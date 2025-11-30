水槽、自身初となるバンドセットのワンマンライブ『水槽 ONE MAN LIVE 2026 "REVOLTAGE"』開催決定！デジタルEP「4 LOVERS ONLY」が配信開始！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2025年11月27日(木)に自身最大規模のワンマンライブ「4TH ONE MAN LIVE “JUNCTION”」を東京・Zepp Shinjukuで大盛況で終了し今後の活動に注目の集まる水槽が、自身初となるバンドセットのワンマンライブ『水槽 ONE MAN LIVE 2026 “REVOLTAGE”』の開催が2026年11月7日(土)に大阪・Yogibo META VALLEY、2026年11月14日(土)に東京・Spotify O-EASTで開催決定となり、チケット最速先行受付が開始となった。また同日デジタルEP「4 LOVERS ONLY」が配信開始となり、4人のフィーチャリングゲストがリリースとともに解禁となった。

『水槽 ONE MAN LIVE 2026 “REVOLTAGE”』は自身初となるバンドセットのワンマンライブとなり、2026年11月7日(土)に大阪・Yogibo META VALLEY、2026年11月14日(土)に東京・Spotify O-EASTで開催。チケット最速先行受付が早速開始となっているのでお早めに。

11月28日(金)にリリースされたデジタルEP「4 LOVERS ONLY」は、水槽が今まで大々的に打ち出してこなかった「ラブソング」を切り口にし、「4つの恋人たち」をテーマに楽曲を制作した4曲収録のデジタルEPになっている。収録曲4曲それぞれのフィーチャリングゲストが今回解禁となり、yowa、ナナヲアカリ、Such、花譜の参加がリリースとともに明らかになった。「INCIDENT feat. yowa」のMVも公開されたので是非チェックしてほしい。

●リリース情報

水槽

「4 LOVERS ONLY」

発売中



配信リンクはこちら

https://lnk.to/4LOVERSONLY

M1：INCIDENT feat. yowa

M2：ハッピーエンドにしてよね feat. ナナヲアカリ

M3：zero gravity feat. Such

M4：やっと君の誕生日を忘れた feat. 花譜

●ライブ情報

水槽 ONE MAN LIVE 2026 “REVOLTAGE” (BAND SET)

2026年11月7日(土)

開場/開演 17:15 / 18:00

会場：大阪・Yogibo META VALLEY

2026年11月14日(土)

開場/開演 17:00 / 18:00

会場：東京・Spotify O-EAST

チケット情報

チケット：前売 ￥6,600 (税込)

最速先行(抽選)情報

受付期間：11月27日(木)22:00〜12月8日(月)23:59まで

https://eplus.jp/suisoh/

※ドリンク代別途必要、未就学児入場不可

※営利目的での転売行為一切禁止/転売チケットでの入場不可

※介助スペースご利用のお客様は事前にご連絡ください。

※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがありますので予めご了承ください。

＜水槽’s Profile＞

エレクトロ、ロック、ヒップホップなどを独自のスタイルに昇華し、自身で作詞、作曲、編曲、プロデュースを手掛けるシンガー・トラックメイカー。

的確にリズムを捉えつつも様々な表情を持つ歌声とラップは、情感に溢れ多くのリスナーを魅了する。

これまで発表した楽曲の総再生回数は1億回を突破。

2024年10月クール、TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-相剋譚-』エンディングテーマ

「MONOCHROME」を担当。

ジャンルを選ばない多くのアーティストやクリエイターと積極的にコラボレーションし、楽曲提供やゲストボーカル参加、DJ、ボカロPなど、活動内容は多岐に渡る。

関連リンク

水槽オフィシャルサイト

https://www.suisoh.com/