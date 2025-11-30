Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

スマートウォッチの進化は目を見張るものがあり、手首を起点にさまざまなことが実現できる世の中になっていますよね。

「Apple Watch SE 3」も進化ポイントがじつに多く書ききれない…という超わがまま＆有能アイテムのため、なかでもSEシリーズとして新搭載された機能を見ていきましょう！

■この記事で紹介している商品

Apple Watch SE 3（GPSモデル）- 40mmミッドナイトアルミニウムケースとミッドナイトスポーツバンド - M/L 37,036円 Amazonで見る PR PR

処理速度・充電時間が高速化！

Image:apple.com

「Apple Watch SE 3」といえば、まずはふたつの「高速化」が見逃せません。

上位モデルの「Apple Watch Series 11」や「Apple Watch Ultra 3」と同様に最新のS10チップ搭載で、処理速度が飛躍的に向上。これによってダブルタップ・手首フリックのジェスチャー操作が可能になり、オンデバイスSiriの機能も追加されたんです。

また「SE 2」と比べて最大2倍の高速充電にも対応し、わずか15 分の充電で最大8 時間駆動するように！ そのうえフル充電で通常使用なら最大18 時間もバッテリーがもつので、睡眠計測はもちろん24時間体制での活用がより現実的になりました。

手首の皮膚温センサーで高度な健康管理

Image:apple.com

スマートウォッチを健康管理に活用している方は多いと思いますが、手首の皮膚温センサーも新たに搭載されたことも高ポイントです。

睡眠時の皮膚温データを記録でき、睡眠の質のスコア化・睡眠時無呼吸の通知・女性の周期記録機能（過去の排卵日の推定）など、より高度で先を見据えた管理が可能になりますよ。

ダブルタップによる操作性・チベーション機能の向上

Image:Amazon.co.jp

健康管理にはワークアウトの記録も役立ちますよね。

画面に触れなくても、指でダブルタップや手首のフリックでワークアウト開始・一時停止・終了などの操作を迅速に行えます。

またモチベーション機能も強化され、たとえば走行距離についてなど新しい節目に到達した際には通知してくれます。

常時表示ディスプレイの搭載で、情報がひと目でわかる

Image:apple.com

最後はこちら。これまでのSEシリーズは手首を上げて画面を点灯させる必要がありましたが、常時表示ディスプレイに対応したんです！

時間や通知などの情報をいつでもひと目で確認できるようになるので、シンプルなようであると嬉しい便利機能でしょう。

いかがですか？ 進化型「Apple Watch SE 3」を付ければ、自分の暮らしも一緒に進化できますね！

Source:Amazon.co.jp,Apple