「旬の白菜」をたっぷり使ったおいしい食べ方。大量消費にもおすすめの簡単レシピ

11月から2月にかけての寒い季節が旬といわれている白菜。スーパーなどで通年販売されていますが、冬の白菜はより甘みが増して、みずみずしさも抜群！ 加熱しても生でも食べられ、クセがないのでさまざまな料理に使える万能野菜の白菜ですが、その食べ方は鍋ものや煮物が定番になっていませんか？ そこで今回は、3児の母で簡単＆栄養満点なおうちごはんを提案しているおうち料理研究家・料理ブロガーのちゃんちーさん（Instagram＠chan.chan_chii）におすすめの食べ方を教えてもらいました。白菜の魅力を堪能できるレシピなのでぜひお試しください。

白菜が丸々１玉あったらどう使い切る？

田舎に住んでいる方には、あるあるかもしれませんが……出先から帰ってくると、玄関の前に採れたて野菜がそっと置いてある、なんてことがよくあります（これって我が家だけじゃないですよね？笑）。

なかでも夏野菜と冬野菜は特にいただく機会が多く、先日も立派な白菜が玄関前にドーンと置かれていました（ご近所さん、ありがとう！）。「白菜だ〜！」と嬉しくなる反面、どう使おうかなと考える時間も楽しみのひとつ（なんせ丸々1玉いただくので！）。もちろん自分でも買いますが、人からいただいた野菜って、なんだか特別においしく感じます。

白菜といえば、お鍋の具材というイメージが強かったり、火を通して食べることが多くありませんか？ 火を通したときのとろっと食感や甘みも魅力ですが、生でもすごくおいしく、シャキッとした歯ざわりと、ほのかな甘みは、生だからこそ味わえる冬のごちそう。

そんな白菜を使って、今回は忙しい日でもサッと作れて満足感のあるサラダをご紹介します。今回のサラダの主役は白菜ですが、水菜や人参、りんごなど、お好きな野菜や冷蔵庫の残りものを加えてもOK。手軽にアレンジできるのも魅力で、少し具材を足すだけでボリュームアップも簡単にできます。「あと1品どうしよう」というときにも頼りになるおかずです。

白菜にはビタミンCや食物繊維が豊富で、風邪が気になる季節にもぴったり。さらに生で食べることで失われやすい栄養をそのまま取り入れられるのも、忙しい子育て世代には特に嬉しいところです。

そして、このサラダをぐっとおいしくしてくれるのがすりごま。加えるだけで香ばしさがふわっと広がり、白菜の甘みや旨みをやさしく包み込ながら深みを出してくれます。風味のポイントだけでなく、栄養面でも欠かせない存在なので、個人的に「もしあれば」ではなくこれは必ず入れてほしいところです。

家事に仕事に子どもの予定に……気づけば1日があっという間に過ぎていく毎日。そんな中で、切って混ぜるだけのお手軽サラダが、ちょっとだけ気持ちに余裕を作ってくれることがあります。ぜひ今年の冬の食卓に、このサラダを仲間入りさせてみてくださいね。

「白菜のごまマヨサラダ」の作り方

味付けはマヨネーズ×ポン酢でさっぱりと食べやすくしています。ポン酢の酸味が苦手な方は、めんつゆに変えると食べやすいまろやかな味わいになり、子どもも大人もみんなで楽しめます。

〈材料〉4人分くらい

・白菜 1/8カット

・水菜やにんじんなど あれば適量

・ツナ水煮缶（大) 1缶

A）すりごま 大さじ2

A）かつお節 小袋1袋（3g）

A）マヨネーズ 大さじ3〜4

A）ポン酢 大さじ1〜2

※マヨネーズとポン酢は味を見ながらお好みに調節してください。

〈作り方〉

【1】白菜は5〜6mm幅くらいの細切りにしたら、塩小さじ1（分量外）で揉んで5〜10分ほど、しんなりするまで置いておく。※にんじんを入れる場合は千切りにしたにんじんを一緒に入れて塩で揉んで置いておく。

【2】水分が出てきたら、【1】を水洗いして手でギュッと絞って水気をきり、3〜4cm幅に切った水菜と、汁気をきったツナを合わせる。

【3】（A）の調味料を加えて混ぜ合わせてしっかりと混ざったら完成。

