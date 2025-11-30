先住猫さんが母親の代わりとなって、子猫たちの寝かしつけをしたら…？母性本能全開の猫さんと子猫たちの微笑ましい姿が、注目を集めています。

投稿は記事執筆時点で6900回再生を突破し、「みんな可愛いニャ」「母の風格」「お見事！！」「最後のドヤ顔？もかわいい(笑)」といったコメントが寄せられました。

【動画：真っ黒な２匹の保護子猫→先住猫が寝かしつけた結果…尊すぎる『まるで本当の親子のような光景』】

みんなで集合

YouTubeチャンネル『うにむぎはちむーの保護猫シェルター』に投稿されたのは、先住猫さんが保護子猫の姉弟を寝かしつけた時の様子です。

登場したのは、保護されて来る子猫たちの保父さん的存在の先住猫の「むぎ」くん、同じく先住猫の「チロ」ちゃん、そして保護子猫の「クロミ」ちゃんと「クロベエ」くん姉弟の4匹。ケージの上のスペースで、仲良く横並びになっていたそうです。

母親代わりのチロちゃん

姉弟揃って毛づくろいをしているうちに、どうやら眠くなってきた様子のクロミちゃんとクロベエくん。リラックスした体勢になると、なんとチロちゃんがふたりのことを舐め始めたのだとか！ついでにむぎくんのことも少し舐めて、みんなを寝かしつけようとしていたといいます。

せっせと寝かしつけようとするチロちゃんの姿は、まさに母猫そのもの。クロミちゃんとクロベエくんもチロちゃんのことを本当の母のように慕っているようで、甘えるように身を委ねていたそう。愛に溢れた優しい光景に、なんとも心が温まります。

寝かしつけられたのは…

一方、鼻を寄せたりと、時々姉弟を気にかけていたむぎくん。安心してチロちゃんに任せると目を閉じたまま動かなくなったそうで、眠ってしまったのでしょうか。ウトウトしていたクロミちゃんとクロベエくんも、目を閉じたようですが…。

その後、むぎくんがチロちゃんを見つめるも再び目を閉じたことで、むぎくんを含めた(?)全員の寝かしつけが完了。チロちゃんは報告も兼ねてか、やり遂げた感満載の顔を投稿主さんに向けたそうです。チロママ、お疲れ様でした！

投稿には「4人とも可愛いですね」「チロちゃん、むぎくんまで従えて最強ママですね」「母猫の愛をほとんど受けていない(たぶん)、クロ姉弟は嬉しいでしょうね～♡」「寝かしつけている隣で寝ちゃうおじちゃんが可愛い」「まさか、チロちゃんがこんなにも母性本能あふれるお嬢様になるとは…」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『うにむぎはちむーの保護猫シェルター』では、保護活動を行う投稿主さんのもとで暮らす猫さんたちの日常の様子が投稿されています。面倒見の良い先住猫さんたちと保護子猫たちの可愛い姿に癒されますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「うにむぎはちむーの保護猫シェルター」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。