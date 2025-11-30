2019年5月14日、女優・京マチ子の訃報が報じられた。どの新聞記事も、かつて国際映画祭の賞を受賞したことを中心とする短いものだった。占領下の日本映画界で異彩を放ち、映画史に残る実績を残した人物の訃報としては寂しく感じた。果たして京は「忘れられた女優」だったのだろうか。その足跡を出演作とともにたどってみたい。【稲森浩介/映画解説者】

「肉体派女優」の誕生

京は1924年に大阪で生まれ、10代で大阪松竹歌劇団（現在のOSK日本歌劇団）に入団する。1949年に大映にスカウトされ、映画女優の道を歩み始めた。エキゾチックな容姿とダイナミックな表現力は、「痴人の愛」（1949年）への出演で大きく注目され「肉体派女優」と称せられた。

京マチ子（新潮社撮影）

「痴人の愛」は、真面目な会社員・河合譲治（宇野重吉）が、カフェーで出会った15歳の少女ナオミ（京マチ子）を自分の理想の女性に育てようとするが、逆に奔放なナオミに溺れていく話だ。

戦中、男たちは勇ましく振る舞い、女性には服従と報国を強いてきた。しかし、敗戦とともに進駐軍に占領されると、たちまち意気地も活力も失っていく。ナオミの肉体に溺れ、彼女を背に乗せ部屋を周る譲治の姿はその象徴に見える。一方ナオミは、男の思い通りにはならずに自分の欲望のまま生きる女だ。京は戦後の新しい価値観で生きる女性を演じたのだ。

評論家の川本三郎氏も「京マチ子は、その豊満な肉体で男たちを圧倒し」「戦争で意気消沈している日本の男たちにとって、あまりにもまぶしかった」と記している（「ユリイカ」2019年8月号）。

「羅生門」で国際派女優へ

京はその後も、「浅草の肌」（1950年）、「牝犬」（1951年）、「偽れる盛装」（1951年）などの出演が続いたが、「肉体派女優」と呼ばれることを嫌がっていたという。

しかし、女優人生を大きく変える黒澤明監督の「羅生門」（1950年）に出会う。当初は原節子を予定していたが、都合がつかず京に白羽の矢がたった。そのためだろうか、役への覚悟は尋常でなかったという。当時のことを黒澤が書き残している。

「京ちゃん（マチ子）の熱心さに閉口した位である。なにしろ、私がまだ眠っている枕許に台本を持って坐り、『先生、教えておくれやす』と、云うんだから驚いた」（黒澤明『蝦蟇の油』岩波書店）

四大監督の作品に出演

「羅生門」は人間の心理の謎を描いた時代劇だ。盗賊の多襄丸（三船敏郎）が、武士（森雅之）の妻・真砂（京）に目をつけ、武士の前で手篭めにしてしまう。その後、武士は死んだ姿で発見されるが、なぜ、誰に殺されたかが分からない。多襄丸、妻、巫女の口を借りた武士の霊、事件を目撃した杣売（志村喬）がそれぞれ異なる証言をする。が、彼らの証言は食い違い、何が真実だったのかが分からなくなる。

京は、証言ごとに違う女性を演じ分けた。たとえば貞淑な妻の仮面を被りながら、多襄丸と夫が殺し合うように仕向ける時はファム・ファタールのように。本格的な映画出演が2年目とは思えない、人間の多面性を見事に表現した。

「羅生門」は一年後にヴェネツィア国際映画祭でグランプリを受賞し、日本映画が世界に認められる橋頭堡（きょうとうほ）となった。その後も京の出演作「源氏物語」（1951年）、「雨月物語」（1953年）、地獄門（1953年）が立て続けに国際映画祭で受賞し、「国際派女優」、「グランプリ女優」と言われるようになる。

トップ女優に上り詰めた京は、その後、成瀬巳喜男監督「あにいもうと」（1953年）、溝口健二監督「赤線地帯」（1956年）、小津安二郎監督「浮草」（1959年）などに出演している。黒澤を含めた日本映画の四大監督作品すべてに出演し、どれもが名作の評価を得ているという女優は他にはいないだろう。

京マチ子の隠れた名作

あまり知られていない、京の隠れた名作と言われる作品を紹介したい。豊田四郎監督の「甘い汗」（1964年）だ。京はこの時40歳で、円熟した演技を見せている。

バーで女給として働く梅子（京マチ子）は36歳。生活は苦しく、狭い部屋に8人で暮らしている。高校に通っている娘の竹子（桑野みゆき）は、陽気で楽天的な性格だ。ある日、梅子はかつての恋人・辰岡（佐田啓二）と再会する。梅子の事情を聞いた辰岡は母娘の面倒を見ようと言うが、やがて思わぬ事態に発展する。

冒頭から梅子は、バーの同僚の女と取っ組み合いのケンカを始める。また、家族との喧嘩では畳の上にシュミーズ姿で大の字になり「さあ殺せえ！」と叫ぶ。たくましさと強かさ、そして汗でむせかえるようなシーンに目が離せない。

この映画が公開されたのは、東京オリンピック開催の年であり、高度経済成長期の真っただ中にあった。都心では急速な開発が進み、映画でも梅子が働く飲み屋街が、区画整理によって立ち退きになる描写がある。

こんな厳しい環境の中、たくましく生きる梅子の姿は、戦後の混乱期を経て復興を目指す日本人のバイタリティを象徴しているようだ。そこには「痴人の愛」のナオミのように戦後を新しい価値観で生き、男たちを翻弄する姿はない。京は変わりゆく社会から振り落とされようとしながらも、必死にしがみつく女性を振り絞るように演じている。彼女の後半期の傑作と言えよう。

娘を演じた桑野みゆきは、松竹ヌーベルバーグの代表作、大島渚監督の「青春残酷物語」（1960年）に主演した新進気鋭の女優だった。しかしこの3年後に結婚して引退してしまう。そして、珍しく女を騙すワルを演じた佐田啓二は、今作公開の1カ月前に交通事故で亡くなっている。まだ37歳だった。

大女優の穏やかな日々

この原稿を書いている時に、仲代達矢の訃報が流れた。仲代は京と「鍵」（1959年）など4作品で共演している。2019年3月に開催された「京マチ子映画祭」では、俳優になる前から京のファンだったと言い「女優気取りはまったくない人だった」と語っている。

仲代は亡くなる直前まで舞台に上がり「生涯俳優」を貫いたが、京は引退を宣言することもなく、2006年の舞台出演を最後に、表に立つことはなかった。

京は私生活をあまり語らないことでも知られていた。同じマンションに住む若尾文子や石井ふく子氏らとの交流の様子が伝えられたぐらいである。そして親交のある人たちは皆、素顔は演じる役とは正反対だったと言う。

京をよく撮影した写真家の早田雄二氏は、「地味で純情で釣りを愛し、読書を好んだ」と言い（「文藝春秋」1989年12月臨時増刊号「スタア 早田雄二の世界より」）、「夜の蝶」（1957年）などで共演した山本富士子は、「ほんとにまじめな方でした。艶やかな外見とは裏腹にむしろ地味な方でした」と語っている（「キネマ旬報」2019年7月下旬号）。

最後に姿が見られたのは、2014年、俳優・歌手の池畑慎之介（ピーター）のブログに登場した時だ。そこには白髪のほっそりとした女性が、穏やかに微笑む姿があった。

稲森浩介（いなもり・こうすけ）

映画解説者。出版社勤務時代は映画雑誌などを編集

デイリー新潮編集部