「賞を狙っても割に合わないな、と」『さらば青春の光』森田哲矢＆東ブクロが賞レースから卒業したワケ

賞レースの常連が、「卒業」を選んだワケ

「いまは、休みは月に一日取れればいいほうですね。せっかく取れても、結局はYouTubeの企画会議とか撮影なんかが入っちゃうんですけど」

そう言って白い歯を見せながら笑うのは、大人気のお笑いコンビ『さらば青春の光』の森田哲夫（44）である。相方は東ブクロ（40）で、ネタ作りはもっぱら森田が担当する。

レギュラー番組こそ多くはないがテレビ出演は多く、ラジオ番組のレギュラー３本、またAbema TVなどのネット配信番組でレギュラー４本を持つ。彼らのYouTubeチャンネルの登録者数は、メイン・サブを合わせると軽く200万人を超え、総再生回数は７億回を超えるほど人気を集めているのだ。

そして『さらば〜』の人気をさらに不動のものとしているのが、単独ライブである。17年から毎年恒例になっている全国を回るツアーでは、年を追うごとに広い会場になり、そのすべてがソールドアウトという状態だ。森田が語る。

「ツアーを初めて今年で８回目ですが、どこも盛り上がってます。相変わらず下品なネタをやってますよ（笑）。お客さんの層も昔からそんなに変わってはないと思います。別にワーキャーになったわけでもない。落ち着いて、ちゃんとコントを見てくれる人が多い感じがしますね。年齢的には、上は50代くらい。老若男女満遍なく、男女比も半々ぐらいですかね」

現在はテレビ・ラジオだけでなく、さまざまなメディアで活躍中である。

「テレビは好きなんで、出られる限り全部出るっていう感じでやってますね。YouTubeは自分たちの色を一番出せますんで、積極的にやってます」（森田）

二人は、大阪の松竹養成所で出会い、08年に結成に至る。最初に『キングオブコント』と『Ｍ―１グランプリ』に挑戦したのは、コンビ結成直後の08年。その後『ＫＯＣ』は16年を除き、12年から18年まで決勝進出。一方の『Ｍ―１』は準決勝敗退が４回、16年は決勝に進出している。賞レースの常連、それが『さらば〜』のイメージだった。しかし18年を最後に、賞レースからの卒業を宣言する。

「賞を狙っても割に合わないなと思ったんです」（森田）

賞レースが割に合わないとは、どういうことか。

「１年間、必死でネタを考えても、トップバッターをクジで引いたらもう優勝はほぼないっていうジンクスがあったんです。今年こそ、トップバッターの『ロングコートダデイ』が優勝しましたけど、当時はホントにそうだった。賞レースって、本来は夢のあるものだったんです。まったく食えてないやつが、食えてる側に行くための手段のはずだった。ところが、今はテレビで売れたいから賞レースに出るというか、賞レースに出たいからネタやってるみたいなコンビのほうが多い気がしますね」

賞レースからの卒業――通常は芸人にとっては大きなリスクだろう。ところが不思議なことに、賞レースに出なくなった途端に、彼らは逆に仕事が増えていった。

理由は単独ライブに集中できるようになったこと。ネタの作り込みにかける時間が増えたことで、完成度も上がっていき、ライブの評価が徐々に高まっていった。賞レースからの撤退という決断が、まさにターニングポイントとなったのである。

11月27日発売の『FRIDAY12月12日号』では、『さらば青春の光』の二人にインタビューし、デビューから今に至るまでの苦労、自身が語るお笑い論、そしてコンビ二人の素顔について詳報している。

『FRIDAY』2025年12月12日号より

取材・文：小泉カツミ