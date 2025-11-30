ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）が２９日までにスポーツ報知の独占インタビューに応じ、気になる質問に「〇」「×」で答えた。大谷翔平投手（３１）のＷＢＣ出場、山本由伸投手（２７）の開幕投手の可能性、佐々木朗希投手（２４）の起用法、来季のサイ・ヤング賞争いなどについて語り尽くした。（取材・構成＝柳田寧子、安藤宏太、村山みち）

＊ ＊ ＊ ＊

―山本もサイ・ヤング賞の有力候補か？「〇」

ロバーツ監督（以下ロ）「ワクワクするだろうな。（大谷と）どちらか一方を応援せず、両者を応援するだろう。私には投票権はないので、両者が候補に入ることを望むよ。２人がサイ・ヤング賞を争えば、それだけドジャースが非常にいいシーズンを送っていると言うことになるしね」

―ＷＢＣの影響でキャンプがさみしくなる？「〇」

ロ「かなりの選手が出る可能性があるからね。ベッツ（米国）、フリーマン（カナダ）、スミス（米国）、Ｔ・ヘルナンデス（ドミニカ共和国）、日本人選手３人、金慧成（韓国）も出るかもしれないしね」

―正直、ドジャースの日本人選手３人にはＷＢＣには出場してほしくない？「〇」

ロ「理由があるんだ。翔平は右肘の手術から戻ってきたばかり。（ＷＢＣで）投げれば大きな負担になる。山本は今季多くのイニングを投げたので、ＷＢＣに出場するために通常よりも調整を早めると、負担が大きくなる。朗希は１年を通して右肩の問題を抱えていた。その状態で早い段階で投げるのも負担が大きい。これは私の正直な答えだ。ただ、決断を下すのは彼ら。それを受けて話し合いをすることになるだろう。ただし、朗希に限ってはけがからの復帰途中なので、（ＷＢＣ出場を）抑止できるかもしれない。翔平（の起用法）と山本（の出場の可否）はそうはできない。我々の理想としては、選手たちにゆっくりスタートしてもらいたい。我々のオフシーズンは短い。それにＷＢＣもあればさらに短くなってしまう」

―来季の開幕投手は山本ですでに決まっている？「〇」

ロ「うーーーーん…。今の時点ではそうだと言える。今こうして私がここにいる段階ではそうなることが見える。彼はその権利を勝ち取ったと思う」

―今季フル回転だった山本に少し不安もあるか？「〇」

ロ「昨季もワールドシリーズまで投げて、今季は東京で開幕投手を務め、ワールドシリーズまで投げた。メジャーで１年間投げたのは今季が初めて。そして来年ＷＢＣに出場する可能性もある。彼は自分の体のケアを非常に丁寧にしているが、我々も柔軟に対応しなければいけないと思っている。体が大きい方でもないしね」

◆サイ・ヤング賞 史上最多の通算５１１勝を挙げたサイ・ヤングをたたえて１９５６年に創設され、その年最も優れた投手に贈られる。全米野球記者協会の記者投票で両リーグから１人ずつ選出。ＮＰＢの沢村賞とは違い、評価基準の項目は定義されていない。近年は勝利数以上に投球内容を重視。１３年にはダルビッシュ有（レンジャーズ）が２位、２０年にはナ・リーグでダルビッシュ（カブス）、ア・リーグで前田健太（ツインズ）が２位となったが、日本人投手の受賞はない。今季は山本由伸（ドジャース）が３位。過去、ＭＶＰとのダブル受賞は１１人で、１４年のカーショー（同）が最後。ド軍ではほかに５６年のニューカム、６３年のコーファックスがいる。