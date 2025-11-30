「知らないと損する投資術」は魅力的に聞こえますが、多くの人気投資法には思わぬ落とし穴があります。ドルコスト平均法や“埋蔵金銘柄探し”、そして長期投資の常套句も、状況によってはリスクが大きくなる場合があります。投資の仕組みを正しく理解しておくことで、不安や焦りに振り回されず、より健全な判断ができるようになります。田内学氏による著書『お金の不安という幻想 一生働く時代で希望をつかむ8つの視点』（朝日新聞出版）から、投資術に潜む“見えにくい落とし穴”について抜粋して紹介します。

「知らないと損する投資術」は存在しない

魅力的に映る投資術にも、落とし穴が潜んでいる。

Case1 ドルコスト平均法

投資の本などでよく目にする「ドルコスト平均法」（定額購入法）は、 毎月定額を投資する方法だ。価格が安いときに多く買い、高いときには少なく買うため、長期的に平均購入価格を抑える効果があるとされている。

例1、例2では現在1000円で取引されている株を毎月3万円ずつ「定額」で購入する場合と、毎月30株ずつ「定量」で購入する場合を比較している。たしかに平均購入価格は定期購入のほうが低くなる。

落とし穴

ただし、必ずしも利益が出やすいわけではない。例1のように株価が大きく上昇したケースでは定量購入より利益は少なく、例2のように下落したケースでは損失が大きくなる。利益という点では状況次第で結果は異なり、どちらにも数学的な優位性はない。

Case2 埋蔵金銘柄

「25年前にエヌビディアの株を10万円買っていたら、今頃5億円になっている」

落とし穴

これを実現するのは極めて難しい。有望な銘柄は、すでに多くの投資家が注目し、株価も相応に高くなっている。さらに値上がりするには、現状の期待を超える企業の成長が必要になる。SNSでは、銘柄の見つけ方を得々と語るケースがあるが、そこには成功者特有の「自己奉仕バイアス」が潜んでいる。成功した人は自分の能力や努力を強調しやすく、あたかも再現性があるかのように語ることが多い。

そして、値上がり益を狙う投資は、他人が高値で買うことを当てにしている。プロの投資家たちと競争する中で、自分が高値で買わされるリスクも高い。

出所：『お金の不安という幻想 一生働く時代で希望をつかむ8つの視点』より引用

Case3 長期投資なら安心？

「1989年のバブル期最高値から積立投資を始めていても、長期的には儲かっている」

長期投資の勧誘でよく引用される話だ。2024年時点では、たしかにバブル期から投資を続けていれば、資産は約3.1倍の資産にまで増えている。

こんな話を聞くと、将来有望な次の埋蔵金銘柄を探したくなる。

落とし穴

これは35年以上経った今だから言えるセリフだろう。実際には2013年頃まで長らくマイナスの期間が続いていた。それまでに定年を迎え、現金化が必要だった人にとっては致命的だった。

ここでも「企業の財布」と「他の投資家の財布」を意識して考えてみようと思う。

まず「企業の財布」については、今後、日本の人口が急速に減少することを考えると、企業が国内だけで収益を伸ばし続けるのは難しい。海外事業をうまく拡大できなければ、収益の成長はこれまでのようには期待できないだろう。

また、「他の投資家の財布」についても注意が必要だ。株を売却するときに、他の投資家が買ってくれなければ、思ったような価格で現金化できず、マイナスになる可能性が十分にある。人口減少はここにも影響を及ぼす。今は新NISAなどで積立投資を始める人が増えており、株価は上がりやすい。しかし数十年後はどうだろうか。

積み立てしていた株をいざ売ろうとするとき、新たに投資を始める若者の数は、老後を迎えた高齢者よりもずっと少なくなっている。買い手が少なければ株価は当然下落しやすくなる。

人口減少というこれまで経験したことのない時代に突入する日本において、過去のデータを持ち出して、「長期的な投資なら安心」と安易には言い切れない。

繰り返しになるが、投資そのものを否定したいわけではない。そもそも投資の世界にいた僕に否定する資格などない。ただ、その正体を知ることで、焦りや不安が少しでも和らぐことを願っている。

※1：1999年に株式を上場したエヌビディアは2024年に時価総額が世界1位となり、その間に株価は5000倍にも高騰した。



田内 学

元ゴールドマン・サックス証券トレーダー