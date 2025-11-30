2025年秋ドラマ「演技が光っている主演女優」ランキング 第1位は天海祐希
10月にスタートした“秋ドラマ”の数々もそろそろ中盤戦に差しかかっている。今回クランクイン！では「2025年10月期ドラマで『演技が光っている主演女優』は？」と題した読者アンケートを実施。第1位に輝いたのは、『緊急取調室』第5シーズンで主演を務める天海祐希だった。
【写真で見る】「演技が光っている主演女優」ランキングTOP5
今回の結果は、クランクイン！が2025年11月20日〜24日の5日間で「2025年10月期ドラマで『演技が光っている主演女優』は？」と題したアンケートを実施して集計したもの。投票は1人につき最大2名の女優まで。
天海演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班（通称・キントリ）」のメンバーと共に、数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げる『緊急取調室』（脚本：井上由美子）。12年の歴史を誇る本シリーズが、ついに完結を迎える。
連続ドラマ第5シーズンでは、有希子ら鉄壁の取調べチーム＝“キントリ”が、久々にして待望の再結成。12月26日公開のシリーズ完結編『劇場版 緊急取調室 THE FINAL』とも連動するエピソードを交えながら、シリーズ史上最強の被疑者たちに挑む。
連続ドラマ4作品（2014年1月期、2017年4月期、2019年4月期、2021年5月期）、ドラマスペシャル2作品（2015年9月、2022年1月）を経て、有希子=天海というイメージを定着させた彼女の演技は安定感抜群で、ファンからは「天海祐希さんは飄々とした感じと凄みのギャップがすごい」「天海さんが相変わらずかっこいい」「梶山管理官との夫婦漫才のような軽快なやり取りで見せる子供のような表情から、取り調べで見せる真摯な表情、何歳になってもお美しく心を震わせてくれる女優さんだなと感じます」「天海祐希さん。待ち続けていたキントリで、毎週力の入った演技を届けていただいているので。良いものを届けたい！という熱意をひしひしと感じています」などの声が集まった。
