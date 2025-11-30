ちいかわ×ベビースター♡ドデカイラーメン新味2種登場

X（旧Twitter）発の人気作品「ちいかわ」とベビースターがコラボ♡『ちいかわ ベビースタードデカイラーメン』が、2025年11月24日（月）より全国で発売されます。とんこつしょうゆラーメン味とモダン焼き味の2種類で、作品内の人気フードをドデカい幅広麺で再現♪パッケージはそれぞれ3種類、ちいかわたちが食べる姿も可愛く、見て楽しい食べて美味しいアイテムです。

作品の味をそのまま再現♪

©nagano

『ちいかわ ベビースタードデカイラーメン（とんこつしょうゆラーメン味）』は、作品に登場するとんこつしょうゆラーメンをイメージ。

とんこつの風味と野菜の旨みをきかせ、誰でも食べやすい味わいに仕上げました♡

『モダン焼き味』は、鰹節の風味と甘いソースが絶妙にマッチした味で、作品内の“巨・モダン焼き”を再現。どちらもドデカい幅広麺で食べ応え抜群です。

パッケージもかわいい3種類

©nagano

パッケージは、それぞれ3種類を展開♪とんこつしょうゆラーメン味は、ちいかわ、ハチワレ、シーサーがラーメンを楽しむ姿をデザイン。

©nagano

モダン焼き味は、モモンガ、くりまんじゅう、古本屋が頬張るイラストで、見るだけでも癒されます♡ 食べる前からワクワク感が止まらないデザインです。

ちいかわ×ベビースターで楽しいおやつタイム♪

全国のコンビニエンスストアでは2025年11月24日（月）より、スーパーマーケットでは12月1日（月）より発売される『ちいかわ ベビースタードデカイラーメン』♡

内容量60g、オープン価格（店頭想定価格152円前後）で、ちいかわたちのかわいいイラストと共に楽しめます。

とんこつしょうゆラーメン味とモダン焼き味の2種類で、ワクワクするおやつタイムをぜひ♪