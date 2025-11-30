賞金ランキング3位に山下

米女子ツアーのLPGAは、最終戦のCMEグループ・ツアー選手権が終了し、2025年シーズンの幕を閉じた。

【写真】笑顔・清潔感・凛々しさ…ゴルフ日本女子選手に共通点アリ 世界から熱視線を浴びる顔ぶれは

最終戦の優勝賞金は400万ドル（約6億2000万円）の高額だったが、日本の山下美夢有にとっては、プレーヤー・オブ・ザ・イヤー（POY）の栄冠もかかる大勝負でもあった。

しかし終わってみれば、結果はタイ出身で世界ランキング1位のジーノ・ティティクルが圧勝し、見事大会連覇を達成。その結果、ポイントレースでもティティクルが1位となり、POYは彼女の頭上に輝いた。

山下が最終戦で勝利を挙げられず、すでに獲得していたルーキー・オブ・ザ・イヤー（新人賞）とPOYの二冠達成を逃したことは残念ではあったが、それ以上に、ティティクルのすごさがあまりにも際立った締め括りとなった。

山下美夢有は2001年8月2日生まれの24歳

今季の獲得賞金総額に目をやると、ここでもティティクルの稼ぎは昨年の605万9309ドルを大幅に上回る757万8330ドル（約11億8000万円）で断トツとなった。

ちなみに、この獲得賞金ランキングでティティクルに続く2位となったのは、オーストラリア出身のミンジー・リー。総額は391万471ドル（約6億円）で、ティティクルとは大きな差が付いた。3位は354万5888ドル（約5億5300万円）を獲得した山下だった。

「高給取り」で溢れ返ったシーズン

1位のティティクルと比較さえしなければ、リーも山下も今季はすこぶる高額を稼ぎ、ハッピーエンドと言えそうである。

それにしても今季は、200万ドル以上を稼いだ選手が8名、100万ドル以上を稼いだ選手は43名を数えるなど、米LPGAは「高給取り」で溢れ返ったシーズンとなった。

過去を振り返ってみると、100万ドル以上を稼いだ選手は、2021年はわずか15名しかいなかった。昨年でも34名だったことを考えると、今季の43名は、きわめて「バブリー」だと言っていい。

そして、そのバブリーな43名の中に、日本勢は7名も食い込んだ。山下に続いて、289万6319ドル（約4億5000万円）を獲得した竹田麗央はマネーリストの4位。7位には西郷真央、10位には岩井千怜、15位には勝みなみ、20位には畑岡奈紗、23位には岩井明愛。いずれも、100万ドル以上を稼ぎ出し、あっという間にミリオネアの仲間入りを果たした。

「来季は今季より良いものになる」

米LPGAでは、今年5月にクレッグ・ケセラー氏が第10代コミッショナーに就任したばかり。2025年シーズンはいわば移行期となり、2026年シーズンは新体制下で迎える初めてのフルシーズンとなる。

先日、来季のツアー日程がすでに発表され、今季とは異なる点がいくつか見て取れるが、ケセラー氏は「もっと大きく変えたい」と考えているという。

「ツアーのスケジュールは、とても重要である。（タイトル・スポンサーとは）複数年契約があるから、ツアー日程を一気に変えることはできないが、2027年、2028年、2029年へ向けて徐々に変えていきたい。もちろん、来季は今季より良いものになる」

その言葉通り、来季の年間の賞金総額は、今季より300万ドルもアップするとのこと。なるほど、賞金面では「来季は今季より良いもの」になる。

一方で、試合数は今季の32試合から1試合減って31試合となるが、それは縮小を意味しているわけではなく、新規大会も創設される。4月2日から5日に米ラスベガスで開催予定のアラムコ選手権がそれである。

「アラムコ」の名が冠された大会は、そもそもは欧州女子ツアー（LET）がサウジアラビアのゴルフ勢力に支援を受けて開催しているアラムコ・シリーズが、すでに米欧双方で行われている。来季から始まる新規大会のアラムコ選手権は、米LPGAとLETとの共催大会という形で初開催される。

また、アラムコの名が冠された大会が米LPGAの大会として米国内で開催されるのは、来季のアラムコ選手権が史上初となる。言い換えれば、米LPGAがオフィシャルな形でサウジのゴルフ勢力と手を組む初の大会ということになる。

メジャー大会の開催コースが「未定」

一方で、歴史あるメジャー大会の開催場所が「コロコロ変わる」という異例の事態も迎えている。

シーズン最初のメジャー大会、シェブロン選手権といえば、今年4月に西郷真央が勝利を挙げ、優勝者が池に飛び込む恒例の「チャンピオン・ダイブ」を披露した大会である。

同大会は長年、カリフォルニア州ランチョ・ミラージュのミッションヒルズで開催されていたが、2023年からはテキサス州ヒューストンのザ・クラブ・アット・カールトンウッズに移された。

カールトンウッズの18番グリーン脇の池は、水が汚染されていたり、池底にヘビやワニがいたりで、ダイブに適した池ではなかったが、大会側の必死の努力で水質がなんとか改善され、ここ3年は恒例のチャンピオン・ダイブも続行されてきた。

しかし、18番グリーン奥の巨大なギャラリー・スタンドが2オンを狙う選手たちのショットを受け止め、池ポチャから守る便利な「盾（たて）」になっている等々、コース設定に対する批判が相次ぎ、ついには開催コースの変更という事態へ発展してしまった様子である。

