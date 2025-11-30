第二次世界大戦で、イギリス・ロンドンは8カ月にわたってドイツ軍の爆撃を受け、4万人が死亡する被害を受けた。ジャーナリストのマルコム・グラッドウェルさんは「政府はパニックや、精神を病む市民の急増を予想したが、予想は大きく外れた。爆撃は、ぎりぎりで死を免れた“ニアミス”の人にはトラウマを残すが、直接的な被害がなかった“リモートミス”の人には、『自分は無敵だ』と思わせるようになる」という――。（第3回／全3回）

※本稿は、マルコム・グラッドウェル『David and Goliath 絶対強者をうち破れ』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。

1940年のロンドン大空襲（ザ・ブリッツ）で被害を受けたセント・ポール大聖堂周辺（写真＝H.Mason／BBC“How St Paul's Cathedral survived the Blitz”／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）

■政府はパニックを予想していた

第二次世界大戦の前夜、イギリス政府にはある懸念があった。もし戦争になり、ドイツ空軍がロンドンを空爆したら、イギリス軍にそれを防ぐ手立てはまったくない。当時、第一線で活躍していた軍事評論家のベイジル・リデル＝ハートの試算によると、ドイツ軍から攻撃されたら、最初の1週間で、ロンドン市民の死傷者は25万人にのぼる可能性がある。

ウィンストン・チャーチルは、ロンドンを「世界一の標的」と描写した。「おいしそうに太った巨大な牛が、猛獣をおびき寄せるために縄につながれている」

チャーチルの予想によると、ドイツ軍の攻撃を受けたロンドンはなす術(すべ)もなく、300万人から400万人の市民が田舎に逃げていくだろう。1937年、イギリス軍の上層部がもっとも悲惨な予想が書かれたレポートを発表した。戦争が起こり、ドイツ軍から継続的に爆撃を受けることになったら、死者の数は60万人にのぼり、120万人が負傷し、街中がパニックに陥ることになる。

人々は出勤を拒否する。工業生産は完全に停止する。軍隊もドイツ軍の攻撃を防ぐことができない。なぜなら、パニックを起こした数百万人の市民に振り回され、自国の秩序を維持するだけで精一杯になるからだ。

■精神科病院を建設

軍部は、ほんの一瞬、ロンドンの地下に張り巡らされた防空壕網(ぼうくうごうもう)を建築することも考えた。しかし、そのアイデアは却下された。もしそれを実行したら、人々がずっと地下に潜って出てこなくなる恐れがあったからだ。

彼らは、街のすぐ外にいくつかの精神科病院を建設した。精神を病んだ市民が大挙して押し寄せると考えたからだ。「これが原因で戦争に負ける可能性は十分にある」と、レポートには書かれている。

1940年の秋、懸念されていた攻撃がついに始まった。最初は57晩連続の徹底的な空爆だ。それから8カ月にわたり、ドイツ軍の爆撃機は轟音(ごうおん)を立てながらロンドン上空を飛びまわった。数万発もの強力な爆弾、さらに100万発以上の焼夷弾(しょういだん)でロンドンを攻撃した。

1940年11月、ドイツ軍の爆撃で被害を受けたイギリス・コヴェントリー（写真＝テイラー中尉、戦争省公式写真家／PD-UKGov／Wikimedia Commons）

■パニックは起こらなかった

4万人が死亡し、4万6000人が負傷した。100万棟の建物が、破損、あるいは完全に破壊された。市内のイーストエンドと呼ばれる地区は、一面の焼け野原となった。これらすべてこそ、まさにイギリス政府が恐れていたことだ――しかし、ただ一点、ロンドン市民の反応だけは予想外だった。

パニックはまったく起こらなかった。ロンドンの街外れに建設された精神科病院は軍の病院に転用された。なぜなら、患者がまったくいなかったからだ。多くの女性と子どもは、爆撃が始まると地方に疎開した。しかし、市内にとどまる必要があった人たちは、たいていそのまま残った。

■爆撃に無関心になるロンドン市民

ザ・ブリッツと呼ばれるロンドン大空襲が続き、ドイツ軍の攻撃がさらに激しさを増していくと、イギリス政府はあることに気がついた。驚いたことに、ロンドン市民は、勇敢だったのはもちろん、どこか爆撃に対して無関心になっているように見えたのだ。「1940年10月、私は空爆を受けた直後のサウスイースト・ロンドンを車で走った」と、あるイギリス人精神科医が終戦直後に書いている。

見たところ、だいたい100ヤード（約91メートル）ごとに、爆弾による穴が空いているか、かつては家屋や店舗だったと思われる建物の残骸があった。空襲警報が鳴り、私はどうなるかと思って見ていた。ひとりの尼僧が、連れていた子どもの手をつかみ、急いで逃げた。警報を聞いたのは、彼女と私だけであるようだった。小さな男の子たちは歩道のあちこちでずっと遊びを続けている。買い物客はそのまま値切り続け、警察官は悠然と交通整理を続け、自転車に乗った人たちは死をも恐れぬ態度で交通ルールを無視する。私の見るかぎり、誰ひとりとして空を見上げることさえしなかった。

