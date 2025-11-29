知ってほしい! 骨が脆くなる「骨粗しょう症」治療よりも大事なのは予防と早期発見【医師が解説】

骨粗しょう症は骨の密度や質が低下し、骨がもろくなって骨折しやすくなる病気です。加齢や女性ホルモンの低下が主な原因ですが、食生活の偏りや運動不足も影響するため若い頃からの予防と定期的な検査が重要です。今回は、「骨粗しょう症」の予防と検査方法について中谷先生に解説していただきました。

監修医師：

中谷 創（つくる整形外科祐天寺駅前スポーツクリニック）

防衛医科大学校病院や自衛隊中央病院などで医師としての経験を積み、自衛隊札幌病院 整形外科部長、自衛隊中央病院 整形外科医長などを経て、2022年12月、「つくる整形外科祐天寺駅前スポーツクリニック」を開院、院長となる。また、ラグビー日本代表チームドクターや、2021年東京オリンピック 七人制ラグビー 大会ドクターなど、スポーツドクターとしての経験も豊富。取得資格は、日本整形外科学会 整形外科専門医、日本整形外科学会 スポーツ医、日本整形外科学会 運動器リハビリテーション医、日本スポーツ協会 スポーツドクター、Prehospital immediate Care in Sports Level 2。

編集部

骨粗しょう症には色々な治療法があるのですね。

中谷先生

そうですね。しかし大事なのは、まずは予防、そして早期発見です。先ほど解説した食事療法や運動療法は、予防という意味でも非常に有用なので、骨粗しょう症と診断されていない人も、無理のない範囲で取り入れてみてください。

編集部

予防が大事なのですね。

中谷先生

その通りです。さらに、若い頃の過度なダイエットが、閉経後の骨粗しょう症の発症に関連しているというデータもありますし、子どもの頃からの運動習慣で丈夫な骨を作り、骨量のピークを高くしておくことも大事だと言われています。骨粗しょう症は中高年以上のもの、と思わずに、若いうちから骨の健康を意識してほしいところです。

編集部

骨粗しょう症を早期に発見するためにはどうしたら良いですか？

中谷先生

骨粗しょう症は、初期～中期くらいまでは症状がほとんどありませんので、早期発見には定期的な検査がとても大切です。骨の強さを測定する重要な尺度の1つである「骨密度」を1回も検査したことがないという人は、ぜひお近くの整形外科などで調べてもらうことをお勧めします。また、「身長が縮んできた」「急に猫背になってきた」などは、骨粗しょう症が疑われます。こういった方もお近くの整形外科に相談してみましょう。

編集部

整形外科で検査できるのですね。

中谷先生

全ての整形外科で検査できるわけではありませんし、逆に整形外科以外でも検査しているところもありますので、事前に骨密度検査の実施について調べてから受診することをお勧めします。また、40～70歳の女性に対しては、5歳刻みで自治体の骨粗しょう症検診が受けられますので、そちらも調べてみてください。自治体によっては年齢を拡大していたり、男性も対象となっていたりするところもあります。

編集部

最後に、メディカルドック読者へのメッセージがあればお願いします。

中谷先生

骨粗しょう症は症状がほとんどないため、骨密度検査で異常が見つかっても治療を先延ばしにする方がいます。しかし、骨密度がさらに低下しないように、早期から治療を始めることが非常に重要です。骨折が原因で杖や車椅子が必要となり、生活の質が低下するケースも多く見られますので、骨折してからでは遅い可能性もあるのです。普段から運動やバランスの良い食生活を心がけ、定期的な検査や早めの治療を行うようにしましょう。

※この記事はメディカルドックにて【60歳以上の半数は｢骨粗しょう症｣!? 早期発見･治療が大事な理由を医師が解説】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。