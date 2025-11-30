　●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

　　※11月21日信用買い残の11月14日信用買い残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1606銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 　　　　　-56,368　　133,874　　 24.65
２．<9434> ＳＢ 　　　　 　　-6,341　　 34,564　　 23.00
３．<3382> セブン＆アイ　　　-2,859　　　4,167　　　6.38
４．<5016> ＪＸ金属 　　 　　-1,622　　 21,163　　 17.05
５．<5401> 日本製鉄 　　 　　-1,452　　 28,142　　 14.56
６．<6594> ニデック 　　 　　-1,188　　 14,488　　　9.23
７．<7205> 日野自 　　　 　　-1,161　　　5,940　　 20.95
８．<8136> サンリオ 　　 　　-1,031　　 12,281　　 24.63
９．<9509> 北海電 　　　 　　　-909　　　5,554　　　4.32
10．<8410> セブン銀 　　 　　　-838　　 10,735　　　2.73
11．<8591> オリックス 　 　　　-726　　　2,530　　 16.50
12．<9843> ニトリＨＤ 　 　　　-680　　　4,186　　 10.74
13．<8750> 第一生命ＨＤ　　　　-648　　　2,943　　　3.39
14．<4005> 住友化 　　　 　　　-620　　　7,963　　　8.71
15．<2492> インフォＭＴ　　　　-590　　　3,241　　　8.68
16．<4568> 第一三共 　　 　　　-562　　　2,941　　 23.63
17．<2432> ディーエヌエ　　　　-537　　　7,144　　 23.20
18．<8725> ＭＳ＆ＡＤ 　 　　　-532　　　2,608　　 15.00
19．<2181> パーソルＨＤ　　　　-515　　　2,107　　　8.29
20．<7383> ネットプロ 　 　　　-514　　　7,671　　 69.93
21．<4676> フジＨＤ 　　 　　　-457　　　1,765　　　2.73
22．<8604> 野村 　　　　 　　　-454　　　9,328　　　8.37
23．<7013> ＩＨＩ 　　　 　　　-387　　 21,938　　　9.39
24．<4503> アステラス 　 　　　-382　　　1,310　　　1.85
25．<3315> 日本コークス　　　　-361　　　2,617　　　2.08
26．<4552> ＪＣＲファ 　 　　　-358　　　2,481　　 14.51
27．<9424> 日本通信 　　 　　　-344　　 10,739　　 31.91
28．<9433> ＫＤＤＩ 　　 　　　-325　　　　976　　　2.65
29．<8848> レオパレス 　 　　　-320　　　3,796　　 13.51
30．<3402> 東レ 　　　　 　　　-317　　　1,332　　　6.81
31．<5830> いよぎんＨＤ　　　　-307　　　1,580　　 13.47
32．<6701> ＮＥＣ 　　　 　　　-304　　　1,903　　　4.67
33．<8524> 北洋銀 　　　 　　　-302　　　2,651　　　6.63
34．<5076> インフロニア　　　　-301　　　2,233　　 27.11
35．<6958> 日本ＣＭＫ 　 　　　-301　　　　952　　　2.59
36．<8316> 三井住友ＦＧ　　　　-300　　 11,366　　 10.73
37．<7272> ヤマハ発 　　 　　　-299　　　2,890　　 10.40
38．<4480> メドレー 　　 　　　-290　　　　653　　　1.18
39．<3853> アステリア 　 　　　-289　　　1,804　　　4.06
40．<9504> 中国電 　　　 　　　-280　　　2,484　　　9.40
41．<1332> ニッスイ 　　 　　　-278　　　　274　　　1.43
42．<4902> コニカミノル　　　　-276　　　1,747　　　4.15
43．<3003> ヒューリック　　　　-274　　　　487　　　0.73
44．<8698> マネックスＧ　　　　-273　　　6,845　　 16.99
45．<1802> 大林組 　　　 　　　-269　　　1,227　　　8.67
46．<4385> メルカリ 　　 　　　-264　　　2,083　　　3.79
47．<6526> ソシオネクス　　　　-258　　　8,537　　 12.17
48．<6361> 荏原 　　　　 　　　-257　　　　959　　　5.16
49．<2502> アサヒ 　　　 　　　-253　　　2,223　　　6.52
50．<7762> シチズン 　　 　　　-250　　　2,752　　 14.94

株探ニュース