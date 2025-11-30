信用残ランキング【買い残減少】 ＮＴＴ、ＳＢ、セブン＆アイ
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※11月21日信用買い残の11月14日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1606銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ -56,368 133,874 24.65
２．<9434> ＳＢ -6,341 34,564 23.00
３．<3382> セブン＆アイ -2,859 4,167 6.38
４．<5016> ＪＸ金属 -1,622 21,163 17.05
５．<5401> 日本製鉄 -1,452 28,142 14.56
６．<6594> ニデック -1,188 14,488 9.23
７．<7205> 日野自 -1,161 5,940 20.95
８．<8136> サンリオ -1,031 12,281 24.63
９．<9509> 北海電 -909 5,554 4.32
10．<8410> セブン銀 -838 10,735 2.73
11．<8591> オリックス -726 2,530 16.50
12．<9843> ニトリＨＤ -680 4,186 10.74
13．<8750> 第一生命ＨＤ -648 2,943 3.39
14．<4005> 住友化 -620 7,963 8.71
15．<2492> インフォＭＴ -590 3,241 8.68
16．<4568> 第一三共 -562 2,941 23.63
17．<2432> ディーエヌエ -537 7,144 23.20
18．<8725> ＭＳ＆ＡＤ -532 2,608 15.00
19．<2181> パーソルＨＤ -515 2,107 8.29
20．<7383> ネットプロ -514 7,671 69.93
21．<4676> フジＨＤ -457 1,765 2.73
22．<8604> 野村 -454 9,328 8.37
23．<7013> ＩＨＩ -387 21,938 9.39
24．<4503> アステラス -382 1,310 1.85
25．<3315> 日本コークス -361 2,617 2.08
26．<4552> ＪＣＲファ -358 2,481 14.51
27．<9424> 日本通信 -344 10,739 31.91
28．<9433> ＫＤＤＩ -325 976 2.65
29．<8848> レオパレス -320 3,796 13.51
30．<3402> 東レ -317 1,332 6.81
31．<5830> いよぎんＨＤ -307 1,580 13.47
32．<6701> ＮＥＣ -304 1,903 4.67
33．<8524> 北洋銀 -302 2,651 6.63
34．<5076> インフロニア -301 2,233 27.11
35．<6958> 日本ＣＭＫ -301 952 2.59
36．<8316> 三井住友ＦＧ -300 11,366 10.73
37．<7272> ヤマハ発 -299 2,890 10.40
38．<4480> メドレー -290 653 1.18
39．<3853> アステリア -289 1,804 4.06
40．<9504> 中国電 -280 2,484 9.40
41．<1332> ニッスイ -278 274 1.43
42．<4902> コニカミノル -276 1,747 4.15
43．<3003> ヒューリック -274 487 0.73
44．<8698> マネックスＧ -273 6,845 16.99
45．<1802> 大林組 -269 1,227 8.67
46．<4385> メルカリ -264 2,083 3.79
47．<6526> ソシオネクス -258 8,537 12.17
48．<6361> 荏原 -257 959 5.16
49．<2502> アサヒ -253 2,223 6.52
50．<7762> シチズン -250 2,752 14.94
株探ニュース