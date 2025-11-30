あばれる君、突然“本名”で呼ばれ動揺 意外すぎる名字にネット反響「レアすぎる」「ついにバレちゃったのかｗ」
お笑い芸人・あばれる君が27日放送のフジテレビ系バラエティー『何か“オモシロいコト”ないの？』（毎週木曜 前0：15）に出演。不意打ちで本名を明かされ動揺する一幕があった。
【写真】かわいい…あばれる君の三男が進化「あばれるちゃん」の様子
この日あばれる君は、俳優の岸井ゆきのと番組企画「許せない飯」で対決し、2択クイズに臨んだ。8人組グループ・timeleszの菊池風磨とペアを組み岸井と対決する中、菊地から「これはばれるさんに乗っかるしかない。古張さんに」と突然、本名で呼ばれることに。あばれる君は即座に「本名はやめて！」とツッコみ動揺。菊地を見つめ続けた。
しかしその後も菊地はあばれる君を「古張さん」と呼び、最後はあばれる君も素直に受け入れている様子だった。あばれる君の本名公開にSNS上では「突然の本名wwww」「レアすぎる名字」「ついに本名バレちゃったのかｗ」との反響が寄せられた。
