「センスいい♡」って褒められちゃうかも？！【シャトレーゼ】パケがおしゃれな「箱入りお菓子」

差し入れや手土産、ギフトなどさまざまなシーンで重宝する「箱入りお菓子」。リーズナブルな価格で本格クオリティのお菓子を買いたいなら【シャトレーゼ】がおすすめです。今回は、パッケージにもこだわりを感じる箱入りお菓子をピックアップ。季節限定の商品もあるので、参考にしてみて。

おしゃれパッケージにも注目！ チョコ系パイ & サブレ

ギフト用のお菓子は、パッケージも大事なポイント。こちらの「Xmas ショコラアソート」は、個包装のパッケージだけでなく外箱もおしゃれ。ブルー・ゴールド・ホワイトの上品なカラーでクリスマスモチーフがデザインされています。上部に持ち手が付いているので、紙袋に入れるとかしこまりすぎてしまうというときにちょうど良さそうです。お菓子は、チョココーティングされたサブレ & パイ。合計12枚入りで価格は\1,188（税込）です。

クリスマス気分高まるプチプラチョコラスクセット

エレガントなフラワーデザインのボックスが高級感漂うこちらのお菓子は「ティータイムブレッド Xmasチョコラスク7袋詰合せ」です。グリーンの背景に白い花・さらに赤いリボンでさり気ないクリスマス感。個包装の袋はホワイトチョコがレッド、チョコがグリーンになっていて、食べる前から気分が上がるような華やかさです。1袋2枚入り。価格は\756（税込）と手頃なので、ちょっとした贈り物にいかが？

パッケージも高級感のある箱入り栗きんとん

年配や目上の人への贈り物には、きちんと感のある箱入りお菓子がおすすめ。こちらの「茨城県産和栗の栗きんとん 6個入」がぴったり。個包装にはなっていませんが、箱もお菓子も高級感があります。和栗の栗きんとんが\1,414（税込）とはリーズナブルかも。

世代を問わず喜ばれそうなマドレーヌ詰め合わせ

「素朴で懐かしさを感じる老若男女問わずお勧めできるお菓子」と公式サイトも推す「マドレーヌオールドファッション 8個入（チョコ）」。個包装のバターマドレーヌ・チョコマドレーヌがそれぞれ4個ずつ入っています。シンプルなマドレーヌで、子供から大人まで美味しく食べられそうです。価格は\1,231（税込）。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A