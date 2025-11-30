　●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

　　※11月21日信用売り残の11月14日信用売り残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1606銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<7201> 日産自 　　　 　　-2,949　　　5,310　　　5.61
２．<9501> 東電ＨＤ 　　 　　-1,634　　　6,632　　 14.18
３．<2678> アスクル 　　 　　-1,244　　　　481　　　0.74
４．<7011> 三菱重 　　　 　　　-910　　　1,999　　 12.59
５．<7013> ＩＨＩ 　　　 　　　-736　　　2,336　　　9.39
６．<8801> 三井不 　　　 　　　-725　　　　731　　　2.17
７．<8604> 野村 　　　　 　　　-629　　　1,113　　　8.37
８．<8306> 三菱ＵＦＪ 　 　　　-582　　　3,245　　 10.50
９．<9984> ＳＢＧ 　　　 　　　-522　　　2,116　　　4.53
10．<285A> キオクシア 　 　　　-426　　　1,386　　　4.09
11．<6594> ニデック 　　 　　　-397　　　1,569　　　9.23
12．<9424> 日本通信 　　 　　　-396　　　　336　　 31.91
13．<4385> メルカリ 　　 　　　-365　　　　549　　　3.79
14．<6723> ルネサス 　　 　　　-363　　　　349　　　9.47
15．<6902> デンソー 　　 　　　-317　　　　518　　　5.22
16．<6857> アドテスト 　 　　　-291　　　2,530　　　2.13
17．<3436> ＳＵＭＣＯ 　 　　　-279　　　　363　　 15.36
18．<8698> マネックスＧ　　　　-278　　　　403　　 16.99
19．<6330> 東洋エンジ 　 　　　-271　　　2,715　　　1.28
20．<8750> 第一生命ＨＤ　　　　-270　　　　867　　　3.39
21．<7965> 象印 　　　　 　　　-267　　　　767　　　0.15
22．<8411> みずほＦＧ 　 　　　-264　　　1,138　　　5.75
23．<7453> 良品計画 　　 　　　-241　　　　579　　　6.73
24．<3656> ＫＬａｂ 　　 　　　-218　　　6,193　　　2.73
25．<5803> フジクラ 　　 　　　-202　　　1,241　　　3.68
26．<7270> ＳＵＢＡＲＵ　　　　-201　　　　425　　　0.90
27．<8304> あおぞら銀 　 　　　-166　　　1,241　　　1.92
28．<9107> 川崎汽 　　　 　　　-165　　　　991　　　4.02
29．<3498> 霞ヶ関Ｃ 　　 　　　-162　　　　410　　　4.66
30．<4182> 菱ガス化 　　 　　　-159　　　　 70　　 12.27
31．<5801> 古河電 　　　 　　　-154　　　　240　　 12.47
32．<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ　　　　-147　　　　199　　　8.24
33．<4911> 資生堂 　　　 　　　-143　　　　434　　　6.14
34．<4082> 稀元素 　　　 　　　-142　　　　618　　　1.63
35．<7383> ネットプロ 　 　　　-136　　　　109　　 69.93
36．<5020> ＥＮＥＯＳ 　 　　　-135　　　　656　　　2.98
37．<7733> オリンパス 　 　　　-131　　　　188　　　2.54
38．<8473> ＳＢＩ 　　　 　　　-123　　　　131　　 41.40
39．<3402> 東レ 　　　　 　　　-122　　　　195　　　6.81
40．<5706> 三井金属 　　 　　　-119　　　　533　　　1.49
41．<4755> 楽天グループ　　　　-119　　　2,826　　　5.20
42．<6501> 日立 　　　　 　　　-117　　　　480　　 13.08
43．<6971> 京セラ 　　　 　　　-110　　　　274　　　4.57
44．<4689> ラインヤフー　　　　-104　　　　727　　 27.27
45．<8614> 東洋証券 　　 　　　-102　　　　148　　　9.13
46．<6632> ＪＶＣケンウ 　　　　-99　　　　130　　 23.57
47．<8002> 丸紅 　　　　　　　　-95　　　　315　　　4.55
48．<6768> タムラ 　　　　　　　-95　　　　235　　　3.77
49．<6525> コクサイエレ 　　　　-93　　　　276　　　4.99
50．<7199> プレミアＧ 　　　　　-93　　　　 27　　 48.28

