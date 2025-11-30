本日誕生日！ 宮崎あおい「主演作品」人気ランキング 1位は大ヒット大河ドラマ
4歳のときに子役デビューし、現在でも第一線で活躍する女優・宮崎あおい（※「崎」は正式には「たつさき」）。クランクイン！では、11月30日に40歳の誕生日を迎えた彼女が出演した作品について人気アンケートを実施。集計の結果で決定した上位5作品のタイトルを発表する。
【写真】ず、ずっとかわいい…！ 宮崎あおい、30代の貴重ショットをイッキ見
今回の結果は、クランクイン！が2025年11月20日〜24日までの5日間で「あなたが好きな『宮崎あおいの出演作品』は？」と題したアンケートを実施して集計したもの。投票は1人につき最大3作品まで。40名から回答があった。
ダントツの第1位は2008年に放送されたNHK大河ドラマの『篤姫』。本作は、激動の幕末、薩摩藩島津家の1万石の分家に生まれながら、徳川十三代将軍の正室になる篤姫の一生を描いた作品。宮崎は本作で22歳という歴代最年少で大河ドラマの主演を務めた。本作は非常に人気の高い大河ドラマで、最終回の視聴率は28.7％。初回から最終回まですべて20％以上を記録した。宮崎は10代から49歳までの篤姫を演じきり、そのことでも大きな話題を集めた。
回答者からは「大河ドラマ最年少でありながら篤姫となり亡くなるまでを篤姫と天璋院が乗り移ったかのような演技で魅せてくれました」「少女時代から江戸城開城まで成長していく様が素晴らしくその演技力と存在感に感動しました」「凄い女優さんだなぁ〜と思わせてくれました」「史上最年少の大河主役という重圧にも負けずに、1人の凛々しい女性を演じ切った」などの声が寄せられており、その年代に応じた演技に魅了された視聴者も多かったことが伺える。
