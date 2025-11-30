見るべき「秋ドラマ」はこれだ！！　撮影マル秘話も一挙公開

2冠！首位はTBS！

世帯視聴率とコア視聴率（13〜49歳男女の視聴率）のダブル首位で発進したのは、ＪＲＡ全面協力の競馬ドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』（ＴＢＳ系）。ウォッチャーたちも「安定の日曜劇場クオリティ」と称賛を惜しまない。

「北海道の雄大な自然や力強い馬の走りなど、絵力の強さを感じさせます。ビジネスと競馬と人情と勝利という″男の好きなもの″がギュッと詰まっており、競馬好きはもちろん、競馬を知らない人でも引き込まれると思います。『有馬記念を目指す』というドラマ内の目標と年末の有馬記念をどう絡めていくか、大仕掛けにも注目です」（ライター・大山くまお氏）

「視聴者が息を詰めて成功を祈る展開は『陸王』『ノーサイド・ゲーム』『下剋上球児』など過去の日曜劇場の名作を彷彿とさせます。劇中に社台ファームの副代表が一瞬写り込む、いわゆる″カメオ出演″で競馬ファンの心をくすぐることも忘れない。戦略がよく練られている」（ドラマウォッチャー・川田美尋氏）

テレビマンも「男臭い話になり過ぎて女性視聴者が逃げないよう、目黒蓮（28）、妻夫木聡（44）、佐藤浩市（64）と各世代のイケメンを起用しているのはさすが」（民放編成担当）と唸る。まだまだ快走は続きそうだ。

ＴＶｅｒお気に入り登録数で首位に立ったのも、ＴＢＳ系で放送されている『じゃあ、あんたが作ってみろよ』だ。

「″お試し視聴″があるから第１話が最高視聴率をマークすることが多いのですが、第５話で初回を超える視聴率を叩き出したのは面白さの証でしょう。とにかく竹内涼真（32）演じる勝男が秀逸でハマり役。どうしようもなく古臭い価値観の男が、恋人に去られたことをきっかけに自分を見つめ直して成長していく姿が、コミカルだけど胸を打ちます。女性人気の高い作品ですが、価値観をアップデートしたい男性も必見です」（大山氏）

コロナ禍以降、キャストの感染による撮影中断に備えるための前倒し撮影が定着。同作も７月にクランクインした。ＴＢＳ関係者は「猛暑のなかコートを着て撮影したり、夏帆（34）が劇中でピンク頭になることが漏れないよう野次馬対策をしたり、大変でした」と苦笑いする。

「10月下旬にＴＢＳの社屋内で打ち上げが行われたのですが、出演者が穏やかに褒め称え合っていたのが印象的でした。世間に注目されるドラマを作ると高揚感を持って終われるのだなぁ、とシミジミしました。苦労が報われましたね」

異色作と人気シリーズの合わせ技

大石静が脚本、阿部サダヲ（55）と松たか子（48）が夫婦役を務めたサスペンス『しあわせな結婚』で夏クール一番の話題をさらったテレビ朝日は、秋ドラマでも異色作を投入している。『逃げるは恥だが役に立つ』（ＴＢＳ系）などのヒット作を手がけた野木亜紀子が脚本、大泉洋（52）演じる「人生詰んだサラリーマン」がプチ超能力で世界を救う!?――という『ちょっとだけエスパー』だ。

「Ｎｅｔｆｌｉｘで連日１位。世界トレンド、国内総合ランキングでも１位を獲得しています。第２話で視聴率が落ちてしまう現象を業界用語で″２話落ち″と言いますが、これを避けるべく、ウォッチパーティーと銘打ってテレ朝の番組を中心とした動画配信プラットフォームのＴＥＬＡＳＡで大泉や宮粼あおい（39）ら出演者７人がロケの裏側を語るトーク＆未公開シーンを公開。メンバーが本編を観て感想を言い合う施策も奏功している。本作がテレ朝連ドラ初主演となる大泉が座長を務め、ディーン・フジオカ（45）と岡田将生（36）がいじられ役。出演陣の一体感はハンパない」（民放編成担当）

異色作で話題をさらう一方、『相棒』『緊急取調室』と分厚い視聴者層が付いている人気シリーズの続編を投入。こちらも結果を残している。

「キントリ（『緊急取調室』）の第１話はＴＶｅｒで200万回再生を突破。12月26日公開の劇場版『緊急取調室 ＴＨＥ ＦＩＮＡＬ』を控え、社内は安心感に包まれています。キントリ劇場版は市川猿之助（49）の事件を受けて公開延期となったいわくつきの作品。新キャストに石丸幹二（60）を起用して再撮しているだけに、本作はぜひとも成功させ、劇場版を盛り上げねばならない。同時に、″出演者たちに何事もないように″と関係者みんなが祈っています」（同前）

『FRIDAY』2025年11月28日・12月5日合併号より