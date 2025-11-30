水に落としても壊れない。Soundcore Boom 3iは浮きながら鳴るスピーカー
Amazonのブラックフライデーセールには、イヤホン、ヘッドホン、スピーカーと多くのオーディオアイテムが登場していますが、その中で「水に浮く」という特殊能力を持つのはこれだけかも。
Anker（アンカー）のBluetoothスピーカー「Soundcore Boom 3i」が33％オフで9,990円！ 1万円を切っています。今年の6月に発売されたスピーカーなので、-33％はお得感あります。
水に浮くだけじゃなく音もいい。アウトドア用スピーカーSoundcore Boom 3i
水に浮くスピーカー
Soundcore Boom 3iは、IP68と防水防塵性能が非常に高い。水にボチャンしてもまったく問題ない性能です。
ただ、一般的にはスピーカーを水にボチャンしたら沈みます。水に強くても沈めば終わりです…が、Soundcore Boom 3iは沈みません。浮きます。プールでも、川でも、お風呂でも、ぷかぷかと水に浮くスピーカーなんです。
しかもぷかぷか浮いたまま音楽再生も可能。また、海水や潮風に強い特殊コーディングで、シリーズ初となる耐海性能も備えています。
水辺だけでなく、アウトドア全般において非常に実用的なスピーカーになっており、スピーカーの振動で砂をはらいのける「バズクリーン」というユニークな機能もその1つです。ボリューム大きめなのもよし。
多くのオーディオ機器をレビューしている米Gizmodoでも大絶賛されています。
Anker Soundcore Boom 3i bluetoothスピーカー
9,990円
Source: Amazon