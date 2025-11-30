Ｊ１清水は２９日、秋葉忠宏監督（５０）が契約満了に伴い、今季限りで退任すると発表した。２０２３年途中にヘッドコーチから昇格。翌年、Ｊ２優勝で昇格に導き、今季もここまで１１勝１１分け１４敗、勝ち点４４の１３位で残留を確定させていた。近年低迷が続いていたチームの立て直しに尽力し、クラブ内外から続投を願う声がやまなかった功労者が志半ばでオレンジ軍団に別れを告げる。

清水が秋葉体制に一区切りを付ける。開幕前に目標に掲げた１０位以内を達成できないことが確定。この日までに監督交代を決めた。秋葉氏は２３年にヘッドコーチとして入団。開幕７戦勝ちなしでゼ・リカルド前監督が解任されると、監督に昇格した。「超アグレッシブ」を掲げてピッチ内の甘えを排除し、就任時の１９位から一時２位までＶ字復活させた。プレーオフの末、昇格こそ逃したものの、続投した２４年はＪ２優勝と文句の付けようがない成績でＪ１復帰に導いた。

自身初のＪ１采配となった今季は故障者の続出に苦しんだが、一度も降格圏に落ちることなく中位をキープ。同じ昇格組の横浜ＦＣが再降格する中で残留に導いた。また就任後からサポーターを「ファミリー」と呼んで共闘を訴え続け、クラブ全体に一体感をもたらした功績は計り知れない。

後任は未定。秋葉体制は３０日のアウェー・湘南戦、１２月６日のホーム・岡山戦を残すのみ。連勝でみんなに愛された指揮官を送り出す。

◆秋葉 忠宏（あきば・ただひろ）１９７５年１０月１３日、千葉市生まれ。５０歳。市船橋高から９４年に市原（現Ｊ２千葉）入団。９６年アトランタ五輪出場。主にＭＦを務め福岡、Ｃ大阪、新潟などに所属し２０１０年限りで引退。Ｊ１通算７３試合２得点、Ｊ２通算３３１試合３得点。水戸コーチ、群馬監督を経て１４年からＵ―２１日本代表コーチ。２０年から３年間、水戸の監督を務め、２３年から清水ヘッドコーチ就任。同年途中、監督に昇格した。