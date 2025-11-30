【リーグアン】モナコ 1−0 パリサンジェルマン（日本時間11月30日／スタッド・ルイ・ドゥ）

【映像】GK呆然の股抜きショット

モナコに所属する日本代表MFの南野拓実が、リーグアンで首位に立つパリサンジェルマン（PSG）を相手に先制点を挙げた。DFの股を抜くおしゃれな一撃にファンたちが反応している。

モナコは日本時間11月30日、リーグアン第14節でPSGとホームで対戦。南野はトップ下でスタメン出場すると、ゴールレスで迎えた69分に結果を残す。

左サイドで裏を取ったMFアレクサンドル・ゴロビンにボールが渡ったタイミングで、中央の南野もゴール前に入っていく。ボックス脇からマイナスに入ってきたクロスに対して、南野が右足でトラップして左足を振り抜く。するとグラウンダーのシュートはカバーに入ったDFウィリアム・パチョの股を抜いてゴールの右隅に収まった。

このゴールで南野を中心に歓喜の輪ができ、ベンチのMFポール・ポグバも日本代表アタッカーに称賛の拍手を送っていた。解説の松原良香氏は「最後のシュートはしっかり押さえて、股を抜いて逆サイド。見事な決定力ですね」と称賛。

SNSのファンたちも「鳥肌立った！」「あそこに入ってくるの流石よね」「タキの冷静さと決定力の高さが詰まってる」「また抜きうますぎ」「見事すぎるわこれ」「PSGからゴールはすごいな」「キーパーピクリとも動けない」「トラップが少し長いかなと思ったけど、そっから逆サイドに持っていく技術の高さよ」「PSGキラーやん！モナコの救世主すぎる」「王冠かぶっといてほしい」と大盛り上がりとなった。

南野は第4節のオセール戦以来となる今季3ゴール目。UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節パフォス戦から2戦連発と好調を維持している。なおチームは、南野のゴールが決勝点となりリーグ戦では4試合ぶりの白星を手にしている。

（ABEMA de DAZN／リーグアン）