米LPGAからの正式発表はなされていないが、来年大会からは同じテキサス州内のメモリアルパークGCが舞台になると、米メディアがすでに報じている。

ともあれ、来季のメジャー大会の開催コースが、この時期に「未定」というのは、異例中の異例の事態だ。新コミッショナーのケセラー氏が、そんな不安要素、不確定要素にどう対処していくのか、お手並み拝見というところである。

来季はアジア連戦が1試合減だが

男子ゴルフのメジャー大会は4つだが、女子ゴルフのメジャー大会は5つある。シェブロン選手権の開催コースがどうなるのかという不安はあるが、他の4大会に関しては、何ら問題点は見当たらず、どんなチャンピオンが誕生するだろうかと、期待が膨らむばかりである。

6月には、シーズン2つ目のメジャー大会となる全米女子オープン（6月4〜7日）がカリフォルニア州ロサンゼルス郊外のリビエラCCで開催され、その3週間後にはKPMG全米女子プロ選手権（6月25〜28日）がミネソタ州チェスカのヘーゼルティン・ナショナルGCで行なわれる。

7月にはアムンディ・エビアン選手権（7月9〜12日）がフランスで、7月下旬から8月にかけてはAIG全英女子オープン（7月30〜8月2日）が英国ロイヤル・リザム＆セント・アンズGCで開催される予定だ。メジャー大会ラッシュとなる夏場は、選手にとっても、応援するファンにとっても、すこぶる熱い夏となる。

そして、季節が秋に変わるころからは、アジアでの連戦となる。今季は中国、韓国、韓国、マレーシア、日本の順で移動していく5連戦だったが、来季は韓国開催が1試合減るため4連戦となる。

ケセラー氏は今年のアジア5連戦の現地における盛り上がりぶりを初めて眺め、すでにアジアに広がっているゴルフ熱を、大いに活用すべきであることを実感したという。

それなのに、来季は期せずしてアジア連戦が1試合減となってしまったことは、なんとも残念だが、「一気には変えられない」「徐々に変えていく」というケセラー氏の言葉が現実化されることを待ち望んでいる。

賞金総額は300万ドルアップ

さて、話を「マネー」に戻すと、2026年シーズンの賞金総額は、今季より300万ドル（約4億6700万円）増の1億3200万ドル（約205億6200万円）となる。試合会場や試合数では不安要素や不確定要素がある中で、これだけの賞金アップを実現させたケセラー氏の手腕は大したものである。

1億3200万ドルの内訳を見てみると、メジャー5大会の賞金合計が、ざっくり5000万ドル（約77億9200万円）で、ノン・メジャー（メジャー大会以外）の26大会の賞金合計が8200万ドルとなる。

この数字をもう少し噛み砕いて見てみると、メジャー5大会の賞金額とノン・メジャー大会の賞金額には、とても大きな差があることがわかる。

ノン・メジャー大会の1試合の賞金総額は、200万ドルから400万ドルぐらいの範囲内であるのに対し、メジャー大会の賞金総額は、シェブロン選手権とエビアン選手権が800万ドル（約12億4700万円）、全英女子オープンが975万ドル（約15億1900万円）、そして全米女子オープンと全米女子プロ選手権は1200万ドル（約18億7000万円）。合わせて4975万ドルとなる。

女子ゴルフの世界において、こうした数字は、どこからどう見ても、きわめて「バブリー」である。

とても良き職場環境

ケセラー氏も「とても誇らしく思っている」と胸を張り、今後の見通しについても「とてもワクワクしている」と興奮を隠せない様子である。

ちょっぴり気になるのは、米LPGAとサウジ・ゴルフとの関係性だが、男子ゴルフ界のようにサウジのゴルフ勢力を毛嫌いする声は、米LPGAの関係者や選手からほとんど聞こえてこない。むしろ「お金は必要なのだから、お金を出してくれる人やモノは、ウエルカム」と歓迎する声のほうが強い感がある。

サウジ・ゴルフににじり寄ることで問題が出てくるとすれば、タイトル・スポンサーになっている米国企業やタイトル・スポンサー候補の米国企業、そして米国民やゴルフファンが、そうした傾向にどんな印象・意見を持つかという点である。

ともあれ、米LPGAは多少揺れ動きながらも、まだまだ拡大成長していきそうな気配であり、世界の舞台を目指す日本勢が戦う場所としては、当面は「とてもリッチで、とても良き職場環境」と言えそうである。

舩越園子（ふなこし・そのこ）

ゴルフジャーナリスト／武蔵丘短期大学客員教授。東京都出身。早稲田大学政治経済学部経済学科卒。1993年に渡米し、在米ゴルフジャーナリストとして25年間、現地で取材を続けてきた。2019年から拠点を日本へ移し、執筆活動のほか、講演やTV・ラジオにも活躍の場を広げている。『王者たちの素顔』（実業之日本社）、『ゴルフの森』（楓書店）、『才能は有限努力は無限 松山英樹の朴訥力』（東邦出版）など著書訳書多数。1995年以来のタイガー・ウッズ取材の集大成となる最新刊『TIGER WORDS タイガー・ウッズ 復活の言霊』（徳間書店）が好評発売中。

デイリー新潮編集部