＜義母がしんどい…＞「私がやってあげるわ！」ズカズカ家に上がり込み、やりたい放題【第1話まんが】
私はミサト。夫ヒロトと、1歳の娘シオリがいます。義母は車で20分ほど離れた場所に1人で暮らしていますが、シオリが生まれてからは頻繁にわが家に来るようになりました。最初は「孫を可愛がってくれるのはありがたい」と思っていましたが、最近は少し対応に疲れています。義母はいつもわが家にズカズカと上がり込み、私の育児や家事のやり方に口を出してくるのです。今日も朝ご飯を片づけ、洗濯機を回していると……。突然、玄関のチャイムが鳴りました。
その日はシオリが夜中に起きてしまったので、私も寝不足。いつもより遅い時間までゆっくり寝ていました。しかし、それを伝えるとすぐに、義母から「毎朝6時にきちんと起こすべきよ」とお説教が始まりました。正直ウンザリしてしまいます。
「遠慮しないで！ ほら、ハンガーどこ？」私が止めるのも聞かず、義母は洗濯物を取り出して勝手に干し始めました。その後、義母はキッチンにも向かい、いきなり冷蔵庫を開けて中をのぞき込み、さらには文句まで言ってくるのです。
遠慮なく家に上がり、あらゆる場所にズカズカと入ってくる義母。勝手に洗濯物を取り出し、冷蔵庫をのぞきこみ、まるで自分の家だと思っているみたいです。私は内心「また始まった……」と思いつつ、あたりさわりのない笑顔で対応するようにしてきました。でも、まだ1歳のシオリがいるのに生活のリズムが乱され、私は本当に参ってしまいます。
義母の話はすべて「自分のやり方が正しい」という前提で進みます。上から目線のお説教を黙って聞きながら、私は胸の奥にモヤモヤがどんどん積もっていくのを感じていました。
原案・ママスタ 編集・井伊テレ子
