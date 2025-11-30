「I wouldn’t be caught dead」の意味は？「to be caught」の意味は“捕まえる”ではなくて...？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「死んでも絶対に嫌」でした！

「自分は死んででも絶対そういう姿を誰にも見せたくない」と言うニュアンス。

「to be caught」は「捕まえる」という意味ですが、この場合だと「見られる」という意味として使われています。

「I wouldn’t be caught dead ＋（動詞）」の形で使われますよ。

「I wouldn’t be caught dead wearing that dress!」

（死んでもそのドレスを絶対着ない！）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。