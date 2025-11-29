「痛風の初期症状」はご存知ですか？なりやすい人の特徴も解説！【医師監修】

なんとなく足の親指の付け根が痛む、関節が赤く腫れている。そんな症状に心あたりはありませんか？

今回は痛風の初期症状について解説します。

監修医師：

本多 洋介（Myクリニック本多内科医院）

群馬大学医学部卒業。その後、伊勢崎市民病院、群馬県立心臓血管センター、済生会横浜市東部病院で循環器内科医として経験を積む。現在は「Myクリニック本多内科医院」院長。日本内科学会総合内科専門医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医。

痛風とは

痛風はどのような生活習慣病ですか？

痛風は、生活習慣病のひとつとされており、体内の尿酸値が慢性的に高い状態が続いた結果、関節内に尿酸が結晶として沈着し、激しい炎症を引き起こす病気です。

尿酸は血液に溶けていますが、一定量を超えると結晶化し、体温の低い足の指先などの関節に蓄積されやすくなります。こうした尿酸結晶が関節内で炎症を引き起こすことで、風が当たるだけでも痛いと表現されるような激しい痛みが現れます。

大体の場合、足の親指の付け根に症状が出ますが、くるぶしや膝、アキレス腱の付け根などにも見られます。脂質異常症などを併発していることも多く、生活習慣と深く関わっているため、食事や運動、アルコール摂取などの見直しが重要です。

痛風は何が原因で発症しますか？

痛風は、血液中の尿酸値が慢性的に高くなる「高尿酸血症」が原因で発症します。

・食事

レバーや魚卵、赤身肉、ビールなどプリン体を多く含む食品を頻繁に摂取すると、尿酸の産生が増加します。

・生活習慣

過度な飲酒（特にビール）、肥満、運動不足などは尿酸値の上昇につながります。

・腎機能の低下

腎臓がうまく機能しないと、尿酸が体外に排出されにくくなります。

・体質・遺伝

尿酸が関節に沈着しやすい体質や、結晶化を起こしやすい遺伝的要因も関与していると考えられています。

ただし、尿酸値が高いすべての方が痛風を発症するわけではなく、結晶が沈着するかどうかは個人差があります。

痛風の初期症状を教えてください

痛風の初期症状は、ある日突然関節が腫れ、激しい痛みが現れる「痛風発作」として現れます。特に多いとされているのは足の親指の付け根で、夜間から早朝にかけて発症するのが特徴です。発作が始まると、関節が赤く腫れ上がり、熱を持ち、触れるのも困難な程の痛みが数日間続きます。

なかには、発作の数日前から「ピリピリ」や「ムズムズ」といった違和感を足指などに感じる方もいます。初めての発作では1週間程で自然に痛みが治まることもありますが、放置すると再発を繰り返すようになり、発作の頻度や範囲が広がる可能性があります。

どのような方が痛風になりやすいですか？

痛風になりやすい方には、いくつかの共通した特徴があります。

まず、血中の尿酸値が高い（高尿酸血症）方は、尿酸が結晶化しやすく、痛風を発症するリスクが高まります。また、中年以降の男性に多くみられ、特に40～50代がピークとされています。

生活習慣との関係も深く、飲酒習慣のある方（特にビールを好む方）や、脂っこい食事や内臓や魚卵を好む方、早食いや大食いの方は注意が必要です。さらに、肥満体型や運動不足や激しい運動を好む方もリスクが高まります。

その他、不規則な生活を送りがちな方やストレスフルな職種（記者や営業職など）、そして家族に痛風の既往がある方もなりやすい傾向があります。遺伝的要因や体質も影響するため、生活習慣の見直しと定期的な健康チェックが大切です。