これを読んだ誰もが、にわかには信じがたいと思うだろう。ザ・ブリッツは戦争だ。爆弾が炸裂(さくれつ)すると、鋭い破片が四方八方に飛散した。そして焼夷弾は、毎晩のように、落とされた一帯を火の海にしていた。100万人以上の人々が家を失った。

毎晩、数千人もの人々が、シェルター代わりの地下鉄の駅に詰め込まれた。シェルターの外では、爆撃機の轟音と、爆発の衝撃の合間に、対空砲の発射音が鳴り響き、救急車や消防車のサイレン、空襲警報がいつ終わるともなく鳴り続けている。耐えがたいほどの騒音だ。

ロンドン市民を対象にしたある調査によると、1940年9月12日の夜の時点で、3分の1は前の晩にまったく眠れなかったと答え、もう3分の1は4時間以下しか眠れなかったと答えた。ニューヨーク市民がこの状況にどう反応するか、あなたは想像できるだろうか？ 街にそびえるオフィスビルのどれか1つが倒壊する、それがたった一度ではなく、2カ月半もの間、毎晩続くのだ。

■イギリス人固有の現象ではなかった

この現象は、たいていイギリス人特有の精神とされる「スティッフ・アッパー・リップ」で説明される。これは「固く閉じた上唇」という意味で、困難にも負けない強さを表現する言葉だ（驚くようなことではないが、この説明をいちばん好むのはイギリス人自身だ）。

しかし、すぐに明らかになったことの1つは、このような態度を見せるのはイギリス人だけではないということだ。他の国民も、空爆に対して予想外の強さを発揮した。さらに明らかになったのは、空爆には、誰もが考えるような影響力はないということだ。

そして戦争が終わり、この謎がついに解明されることになる。答えは、カナダ人精神科医のJ・T・マッカーディによる『士気の構造（The Structure of Morale）』に書かれていた。

マッカーディによると、空爆を受けた人は3つのグループに分類される。第1のグループは、空爆で死亡した人。彼らは言うまでもなく、空爆をもっとも悲惨な形で経験した人たちだ。

しかしマッカーディも指摘するように（もしかしたら少し冷淡かもしれないが）、「コミュニティの士気は生き残った者たちの反応に依存する。その観点で考えれば、死者を考慮する必要はない。これは明白な事実だ。死体は走り回ってパニックを広げたりはしない」ということだ。

第2のグループは、彼が「ニアミス」と呼ぶ人たちだ。

彼らは爆発の衝撃を体感する。破壊を目撃し、殺戮(さつりく)に恐怖し、おそらく自らも負傷するだろう。しかし彼らは生き残り、心に深い印象が残る。ここでいう「印象」とは、爆撃に関連する恐怖反応をさらに大きく補強することを意味する。それは「ショック」につながるかもしれない。ショックとは大雑把な表現であり、呆然(ぼうぜん)とした状態から、感覚の麻痺(まひ)、神経が張りつめた状態、実際に目撃した恐怖にとらわれた状態まで、すべてを含んでいる。

■リモートミスが生む「不死身感」

そして第3のグループは、ニアミスに対して「リモートミス」だ。ぎりぎりで死を免れたニアミスに対して、リモートミスは、たしかに爆撃を経験したが、直接的な被害はなかった人たちをさしている。

彼らも空襲警報を聞き、敵の爆撃機が上空を飛び交うのを見て、爆発音も聞いている。しかし爆弾に直撃はされなかった。爆弾は彼らのいない道に落ちるか、あるいは隣のブロックに落ちた。彼らにとって、空爆の結果は、ニアミスのグループとは正反対だ。

彼らは生き残った。それが2回目か3回目にもなると、爆撃に関連する感情は、「自分は不死身だという感覚に味つけされた興奮」になると、マッカーディは書いている。

ニアミスの経験は、あなたにトラウマを残す。リモートミスの経験は、あなたに「自分は無敵だ」と思わせる。

■「自分たちは絶対に大丈夫」

ザ・ブリッツを生き延びたロンドン市民の日記や回想を読むと、この現象が数え切れないほど登場する。1つ例を紹介しよう。

最初の空襲警報が聞こえたとき、私は子どもを連れて庭の防空壕に避難した。みんな死ぬのだろうと確信していた。すると、何事も起こらず、警報が解除された。あの日、防空壕から出てきたとき以来、自分たちは絶対に大丈夫だと信じるようになった。

あるいは、こんな例もある。書いているのは若い女性で、近くに爆弾が落ちて自宅が揺れるのを経験している。

私はそこに横たわり、言葉には言い表せないほどの幸福と勝利を感じていた。「私は爆撃された！」と、何度も自分に向かって言い聞かせた。その言葉を、まるで新しいドレスのように身にまとい、自分に似合うかどうか試していたのだ。「私は爆撃された！……私は爆撃された――この私が！」

