¥ä¥¯¥ë¥È4½äÌÜ»ØÌ¾¡¦ÁýµïæÆÂÀ¤¬´¶¼Õ¡Ö»ä¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Îºâ»º¡×¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤¬¥³¥á¥ó¥ÈÈ¯É½
¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¹Å¼°ÌîµåÉô¤Ï¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Ø4°Ì»ØÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁýµïæÆÂÀÅê¼ê¤â»×¤¤¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÁýµïÅê¼ê¤Ï¡¢É§º¬Åì¹â¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç¤ò·Ð¤Æ¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ËÆþ¼Ò¡£24Ç¯¤Î¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¦·è¾¡Àï¤Ç¤Ï´°Éõ¾¡Íø¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÍê¤ì¤ëº¸ÏÓ¤È¤·¤Æ¹¥Åê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢NPB¤ÎÉñÂæ¤ØÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ã´Åö¥¹¥«¥¦¥È¤â¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢ÊÑ²½µå¤È¤â¤Ë¹â¤¤ÁàºîÀ¤ò¸Ø¤ê¡¢°ÂÄê´¶¤ÏÈ´·²¡£Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤Î½Ð½ê¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢ÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ú²ÌÅª¡£·Ð¸³ËÉÙ¤Êº¸ÏÓ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÁýµïÅê¼ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤³¤Î3Ç¯´Ö¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¡¢ÆóÂçÂç²ñ(ÅÔ»ÔÂÐ¹³¡¦ÆüËÜÁª¼ê¸¢)2ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¡¢»ä¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Îºâ»º¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÍèÇ¯¤«¤é¤Ï¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥è¥¿¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ò¶»¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤È´¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£