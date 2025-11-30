¡Ú·Ù¾â¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ûµ¾À·¼Ô¿ô¤¬ÇÜÁý¡ª¶§Ë½²½¤·¤¿¡í¿Í¶ô¤¤¥°¥Þ¡í¤Î¡Ö½±·â£Í£Á£Ð¡×¤«¤é¤ï¤«¤ë¶²¤í¤·¤¤¿¿¼Â
¡Ö·Ù¾â¥ì¥Ý¡¼¥È¡×µ¾À·¼Ô¿ô¤â¸ÄÂÎ¿ô¤âÇÜÁý¡ª¡¡12·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â´í¤Ê¤¤¡ª
»Ô³¹ÃÏ¤Ë¤â¡í¥¨¥µ¡í¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Ø½¬¤·¡¢»³±ü¤«¤é¤Î¤·¤Î¤·²¼¤ê¤Æ¤¯¤ë¡½¡½
¡Ö¤¢¤ì¤Ï10·îÃæ½Ü¤Î¡Ä¡Ä¿¼Ìë£°»þ¤ò²ó¤Ã¤¿º¢¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÙ¤¯¤Þ¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ÆÈèÏ«º¤Øà¤À¤Ã¤¿»ä¤¬¼«Âð¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤¦¤¿¤¿¿²¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²È¤ÎÎ¢¼ê¤«¤é¡¢¥¯¥Á¥ã¡¢¥¯¥Á¥ã¤È²¿¤«¤ò¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤ÊÒòÓð²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
µ¤Ì£¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ£²³¬¤ÎÁë¤«¤é¤½¤Ã¤È²»¤Î¤¹¤ë¤Û¤¦¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢µðÂç¤Ê¹õ¤¤²ô¤¬Î¢Äí¤Î³Á¤ÎÌÚ¤ËÅÐ¤Ã¤Æ³Á¤Î¼Â¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÂç¤¤µ¤È¶²¤í¤·¤µ¤ÇÀ¼¤¬½Ð¤º¡¢¥¬¥¯¥¬¥¯¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡×
ÉÙ»³»ÔÆâ¤ÇÀÅ¤«¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿60ÂåÃËÀ£Á¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤È¤Î¶²ÉÝ¤ÎÁø¶ø¤ò¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Á´¹ñ¤Ç¥¯¥Þ¤Î½±·â¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£²¼¤ÎÃÏ¿Þ¤Ïº£Ç¯£´¡Á10·î¤ÎÁ´¹ñ¤Î¥¯¥ÞÈï³²¤Î¾õ¶·¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤À¡£¤¹¤Ç¤Ë»à½ý¼Ô¤Ï200Ì¾¶á¤¯¡¢»à¼Ô¤Î¿ô¤â²áµîºÇ°¤À¤Ã¤¿¡Ç23Ç¯¤Î£¶¿Í¤ÎÇÜ¡£¼«¼£ÂÎ¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼«±ÒÂâ¤¬½ÐÆ°¤¹¤ëÈó¾ï»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥Ã¥×¤«¤é¤Ï¸©Ä£½êºßÃÏ¤Ê¤É¤Î»Ô³¹ÃÏ¤ä¡¢¹Åç¤äÊ¡°æ¤Ê¤ÉºòÇ¯¤ÏÈï³²¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¸©¤Ç¤âÉé½ý»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤â¤ï¤«¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂçºåÉÜ¤Ç¤â½ÐË×¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÀéÍÕ¸©°Ê³°¤Ï¡¢ËÜ½£¤Î¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¸½¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¡ÊÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø¤Î»³ºê¹¸»Ê¶µ¼ø¡Ë
Èª¤ä½»ÂðÃÏ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë³Ø¹»¡Ä¡Ä¤É¤¦¤·¤Æ¥¯¥Þ¤Ï»³¤ò²¼¤ê¡¢¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è·÷¤Ë½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
°ì¤Ä¤Ï¸ÄÂÎ¿ôÁý²Ã¤È¤¤¤¦¡¢ÊªÍýÅª¤ÊÍýÍ³¤À¡£´Ä¶¾Ê¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ò¥°¥Þ¤Î¸ÄÂÎ¿ô¤ÏÌó£±Ëü2000Æ¬¡¢¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤Ï£´Ëü2000Æ¬¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ò¥°¥Þ¤Ë¸Â¤ì¤Ð¡¢30Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ª¤è¤½ÇÜ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ÍïÇÀ³Ø±àÂç³Ø¤Îº´Æ£´îÏÂ¶µ¼ø¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¼íÎÄ¤Î¼«½Í¤Ê¤É¡¢¥¯¥Þ¤ÎÊÝ¸îÀ¯ºö¤¬¸ÄÂÎ¿ôÁý²Ã¤Î°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÎ¤¤Ç¤Î½ÐË×¤ä¿ÍÅªÈï³²¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