前の晩にとてもたくさんの死傷者が出たというのに、こんなことを言うとひどいと思われそうだけど、あんなに純粋で完全な幸福を感じたのは、生まれて初めてのことだった。

■空爆を逃れたことが自信に

ロンドン市民は、なぜ空爆されても動じなかったのか？ それは、人口800万人を超えるロンドン都市圏の全体で、死者が4万人、負傷者が4万6000人ということは、それよりもはるかに多くの人がリモートミスで終わったからだ。トラウマを抱えることになったニアミスの人たちと違い、彼らは空襲によって、むしろ気が大きくなっている。

「私たちはみな、恐怖を感じやすいだけでなく」と、マッカーディは続けた。

恐怖を感じることにも恐怖する傾向がある。そして、恐怖を克服すると気分が大きく昂揚(こうよう)する。（中略）空襲でパニックを起こすかもしれないという恐怖を抱き、実際に空襲が起こると、表向きは完璧に冷静さを保つ。安全な状態になると、以前の不安と現在の安心のコントラストが自信を生み出す。その自信こそが、勇気の父親と母親である。

ザ・ブリッツの最中、ボタン工場で働く中年の労働者が、田舎に疎開したいかと尋ねられた。彼はそれまで、空爆によって二度、自宅から避難している。しかし二度とも、彼も妻も無事だった。彼は疎開を拒絶した。

「何だって？ これがみんな見られなくなるじゃないか」と、彼はきっぱりと言った。「中国にあるすべての金塊を積まれてもお断りだね！ こんな経験は今までになかった！ 本当に初めてだ！ それにこれから先もないだろう」

■恐ろしい体験への反応は1つではない

望ましい困難という考え方が示唆するのは、すべての困難がネガティブなわけではないということだ。読む能力がきわめて低いというのはたしかに大きな障害だが、デービッド・ボイズはその特性を逆手に取り、聞く技術を卓越のレベルまで磨き上げ世界有数の訴訟弁護士となった（第1回参照）。あるいはゲイリー・コーンは、普通だったら尻込みするようなチャンスをあえてつかみにいく勇気を手に入れ、ゴールドマン・サックスの社長になった（第2回参照）。

マッカーディが提唱する士気の理論も、望ましい困難という考え方を別の角度からより広く解釈したものだ。ウィンストン・チャーチルとイギリス軍の上層部が、ドイツ軍によるロンドン空爆をあんなにも心配していたのは、爆撃のような経験はすべての人に同じトラウマを残すと信じていたからだ。ニアミスとリモートミスの違いは、トラウマの度合いでしかない、と。

しかしマッカーディは、ザ・ブリッツの検証によって、トラウマとなるような経験は人々にまったく違った影響を与える可能性があるということを発見した。たとえ同じ出来事でも、心に深い傷が残る人もいれば、むしろ精神状態が向上する人もいる。

ウィンストン・チャーチル（写真＝Yousuf Karsh／カナダ国立図書館・文書館／CC-BY-2.0／Wikimedia Commons）

■ディスレクシアの影響の受け方も2つある

爆撃で自宅が揺れた若い女性や、ボタン工場の労働者は、空襲の経験がいい方向に働いたといえるだろう。彼らは戦争のまっただ中にいた。その事実を変えることはできない。だが彼らは、戦争を耐えられないものにするような恐怖とは無縁でいられたのだ。

マルコム・グラッドウェル『David and Goliath 絶対強者をうち破れ』（サンマーク出版）

ディスレクシアは、まさにこの現象の典型的な例の1つだ。ディスレクシアの人の多くは、自分の障害を埋め合わせることができない。たとえば、受刑者の中にディスレクシアの人は驚くほどたくさんいる。もっとも基本的な学問的タスクをマスターできなかったために、人生を台無しにしてしまった人たちだ。

しかし、それとまったく同じ神経系の障害を抱えていても、ゲイリー・コーンやデービッド・ボイズのような人たちは、障害からまるっきり正反対の影響を受けている。

ディスレクシアはコーンの人生に爆弾を落とした。彼は惨めで、いつも不安に駆られていた。だが、彼は優秀な頭脳の持ち主だった。家族のサポートもあった。さらにそれなりの幸運と、それ以外の十分なリソースにも恵まれたおかげで、彼は爆撃による最悪の影響を免れ、より強くなることができたのだ。

私たちは、イギリスの政府や軍と同じ間違いをすることがあまりにも多い。恐ろしい経験をしたら、それに対する反応は1つしかないと思い込んでいるのだ。しかし、それは間違っている。反応は2つだ。

マルコム・グラッドウェルジャーナリスト

1963年生まれ。カナダ・トロント大学トリニティカレッジ卒。複雑な社会現象を鮮やかに解き明かすカナダ系アメリカ人のジャーナリスト兼作家。イギリス系ジャマイカ人の母とイギリス人の父を持つ彼は、多様な文化的背景から独特の視点を培った。『ワシントン・ポスト』紙の記者を経て、『ニューヨーカー』誌のスタッフライターとして活躍。彼の真骨頂は、一見当たり前に思える現象の裏に潜む驚くべき法則を発見すること。著書『The Tipping Point』『Blink』『Outliers』などが世界中でベストセラーとなっており、ビジネスから教育まで幅広い分野に影響を与えている。

（ジャーナリスト マルコム・グラッドウェル）