中国が世界のレアアース産業チェーンを掌握、地政学的競争の道具に―仏メディア

仏RFIの中国語版サイトは24日、中国が世界のレアアース（希土類）産業チェーンを掌握するとともに地政学的競争の道具にしているとする記事を掲載した。

記事によると、仏メディアのリベラシオンはこのほど、中国が長期的な戦略投資を通じて世界のレアース産業チェーンを支配し、それを地政学的競争の道具として利用していると伝えた。

リベラシオンによると、マウンテンパス鉱山は長らく米国がレアアース産業を独占する基盤となってきた。カリフォルニア州のこの鉱山は1980年代まで、豊富な岩石と高度な化学分離技術を背景に蛍光体や光学ガラスに使われていたレアースの大部分を産出していた。

しかし、中国の競争による世界的なレアアース価格の暴落が米国のレアアース生産の競争力を失わせ、環境問題なども災いし、マウンテンパス鉱山は2002年に閉鎖され、米国のレアアース産業は衰退した。

その一方で、中国は辛抱強く計画、準備、組織化を進め、この分野における優位性を確立した。労働コストが極めて低く、環境規制が事実上存在しない中で、中国は80年代後半までにレアアース産業の主導権を握り、急速に米国を追い抜いた。中国はレアアースの戦略的可能性を非常に早い段階から認識していて、1992年には当時の指導者だったトウ小平が「中東に石油あり、中国にレアアースあり」と語っていた。中国はそれ以来、米国の経験を参考にしながら、レアアース生産のあらゆる側面（精製、分離、加工）を管理するための一連の措置を講じてきた。

レアアース生産について、西側諸国が汚染度が高く採算が取れないと見なす中、中国は戦略的な賭けに出た。1990年代から2000年代にかけて積極的な産業政策を展開し、多額の補助金と最小限の環境コストによって低価格を維持した。2010年代になると、汚染抑制とレアアース採掘の規制強化のため、環境規制を強化し、レアアース産業を垂直統合型にした。科学研究と教育にも多額の投資を行い、レアアース関連技術の専門家を何世代にもわたって育成してきた。

中国は石炭火力発電、国家計画、そして鉱山から永久磁石に至るまでの包括的な産業統合システムを頼りに、レアアースを経済と地政学における力に変えてきた。中国は、このチェーンの中で最も戦略的な要素である精製を事実上独占していて、地球の反対側で採掘されたレアアース鉱石でさえ、加工のために中国に送らなければならない。

中国はこうしてレアアースの覇権を確立し、地政学的な競争においてこの戦略的影響力の行使を可能にした。中国は4月、米国による技術封鎖と制裁関税への対応として、数種類のレアアースの輸出を制限し、欧米の敏感産業のサプライチェーンを脅かした。中国は国際的な緊張関係において、レアアースにおける優位性を外交上・貿易上の報復手段として繰り返し利用し、世界のサプライチェーンに重大な影響を及ぼしている。（翻訳・編集/柳川）