¥¨¥µÉÔÂ¡£²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¯¥Þ¤Î¼ç¿©¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥Ê¤Î¼Â¡Ê¥É¥ó¥°¥ê¡Ë¤¬ÉÔºî¤Ë¤Ê¤ëÉÑÅÙ¤¬Áý¤¨¡¢Ê¢¤ò¶õ¤«¤»¤¿¥¯¥Þ¤¬¥¨¥µ¤òµá¤á»Ô³¹ÃÏ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¤âÆÃ¤Ë¶§ºî·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ö¥Ê¤Ê¤É¤ÎÌÚ¤Î¼Â¤Ï¤«¤Ä¤Æ£³¡Á£´Ç¯¤Î¼þ´ü¤ÇËºî¤È¶§ºî¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¤½¤Î¼þ´ü¤¬£²Ç¯¤´¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤ê¡¢£±Ç¯µÙ¤á¤ÐºÆ¤ÓËºî¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¼ùÌÚ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤âÃ»¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¶§ºî¤ÎÇ¯¤¬Ë¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
»Ô³¹ÃÏ¤ËÍè¤ëÉÑÅÙ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¥¯¥Þ¤Ï¿ÍÎ¤¤ò³Ø½¬¤·¡¢´·¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¸ÄÂÎ¿ô¤ÎÁý²Ã¤È¥¨¥µ¤ÎÉÔºî°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥¯¥Þ¤¬»Ô³¹ÃÏ¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Í×°ø¤¬¤¢¤ë¡£Á°½Ð¤Î»³ºê¶µ¼ø¤Ï¡Ö¥¯¥Þ¤ÎÀ¸Â©¾ì½ê¼«ÂÎ¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö»³¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó²¼¤ê¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¿ÍÎ¤¶á¤¯¤ËÂ¿¿ô¤Î¥¯¥Þ¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Èà¤é¤Ï¿ÍÎ¤¼þÊÕ¤Ë¥¨¥µ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
»ó¥°¥Þ¤¬¿ÍÎ¤¼þÊÕ¤Ç»Ò¤ò»º¤á¤Ð¡¢»Ò¥°¥Þ¤ÎÀ¸³è·÷¤Ï»³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿ÍÎ¤¼þÊÕ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î»Ò¥°¥Þ¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ÇÂ¹¥°¥Þ¤ò»º¤à¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÎ¤¼þÊÕ¤ÇÊë¤é¤¹¥¯¥Þ¤ÎÌ©ÅÙ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È»ä¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¿ÍÎ¤¼þÊÕ¤ÇÊë¤é¤¹¥¯¥Þ¤ò¶î½ü¤¹¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»³ºê¶µ¼ø¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö»³¤ÇÊë¤é¤¹¥¯¥Þ¤Ï¿Í´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÄÉ¤¤ÊÖ¤»¤ÐÉÝ¤¬¤Ã¤Æ»³¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿ÍÎ¤¶á¤¯¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¿Í´·¤ì¤·¤Æ°é¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤Ï»³¤Ç¤ÎÊë¤é¤·Êý¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÄÉ¤¤Ê§¤Ã¤Æ¤â¿ÍÎ¤¶á¤¯¤ËÎ±¤Þ¤êÂ³¤±¤ë¡£
¥¯¥Þ¤ÏºÇ½é¤«¤é¿Í´Ö¤ò¥¨¥µ¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¿Í´Ö¤ÈÁø¶ø¤·¤ÆºÇ½é¤Ë¼«¸ÊËÉ±ÒÅª¤Ê¹¶·â¤ò¤·¤¿¸å¤Ë¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ò¿©³²¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸ÄÂÎ¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡×
ÄÉ¤¤Ê§¤Ã¤Æ¤âÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÐºö¤Ï¸ú²Ì¤¬Çö¤¤Ìõ
Á°½Ð¤Îº´Æ£¶µ¼ø¤â¡¢¥¯¥Þ¤Î¹ÔÆ°¤ÎÊÑÍÆ¤Ë´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÇ¶á¤Î¥¯¥Þ¤Ï¿ÍÎ¤¶á¤¯¤ò¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è·÷¤ÈÇ§¼±¤·¡¢¿ÍÎ¤¤Ë¤¢¤ë¥¨¥µ¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦ËÉ±ÒËÜÇ½¤¬Æ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅßÌ²Á°¤Ë±ÉÍÜ¤òÃß¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾Ç¤ê¤â¤¢¤ê¡¢¿Í´Ö¤ËÂÐ¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¹¶·âÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
