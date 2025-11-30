これも今シーズンから始まった2卓同時開催ゆえの珍場面だろうか。「大和証券Mリーグ2025-26」11月28日の第2試合で、渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）が、隣の卓で起きたハプニングに関連して、思わず反応してしまうというレアなシーンが生まれた。

【映像】多井隆晴が何か反応しキョロキョロした瞬間

Mリーグは2025-26シーズンから全10チームとなり、レギュラーシーズンも各チーム120試合と大幅増加。そのため木曜日・金曜日の大半は、2卓当時開催となっている。すると南2局、2卓同時だからこその現象が発生した。

2万8300点持ちの2着目だった多井は、わずか600点差でトップ目のセガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）を追いかけていた。6巡目、ツモる指にも力を込めるとオタ風の東を暗刻にしてイーシャンテン。赤牌も1枚あり、テンパイに向けて孤立牌だった七万を切り出した直後に、多井は急に天井付近を見上げて、その後もキョロキョロと何かを気にする素振りを見せた。

この様子を見たファンからは「なんか聞こえたか」「宇宙と交信してる？」「いいリアクションｗ」「妖精さんから呼ばれたみたいなｗ」とコメントを寄せたが、その理由は審判室から連絡を告げる際のベル。同時刻、隣の卓で赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）が、2枚の見せ牌によりイエローカードを提出されたところで、その音に多井が反応してしまった。実況・襟川麻衣子も「今、多井が周りを見ましたが別卓の方で審判からのサインが入ったようで、こちらには影響ありません」と、コメントでフォローしていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

