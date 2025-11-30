『ばけばけ』第10週 小谷が密かな恋心【ネタバレあり】
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第10週「トオリ、スガリ。」が、12月1日にスタートする。
【写真あり】相関図に“超重要キャラ”の姿が！ ネット「遂に…」
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
■第10週「トオリ、スガリ。」のあらすじ
松江に冬が訪れた。トキ（高石あかり）は、はじめての冬の寒さにダウンしたヘブン（トミー・バストウ）を看病する。そんな中、ヘブンの教え子・小谷（下川恭平）がお見舞いに訪れるが、なぜかトキと話してばかり。どうやらトキに好意があるようだがトキは気づかない。そんな中、サワ（円井わん）や家族が、トキより先に小谷の好意を知ってしまい、秘かに小谷の恋を応援することに。
【写真あり】相関図に“超重要キャラ”の姿が！ ネット「遂に…」
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
松江に冬が訪れた。トキ（高石あかり）は、はじめての冬の寒さにダウンしたヘブン（トミー・バストウ）を看病する。そんな中、ヘブンの教え子・小谷（下川恭平）がお見舞いに訪れるが、なぜかトキと話してばかり。どうやらトキに好意があるようだがトキは気づかない。そんな中、サワ（円井わん）や家族が、トキより先に小谷の好意を知ってしまい、秘かに小谷の恋を応援することに。