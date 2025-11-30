【ザ・ロイヤルファミリー 第8話】耕一、展之に刺激受ける チームロイヤルと対立か
【モデルプレス＝2025/11/30】俳優の妻夫木聡が主演を務めるTBS系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（毎週日曜よる9時〜）の第8話が、30日に放送される。
【写真】妻夫木聡、Snow Man目黒蓮＆佐藤浩市とのオフショット公開
原作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーとなっている。
妻夫木のほか、目黒蓮（Snow Man）、松本若菜、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠、木場勝己、尾美としのり、関水渚、長内映里香、秋山寛貴（ハナコ）、三浦綺羅、小泉孝太郎、黒木瞳、沢村一樹、佐藤浩市らが出演する。
亡くなった耕造（佐藤浩市）から相続馬限定馬主としてロイヤルファミリーを引き継いだ耕一（目黒蓮）は、栗須（妻夫木聡）に連れられ、北陵ファームのセリ市を見学に行く。そこで、自分が見初めた新馬を椎名（沢村一樹）の息子である展之（中川大志）が競り落としたことをきっかけに2人は親しくなり、耕一は同年代ながら競馬の古い慣習を打ち破ろうとしている展之の考えに惹かれていく。
一方、デビュー戦を飾ったロイヤルファミリーだったが、その後の調子は今一つだ。流れを変えようと耕一は大胆な提案をするが、広中（安藤政信）の反対にあう。耕一とチームロイヤルの輪が次第に乱れていく様子に、栗須はこれまでにない難しさを感じていた。
そんな中、展之から「若手馬主の会」に招待された耕一は、チームロイヤルとは違う若い馬主たちの先進的な考えに傾倒していくが…。
（modelpress編集部）
