◆高円宮杯Ｕ―１８サッカープリンスリーグ東海▽第１７節 清水ユース３―０藤枝東（２９日、静岡・藤枝総合運動公園）

清水ユースが藤枝東に３―０で快勝し、無敗で連覇を達成。後半２３分にＤＦ岩永京剛（けいごう、３年）が先制点を奪うと、その後も加点した。２位の磐田Ｕ―１８は藤枝明誠に１―４で大敗も、３位の浜松開誠館が帝京大可児に敗れたため２位が確定。プレミアリーグプレーオフ（ＰＯ）出場を決めた。

＊＊＊＊

清水ユースが開幕から１３勝４分けと、無敗のまま優勝を決めた。イレブンはサポーターの前で勝ちロコダンスを踊ると、笑顔で集合写真に納まった。

前半はほとんど敵陣でプレーし、シュート数６対０と試合を支配しながらも決定力を欠いて無得点。そんな嫌な雰囲気をサイドバックの岩永が変えた。後半２３分、右サイドの角度のない場所から右足を振り抜いてネットを揺らした。

大きくジャンプして喜んだ背番号２は「あの場所からはクロスとシュート、両方打てるように、いつも練習しているんです」。沢登正朗監督（５５）も「岩永のシュートはスピードが速いからＧＫが対応できない」と褒めた。

１２月６日の最終節は磐田と「静岡ダービー」だ。１２日から広島で行われるＰＯ前の大一番。岩永は「圧倒して勝つ」と闘志をたぎらせた。（里見 祐司）