º´Æ£¶µ¼ø¤é¤¬´í×ü¤¹¤ë¥¯¥Þ¤ÎÊÑÍÆ¤Ï¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££³¿Í¤¬»àË´¤·¤¿´ä¼ê¸©ËÌ¾å»Ô¤ÎÇÀ¶È¿¶¶½²Ý¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ÏËÜ»ï¤Ë¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö´ä¼ê¸©Á´ÂÎ¤ÇºòÇ¯¤Ï3000·ï¤Û¤É¤À¤Ã¤¿½ÐË×¿ô¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï£¹·îËö»þÅÀ¤Ç4000·ï¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ¾å»Ô¤Ç¤Ï10·î16Æü¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤¤òÀ¶ÁÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥¯¥Þ¤ËÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Á°Îã¤Î¤Ê¤¤Èï³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¥¯¥Þ¤ÏÄÉ¤¤Ê§¤Ã¤Æ¤âÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥¨¥µ¤Î¾ì½ê¤òµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«²¿ÅÙ¤âÍè¤ë¡£ËÌ¾å»Ô¤Î¤¢¤ëÇÀ²È¤ÎÁÒ¸Ë¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹òÊª¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë¥¯¥Þ¤¬¿¯Æþ¤¹¤ë»ö°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÉ¤¤Ê§¤Ã¤¿¸å¡¢£²ÅÙ¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÎîÄ¹Îà¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤ëµ²±ÎÏ¤ÈÃÎÇ½¤Ç¡¢¿ÍÎ¤¤Ë¥¨¥µ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¡¢ÃÖ¤¾ì½ê¤òµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤Ï¡¢¤¤¤Þ¿ÍÎ¤¤ò½±¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥Þ¤Ë¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£Èó¾ï¤Ë´í¸±¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡×
·Ù»¡¤ä¼«±ÒÂâ¤¬Æ°°÷¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë½±·â¤¬»ß¤àµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ç¤Ë11·î¤âÈ¾¤Ð¤À¤¬¡¢ÅßÌ²¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½¬À¤¹¤éÊÑÍÆ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖÅßÌ²¤Î»þ´ü¤Ï¡¢Á´ÈÌÅª¤ËÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ßÀã¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£12·îÈ¾¤Ð¤É¤³¤í¤«²¼½Ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÄÂÎ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯¤ÎÊë¤ì¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â·Ù²ü¤ò´Ë¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦º´Æ£¶µ¼ø¡Ë
»¶Êâ¤äÇã¤¤Êª¤ÎÅÓÃæ¡¢¼«Âð¤ÎÄí¤Ê¤É¤Ç¥¯¥Þ¤ÈÁø¶ø¤¹¤ë»þÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±¿°¤¯ÁêÂÐ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤«¡£
¡ÖÁö¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤Ê¤¤¡¢ÇØÃæ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¡¢¹¶·â¤µ¤ì¤¿¤éÂÎ¤ò´Ý¤á¤ÆÆ¬¤ò¼é¤ê¡¢ÃÏÌÌ¤ËÉú¤»¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¥¯¥Þ¤Î¥¨¥µ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥´¥ß¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤Î¤â´í¸±¤Ç¤¹¡£¤³¤Þ¤á¤Ë¥´¥ß¤òÁÝ½ü¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ËÌ¾å»ÔÌò½ê¤ÎÃ´Åö¼Ô¡Ë
¡í¿Í¶ô¤¤¥°¥Þ¡í¤Ë¤è¤ë½±·â¤Ï¡Öº£¤½¤³¤Ë¤¢¤ë´íµ¡¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥Ò¥°¥Þ¤Ï¸ÄÂÎ¿ô¤¬ÇÜÁý
¿Í¤Ë´·¤ì¤¿¥¯¥Þ¤¬»Ô³¹ÃÏ¤Ë½ÐË×
