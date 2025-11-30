信用残ランキング【売り残減少】 日産自、東電ＨＤ、アスクル
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※11月21日信用売り残の11月14日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1606銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<7201> 日産自 -2,949 5,310 5.61
２．<9501> 東電ＨＤ -1,634 6,632 14.18
３．<2678> アスクル -1,244 481 0.74
４．<7011> 三菱重 -910 1,999 12.59
５．<7013> ＩＨＩ -736 2,336 9.39
６．<8801> 三井不 -725 731 2.17
７．<8604> 野村 -629 1,113 8.37
８．<8306> 三菱ＵＦＪ -582 3,245 10.50
９．<9984> ＳＢＧ -522 2,116 4.53
10．<285A> キオクシア -426 1,386 4.09
11．<6594> ニデック -397 1,569 9.23
12．<9424> 日本通信 -396 336 31.91
13．<4385> メルカリ -365 549 3.79
14．<6723> ルネサス -363 349 9.47
15．<6902> デンソー -317 518 5.22
16．<6857> アドテスト -291 2,530 2.13
17．<3436> ＳＵＭＣＯ -279 363 15.36
18．<8698> マネックスＧ -278 403 16.99
19．<6330> 東洋エンジ -271 2,715 1.28
20．<8750> 第一生命ＨＤ -270 867 3.39
21．<7965> 象印 -267 767 0.15
22．<8411> みずほＦＧ -264 1,138 5.75
23．<7453> 良品計画 -241 579 6.73
24．<3656> ＫＬａｂ -218 6,193 2.73
25．<5803> フジクラ -202 1,241 3.68
26．<7270> ＳＵＢＡＲＵ -201 425 0.90
27．<8304> あおぞら銀 -166 1,241 1.92
28．<9107> 川崎汽 -165 991 4.02
29．<3498> 霞ヶ関Ｃ -162 410 4.66
30．<4182> 菱ガス化 -159 70 12.27
31．<5801> 古河電 -154 240 12.47
32．<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ -147 199 8.24
33．<4911> 資生堂 -143 434 6.14
34．<4082> 稀元素 -142 618 1.63
35．<7383> ネットプロ -136 109 69.93
36．<5020> ＥＮＥＯＳ -135 656 2.98
37．<7733> オリンパス -131 188 2.54
38．<8473> ＳＢＩ -123 131 41.40
39．<3402> 東レ -122 195 6.81
40．<5706> 三井金属 -119 533 1.49
41．<4755> 楽天グループ -119 2,826 5.20
42．<6501> 日立 -117 480 13.08
43．<6971> 京セラ -110 274 4.57
44．<4689> ラインヤフー -104 727 27.27
45．<8614> 東洋証券 -102 148 9.13
46．<6632> ＪＶＣケンウ -99 130 23.57
47．<8002> 丸紅 -95 315 4.55
48．<6768> タムラ -95 235 3.77
49．<6525> コクサイエレ -93 276 4.99
50．<7199> プレミアＧ -93 27 48.28
株探ニュース