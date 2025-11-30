法大・松下が「六大学連盟100周年記念試合」に出場

プロ野球・ヤクルトのドラ1が、神宮球場で放った雄大なアーチにファンが沸いている。「山田哲人を彷彿とさせるし後継者なんよ」「早くスワローズのユニで」と来年の開幕が待ちきれない様子だ。

29日に行われた「東京六大学野球連盟結成100周年記念試合」にチームEastの主将として参加したのが、ヤクルトが10月のドラフト会議で1位指名した松下歩叶内野手（法大4年）だ。試合には「3番・三塁」で出場。2-1の5回1死一塁で打席に立つと、チームWest5番手の久野悠斗（明大4年）から左翼へ2ランを放った。

軽いスイングからの雄大な打球に、X上にはファンからの絶賛コメントがあふれた。

「本当に山田哲人を彷彿とさせるし後継者なんよ」

「だからずっと私はヤクルトは松下くんを獲れと言ってきたんですよ」

「頼もしきドラフト1位」

「早くスワローズのユニでこのような一撃を見たいね!」

「軽い打感で飛距離が出る、角度も良い、長距離砲としての素質充分」

「松下の活躍にやけちゃうね」

「エエの取ったわ」

「ガチであたりだろこれヤクルト優勝や」

松下は今夏の日米大学野球選手権でもMVPに輝く大活躍。東京六大学通算でも通算74試合で打率.293、14本塁打を記録している。



（THE ANSWER編集部）