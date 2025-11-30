「抜け道」開通！ 「富士山麓の渋滞」ついに解消へ!? 国道138号を避けてスイスイ移動可能に！ 忍野村「村道鐘山線」が一般開放

待望の「村道鐘山線」が一般開放

山梨県忍野村は2025年11月21日、新たな道路「村道鐘山線」の供用を開始しました。

富士山周辺のドライブで悩みの種だった「あの渋滞」を回避できる、注目の新ルートについて紹介します。

忍野村は、世界文化遺産である富士山の構成資産「忍野八海」が有名（画像はイメージ）

【画像】ココが開通します！！ 画像で見る！（9枚）

富士山観光やドライブの要所である山梨県忍野村より、ドライバーにとって嬉しいニュースが届きました。

忍野村は2025年（令和7年）11月21日、「村道鐘山線」の開通式を開催し、同日午後3時より一般車両の通行が可能となりました。

今回開通した区間は、国道138号線の「忍野入口」交差点手前にある「鐘山橋」から、「ヨハネ学園」の先までを結ぶルートです。

富士五湖エリア、特に山中湖や忍野八海周辺をドライブする際、多くのドライバーが頭を悩ませてきたのが国道138号線の渋滞です。

特に週末や観光シーズンには、富士吉田市内へ向かう車列で混雑が激化しがちでした。

今回開通した鐘山線を利用することで、混雑しやすい国道138号線のメインルートを通ることなく、富士吉田市内方面へ抜けることが可能になります。

忍野村も公式発表にて「渋滞の緩和が見込めます」としており、新たな「抜け道」として非常に重宝されそうです。

開通式の様子（画像引用：忍野村HPより）

忍野村は、世界文化遺産である富士山の構成資産「忍野八海」をはじめ、富士山の絶景スポットとして名高い「二十曲峠」など、風光明媚な観光地として知られています。

標高936メートルの高原地帯であるため、夏は避暑地として、またトウモロコシや白菜といった高原野菜の産地としても人気です。

日本の「ふるさと」の原風景とも言えるのどかな景色の中を走るのは、ドライブ好きにとって至福の時間と言えるでしょう。

新しく開通した鐘山線を活用して、よりスムーズで快適になった富士山麓ドライブを楽しんでみてはいかがでしょうか。