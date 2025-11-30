こういうの求めてたーーッ！【GU】カジュアルもきれいめも◎「優秀トップス」

冬に向けて、そろそろ洋服を買い足したい時期。デイリーコーデの即戦力になるアイテムなら、カジュアルにもきれいめにも着られるハーフジップのトップスが正解かも。今回は、【GU（ジーユー）】から登場したスウェットトップスをピックアップ。大人っぽく着られるシンプルなデザインで、冬コーデで手放せなくなりそうです。

襟元のアレンジが楽しめるハーフジップ

【GU】「ヘビーウェイトスウェットハーフジッププルオーバー」\1,990（税込・セール価格）

ジップの開閉で印象を変えられるハーフジップトップス。ヘビーウェイトのスウェット生地でカジュアルな風合いながらも、洗練されたデザインで大人っぽく決まりそうです。きれいめのシャツとレイヤードすれば、上品でこなれ感のあるスタイルに。コーデの差し色になるダークグリーンのほか、グレー・ブラック・ナチュラルというシックなカラー展開も魅力。

黒のワントーンで大人ムードに

シンプルなワンピースのマンネリを打破するなら、ハーフジップトップスをレイヤードしてみて。襟を立ててスタンドカラーとして着ると、カジュアルでいて大人っぽい雰囲気が漂います。リュクスなムードが漂う黒のアイテムで統一すれば、上品さも備わった洗練コーデに。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

writer：Emika.M