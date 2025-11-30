今日30日も多くの所で晴れる見込み。ただ、東北と北海道では雨雲や雷雲が発達しやすく、急に強まる雨や落雷、突風に注意が必要。

北海道と東北北部 大気の状態が不安定

今日30日(日)も、本州付近は高気圧に緩やかに覆われます。

ただ、低気圧が日本の北を進んで、ここから延びる前線が北日本を通過。北海道や東北北部は大気の状態が不安定で、雨雲(雪雲)や雷雲が発達しやすくなるでしょう。

落雷や突風、急に強まる雨や雪に、注意が必要です。





北海道は、南西部と北部では午前中ほど広く雨で、山沿いは湿った雪。東部も午前を中心に所々で雨や雪が降るでしょう。局地的には雷を伴う見込みです。東北北部は、日本海側では雨が降ったりやんだりで、晴れ間の出る太平洋側も所々で雨。特に雨の所が増えるのは昼前から昼過ぎで、雷雨になることもあるでしょう。東北南部は大体晴れ。ただ、山形県ではにわか雨の可能性があります。北陸や関東から九州にかけては、おおむね晴れるでしょう。多少雲がかかっても、天気の崩れはほとんどなさそうです。空の様子を気にせずに、お出かけできるでしょう。沖縄も日差しが届きますが、南から湿った空気が流入。石垣島など先島諸島では、ときおりザッと雨が降りそうです。

南風で気温上昇

全国的に、暖かい南よりの風が吹きます。

最高気温は昨日(29日)よりも高くなるでしょう。

北海道は8℃から12℃くらいで、東北北部は13℃前後の所がほとんど。各地、この時期としては高く、寒さは控えめです。

東北南部から近畿にかけては広く18℃前後。風が比較的穏やかで、過ごしやすい陽気になるでしょう。

中国と四国、九州は20℃前後で、昼間は上着なしでも良さそうです。

沖縄は25℃前後で、半袖が活躍するでしょう。



なお、12月初日の明日は、北日本を中心に南風が強まり、気温がさらに上昇。そのあとは次第に冷たい北風に変わり、4日(木)頃は全国的にグッと寒くなります。気温の変動が大きくなりますので、体調を崩さないよう、お気を付けください。