！」が寄せられています。
前日にも同様の投稿をしていた長瀬さん長瀬さんは28日の投稿でも、「どうなるのかも分かっている #日本 #古着」とつづり、意味深ショットを公開。青と黒い柄シャツが印象的で、渋くかっこいい雰囲気です。今後の投稿にも目が離せませんね。
(文:古原 美咲)